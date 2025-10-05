Una jornada fresca: cómo será el comienzo de la semana en Bahía Blanca

Una jornada fresca es la que aguarda este lunes en Bahía Blanca.

Según se indicó desde el Servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 18 grados centígrados.

En la mañana, el tiempo será frío y soleado a fresco. El viento será leve con ráfagas de intensidad moderada del sudoeste y la visibilidad será buena.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La temperatura mínima será de 6 grados centígrados.

Para la tarde se aguarda tiempo fresco con nubosidad variable. El viento será moderado del sudoeste; el índice de radiación ultravioleta será normal, y la visibilidad, buena.

En esos momentos se dará la máxima de la jornada, con 18 grados centígrados.

La noche será fría con cielo poco nuboso. Se estima para medianoche una temperatura de 11 grados centígrados.