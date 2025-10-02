En medio del escándalo, Espert fue a la Casa Rosada para analizar el rumbo de su campaña electoral

El diputado y candidato de La Libertad Avanza José Luis Espert visitó este mediodía Casa Rosada, a horas del fallido intento de justificación que ensayó ante las cámaras de televisión sobre sus vínculos con el empresario vinculado al narcotráfico, Federico “Fred” Machado, que no conformó al grueso del Gabinete.

Este mediodía, cuando los relojes daban las 13.22, se vio al legislador caminar por los pasillos de Balcarce 50 rumbo al despacho que el asesor presidencial, Santiago Caputo, tiene en el primer piso, en el Salón Martín Fierro, donde permaneció hasta las 14.25.

A paso firme y gesto adusto, sin dar declaraciones sobre el tema, el legislador que preocupa a más de un integrante del equipo que rodea al presidente Javier Milei, el único defensor férreo que le queda, sigue al frente de la lista que competirá el próximo 26 de octubre por la composición del Congreso.

Durante el intercambio que duró una hora y que contó con la asistencia del consultor político Daniel Ivoskus, se abordaron estrategias para delimitar “la línea discursiva” de la campaña y ajustar las actividades.

Desde el entorno del legislador evitaron precisar si habrá una nueva declaración a la prensa que se ajuste al mensaje que la Casa Rosada busca bajar a la sociedad.

Pese a los reparos de varios funcionarios luego de que Espert no pudiera negar haber recibido aportes de campaña del empresario Machado, el legislador libertario se mostrará esta tarde junto al presidente Javier Milei en el acto de presentación del nuevo Código Penal que se celebrará a las 18 en el Complejo Penitenciario Federal I.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de las primeras en exponer sobre el tema, también estará presente esta tarde en el evento luego de haber solicitado que el ex Juntos por el Cambio aclarase su situación.

Otro de los que rompió el silencio y declaró en sintonía fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien reafirmó al candidato camino a los comicios de octubre, pero lo invitó a "dar una explicación clara y contundente sobre el tema”.

“No creo que tenga que dar un paso al costado salvo que él diga que tiene algún tipo de responsabilidad, que no creo que tenga”, sostuvo esta mañana durante el evento que organizó la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AMCHAM). y completó: “Él tiene que dar una explicación que tiene que ser clara para la opinión pública y salir de esta situación”.

Sin embargo, por estas horas, Espert cuenta con el respaldo del que se muestra como su máximo defensor e incluso tiene previsto subirlo al escenario del Movistar Arena el próximo lunes 6 de octubre durante la presentación de su nuevo libro “La construcción del milagro”.

Al día siguiente, volverán a recorrer juntos -de no mediar imprevistos- San Isidro, actividad de campaña que fue reprogramada por cuestiones de agenda. (NA)