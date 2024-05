“No merecemos estar últimos”, manifestó el autor del único gol de La Armonía en el torneo

“Entre nosotros recalcamos siempre lo mismo: La Armonía no merece estar último, tenemos equipo para más y ningún rival nos pasó por arriba”, tiró, de movida, Cristian Blanco, el 9 del conjunto velezano que, en la última fecha, consiguió su primer punto y su primer gol en el torneo Apertura de la A liguista.

Cuando pasaron tres días del 1-1 frente a Liners en la avenida, y como invitado en el programa El Diario Deportivo, que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play, el ex Rosario, o “Cepe” para los que lo conocen de chiquito, afirmó “el `Chori´Vega (compañero en la V) siempre me aconseja lo mismo, que hay que agachar la cabeza, trabajar e insistir para que lo que no sale hoy empiece a salir mañana”.

Mirá la nota completa: