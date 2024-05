Caso Sandra Romero: "Si le dan diez años me puedo llegar a morir, quiero la pena máxima"

Las hijas de Sandra Romero, la mujer de 59 años que perdió la vida al ser atropellada por una camioneta en avenida Colón y Vicente López el 9 de marzo último, manifestaron conformidad por la rapidez con la que la causa podría ir a juicio y pidieron "la pena máxima" para Ángela Leguizamo.

"Nos avisó la abogada que pidieron la elevación de juicio de Ezequiel (así lo identificó la hija de la víctima, pese a que el acusado está en proceso de cambio de género), porque el que mató a mi mamá se llama Ezequiel Leguizamo, eso figura en el DNI. Estamos conformes con la rapidez y con el cambio de carátula, pero queremos que no sean 25 años, queremos que sean más", señaló Karina.

Leguizamo conducía a alta velocidad por avenida Colón bajo los efectos de anfetaminas y cocaína cuando embistió a la mujer, que salía de trabajar y esperaba con su moto en un semáforo.

El imputado, empleado de una firma donde era operador de grúas, conducía el vehículo marca Nissan patente KGU-160 que también tuvo participación en otro accidente mortal ocurrido en febrero de 2015.

Ahora, la fiscalía pidió la elevación a juicio de la causa caratulada como homicidio simple con dolo eventual. El Juzgado de Garantías deberá confirmar el pedido y más adelante se conocerá la fecha del juicio.

"Mi mamá estaba yendo a laburar, parada en el semáforo. La mató a 128 km/h; no tiene una a favor. ¿Qué pensaba? Porque la mató a mi mamá nada más, pero podría haber hecho un desastre", agregó en diálogo con Panorama, por LU2.

Ángela Leguizamo, como pidió ser reconocida, es la persona imputada por la muerte de Romero

La otra hija de Sandra, Natalia, agregó que el hecho "podría haber sido mucho más grave, un desastre, una masacre".

"No hablamos con el fiscal, pero se está moviendo muchísimo y estamos conformes; es un alivio para el poco corazón que nos queda. Deseo lo peor para esa persona, quiero la pena máxima, que no salga más. Si le dan diez años me puedo llegar a morir", añadió.

Natalia también mencionó que si bien pasaron dos meses del trágico hecho "a mi me mataron en vida, todavía no volví a trabajar; es una pesadilla, un sufrimiento diario".

"Dicen que no podía ni caminar, drogas, anfetaminas... fue todo Colón a muy alta velocidad. No le importó la vida de nadie, no solo la de mi mamá", completó.