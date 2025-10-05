Bahía Blanca | Domingo, 05 de octubre

13.4°

Bahía Blanca | Domingo, 05 de octubre

13.4°

Bahía Blanca | Domingo, 05 de octubre

13.4°
La ciudad.

Una jornada fresca: cómo será el comienzo de la semana en Bahía Blanca

Según se indicó desde el Servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 18 grados centígrados.

Foto: Archivo La Nueva.

Una jornada fresca es la que aguarda este lunes en Bahía Blanca.

Según se indicó desde el Servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 18 grados centígrados.

En la mañana, el tiempo será frío y soleado a fresco. El viento será leve con ráfagas de intensidad moderada del sudoeste y la visibilidad será buena.

La temperatura mínima será de 6 grados centígrados.

Para la tarde se aguarda tiempo fresco con nubosidad variable. El viento será moderado del sudoeste; el índice de radiación ultravioleta será normal, y la visibilidad, buena.

En esos momentos se dará la máxima de la jornada, con 18 grados centígrados.

La noche será fría con cielo poco nuboso. Se estima para medianoche una temperatura de 11 grados centígrados.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Punta Alta.
La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE