Demichelis mostró su descontento con Daronco: "Hay cosas que quedaron en evidencia"

River le ganaba cómodo a Nacional por la cuarta fecha del grupo F de la Copa Libertadores, pero en dos minutos los uruguayos lograron convertir dos tantos y todo terminó en un empate 2-2. Pero más allá de los goles, el partido estuvo cargado de polémicas: faltas fuertes, piñas e increiblemente ningún expulsado por el árbitro Anderson Daronco.

Tras el encuentro, Martín Demichelis habló con los medios, destacó los buenos pasajes y el dominio de su equipo, pero también apuntó fuerte contra el juez brasileño.

"Fue evidente que vinimos a Uruguay a jugar contra un buen equipo, intentando ser protagonistas, lo hicimos muy bien en el primer tiempo, creo que ese es el camino de lo que tenemos que sostener y mejorar en el resto de la Copa que es el objetivo principal", inició el DT en la conferencia de prensa.

Después, habló sobre el colegiado: "Ustedes (los periodistas) saben que jamás hablé de los árbitros desde que estoy en River pero hay cosas que quedaron en evidencia. En el segundo tiempo los primeros 10/15 minutos se premió no jugar al fútbol y después bueno... está todo el mundo a traves de los teléfonos, del whatsapp y la televisión dejando en evidencia que primero por suerte no fracturaron a Rodrigo Aliendro y después al jugador que amonestaron creo que merecía no seguir en el campo por la actitud antideportiva que tuvo en ese tumulto donde todos tenemos las pulsaciones altas, pero creo que hubo una actitud totalmente antideportiva que si encima la ven la castigaron solo con una amarilla".