Los integrantes del actual directorio del CGPBB

El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca es un ente público no estatal. Fue creado por la Ley Nro. 11.414 de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, con lo que se dio efectivo cumplimiento a lo establecido en el Art. 12 de la Ley de Actividades Portuarias Nro. 24.093, dictada por el Congreso de la Nación.

El Directorio del Consorcio está integrado por nueve miembros representativos de distintos sectores que intervienen en la operatoria y desarrollo portuario.

La nómina es la siguiente:

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

--Representante del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, quien ejerce la presidencia del cuerpo (1).

--Representante por la Municipalidad del Partido de Bahía Blanca, quien es designado por el Departamento Ejecutivo (1).

--Representante de las asociaciones sindicales de trabajadores (2).

--Representante por las empresas prestatarias de servicios portuarios y/o marítimos y/o de apoyo de la navegación (1).

--Representante de los concesionarios y permisionarios portuarios (1).

--Representante por los armadores y agencias marítimas (1).

--Representante por los productores primarios de mercaderías (1).

--Representante de los sectores que comercializan las mercaderías (1).

Los representantes duran tres años en sus funciones y pueden ser nuevamente designados al vencimiento de sus mandatos, sin límite de períodos.

Al Presidente del Directorio lo elije el Poder Ejecutivo Provincial. Al representante de la Municipalidad del Partido Bahía Blanca, su Departamento Ejecutivo.

Los Directores por el sector privado y sindical son designados por las asociaciones representativas de cada actividad.

Son deberes y atribuciones del Directorio: administrar el patrimonio del Consorcio, aprobar el presupuesto anual de gastos y recursos y los planes de inversión, aprobar anualmente la memoria, balance del ejercicio y cuentas de inversión, delegar facultades de su competencia en el Presidente, Directores o personal superior del Consorcio, establecer la estructura de funcionamiento, normativa y organigrama del Consorcio, entre otros.

DIRECTORIO ACTUAL

Santiago Mandolesi Burgos

Presidente

Carlos De Vadillo

Director

Horacio Moretti

Director

Juan Carlos Emilio Fuente

Director

Adrián Forte

Director

Dolores Valdemoros

Directora

Marcelo Osores

Director

Oscar Cricelli

Director

Gustavo Damiani

Director

Juan Linares

Gerente General