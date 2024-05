Pese a la malaria, siguen abriendo negocios en el centro y en los barrios

--Buen día, Juan, ¿cómo va todo? Me dijeron que ayer te vieron por la ría.

--Es verdad, aproveché uno de los tantos cursos que ofrecen los clubes del estuario para aprender algo más de ese maravilloso paisaje que los bahienses tenemos ahí nomás y que muchas veces no valoramos, así que anduve navegando un poco con mi amigo Néstor Church, junto a Enio y su equipo.

--Bueno, convengamos que desde el atentado a las Torres Gemelas, en 2001, cuando se tuvieron que endurecer las medidas de seguridad en todos los puertos, muchos sectores quedaron vedados para la gente.

--Es verdad, y aunque falta mucho, también se trabajó y se trabaja para sumar otros lugares. Convengamos que en las últimas décadas, el mar siempre fue algo lejano, casi extraño, para muchos bahienses.

--Sí, pero cortemos porque ya sé cómo termina esto: vamos a empezar a recordar cuando íbamos a la playa de Galván en el Tren de la Marea, o a pescar al Muelle de Hierro, o a La Nativa, detrás de la Esso.

--Tenés razón, cortemos con la nostalgia, pero dejame que te diga que hay algunas iniciativas que el puerto tiene en la mira, como construir tres lugares de embarque de pasajeros, uno en el Club Náutico, otro en el Islote del Puerto y el tercero en el Paseo Portuario. Eso sería, sin duda, un avance.

--Che, ayer leí en La Nueva. que el martes 28 llega a White un buque de abastecimiento de la marina de los Estados Unidos, pero evidentemente lo veremos de lejos.

--Sí, el “John Lenthall”. Es un buque que acompaña y brinda apoyo logístico al portaviones nuclear USS “George Washington”, que estará en aguas argentinas a fin de mes para realizar un operativo conjunto con nuestra Armada. Veremos si el Lenthall efectivamente amarra en el puerto local, está anunciado, pero todo puede cambiar. Lo lógico sería que fuese a Puerto Belgrano.

--Ya que estamos con cuestiones portuarias, y antes de entrar en nuestros habituales temas domingueros, ¿qué te parece si pedimos los primeros cortados y me contás algo de la pelea entre Bahía y Río Negro por el megaproyecto de GNL? ¿Cómo sigue la historia?

--Y... el tema no está fácil, pero no porque Bahía carezca de virtudes para ser el mejor lugar, sino porque parece, como te vengo diciendo, que acá entraron a jugar otras cuestiones que tienen que ver más con la política.

--Esta semana el intendente salió muy firme a exponer las ventajas del puerto local sobre Punta Colorada. Incluso dijo que si YPF decide no continuar con la localización en Bahía, algo que vienen trabajando desde hace seis años, intentará llegar con el tema hasta el mismo presidente de la Nación.

--Sí, y te digo más: durante la reunión que mantuvieron Susbielles, los presidentes de la UIBB, la Corpo y la Bolsa de Comercio y autoridades del Consorcio con directivos de YPF, en Buenos Aires, el intendente se manifestó más que firme en el reclamo.

--¿Más que firme?

--Sí, te diría que por momentos fue una reunión tensa. Hay mucha bronca a nivel local porque se vino avanzando por la planta durante años, YPF y Petronas habían elegido a Bahía, y ahora aparece Río Negro como opción.

--¿Y qué cambió? Se habla de una especie de canje a cambio del apoyo de Río Negro y Neuquén a la Ley Bases...

--Quisiera creer que en una Argentina que quiere dejar atrás viejas prácticas esto no sucede. También están los que dicen que Río Negro ofreció todo y apareció Punta Colorada como opción cuando esa provincia modificó la ley que prohibía proyectos petroleros en el Golfo San Matías, pero esto ocurrió en septiembre de 2022, así que no me dan las fechas.

--Bueno, se vienen días definitorios, y sería una lástima que Bahía Blanca pierda esa megainversión, aunque también hay otras en danza, pero vayamos a cuestiones más terrenales.

--¿Como cuáles?

--Y... esta semana que pasó se conoció que en abril la inflación bajó a un dígito: 8,8 % y para mayo hay quienes hablan de un 5%, pero cómo está la calle. El otro día hubo despidos en Chango Más.

--La calle está dividida, como todo en este país, depende con quién hables. Están los que dicen que años antes también había despidos, de hecho como te recordé hace un par de semanas, Chango Más llegó tras la salida del país de Walmart, a fines de 2020.

--Bueno, pero qué dicen tus fuentes: empecemos por las que ven el panorama oscuro. ¿Ok?

--Dale, por ejemplo, Martín Garmendia, titular de la Cámara de Comercio, me remarcó que algunos precios bajaron producto de la falta total de ventas.

--¿Qué más te dijo?

--En su opinión, el tema se va a agravar en los próximos meses y señaló que los pequeños comercios también están despidiendo personal, pero eso pasa más inadvertido. Incluso me dijo que todas las semanas algún local empapela la vidriera y lo peor es ver a los que venden comestibles también vacíos.

--Indudablemente, no es optimista.

--No, incluso como dirigente de la Cámara Argentina de Comercio, me dijo que no hay optimismo a nivel nacional sobre una pronta recuperación del comercio. De todas formas, señaló que el plan oficial de 3, 6, 9 y 12 cuotas fijas puede ayudar “un poquito”.

--Bueno, seguime tirando comentarios.

--Otro veterano comerciante céntrico me brindó un panorama diría a media agua.

--¿Qué te dijo?

--Que esta semana que pasó levantaron un poco las ventas por el hot sale, porque hasta hoy domingo ofrece en muchos casos descuentos casi al costo y plazos de 6 cuotas sin interés y a 12 meses con algo de recargo.

--¿Te comento algo del centro? No sé si te enteraste que el otro día la Muni rescindió el contrato de la semipeatonal Belgrano-Donado con la contratista Consar porque no avanzó de acuerdo a lo previsto y porque, como la obra de Villa Mitre, evidencia problemas de desagües.

--Sí, me comentó que ojalá se licite pronto, pero que el centro evidencia un deterioro importante, además, existen problemas de seguridad después de las 20 en la plaza Rivadavia y en Drago hay mucha gente durmiendo desde hace bastante tiempo, etcétera.

--Che, yo el otro día anduve por avenida Alem y vi movimiento en los locales gastronómicos. No es algo de otro mundo, pero gente había.

--Me pasó lo mismo, pero en otros la situación estaba retranqui, propia incluso de la llegada de los primeros fríos. Eso sí, todos me comentaron que los precios se mantenían sin aumentos. Pero en general creo que hay algunos comercios a los que les sigue yendo bien y a otros no.

--Coincido: el otro fin de semana fui a una parrilla en la ruta y explotaba de gente. Ojo, siempre trabajó a full.

--Bueno, pero convengamos que la economía está más que fría, fíjate que la industria en el país ya lleva casi 10 meses de derrumbe dramático y la situación se acentuó en los últimos meses, aunque en realidad las cifras, como aclaró el economista Pablo Wende, son de hace dos meses y ya hay algunos signos de repunte de la actividad económica.

--¿Vos tenés algún dato fresco?

--Sí, y de primera mano. En el rubro automotriz la recesión económica continúa acentuándose. Pese a los buenos índices macroeconómicos, las empresas no logran repuntar.

--¿Te dieron cifras?

--En el primer trimestre de 2024, tanto la producción y venta de vehículos están con caídas que rondan entre el 25% y 30% respecto del mismo trimestre del año anterior, lo mismo el mercado de reposición de autopartes. Las empresas están haciendo un gran esfuerzo ante la caída en el nivel de actividad, tanto en lo que es terminales como en el mercado de reposición.

--¿Y los repuestos?

--Este rubro también se sufre, con bajas de precios que buscan equilibrar stocks acumulados en el pasado. Me dicen que llevará meses para que se equilibren los precios, algunos bajan 30%, otros se mantienen o suben, de acuerdo a los niveles de lo que se paguen servicios e insumos que afecten a la matriz de costos de producción.

--Impecable, pero no hablamos nada de altas o de bajas. Pese a la crisis, ¿tenés alguna inauguración?

--Mirá, aunque parezca una cosa de locos en plena malaria económica, tengo José Luis, pero antes pedite otro par de cortados y te cuento.

--Hecho. Soy todo oídos, Juancho.

--Ok, seguro que si pasaste el otro día por Alem viste que volvió a tener vida el local de Alem y Caronti con la pastelería y algo más Rosa Negra, mientras que en Yrigoyen y Lamadrid abrió un café y cervecería.

--Bien, pero veo que lo tuyo siempre es muy gastronómico. Podrías tiras data de otros rubros.

--Ja, ja, siempre lo hago. Escuchá, te tiro tres datitos del centro para que veas que nunca quedo en falta.

--¿A ver?

--En Brown al 200, la Iglesia Universal renovó contrato por dos años más; en Alsina al 200 cerró Everest y abre Montagne Outdoor y en calle O’Higgins, al lado del Banco Santander , donde hace dos años cerró Gianni, abre Maíz, un local de ropa de dama y hombre, igual al que está en Alsina, al lado del Palacio Municipal.

--Excelente. ¿Y de los barrios tenés algo? Digo porque si no siempre alguien se enoja.

--Ja, ja, tengo. ¿Te acordás del local que había levantado Norberto García, el expresidente del Club Midgistas, en Brown y Estados Unidos?

--Sí, ¿qué pasó?

--Bueno, allí instala una sucursal Andrade Multimarcas.

--¿Diego, El Pampa?

--Exacto, el local de venta de automotores en Sixto Laspiur y Juan Molina hace rato que le quedó chico al excampeón de midget, y se expande para La Villa.

--Buen dato.

--Sí, y tengo más. Me dijeron que una quesería de calle Perú y Zapiola al 900, en el barrio Universitario y de nombre muy ocurrente, abre una sucursal en la ciudad de Villa Mitre. Además, por otro lado, en Thompson al 1100, un tradicional comercio de ropa abrió su nuevo local. ¿Conforme?

--Por supuesto. Felicitaciones y mucha suerte a los emprendedores, que no se acaben nunca, pero ya que estamos me gustaría saber en qué quedó la ampliación del complejo Land Plaza hacia la avenida Colón. Me acuerdo que hace meses habían presentado los trámites en la Municipalidad.

--Tenés buena memoria. Por lo que sé, empiezan en cualquier momento la obra, faltan unas pequeñas definiciones pero ya están todos los planos.

--Recordame, Juan, qué piensan hacer...

--Un edificio con 80 departamentos, de 17 pisos de altura, conectado con el hotel y con frente a la avenida Colón, donde está la cochera. Es posible que esos 80 deptos funcionen como departamentos de alquiler por día. y una parte se pondría a la venta, es decir, vos invertís y después cobras una utilidad, similar a lo que se hizo con el hotel Howard Johnson, en la futura autopista de Paso Urbano.

-A propósito, ¿viste que en pleno centro, en Chiclana al 100, se vende un bloque de 30 metros de frente por 60 metros? Me llamo la atención, debe costar buena plata.

--Sí, me dicen mis fuentes que andaría hoy en un palito y medio verde, aproximadamente, y por el lugar donde está daría para la construcción de un hotel a metros de la plaza Rivadavia, pero es sólo una idea.

--Bien, sigamos. ¿Algo de la reconstrucción de clubes y escuelas? Días atrás vi que en el marco del programa municipal Clubes de Pie, que contó con el aporte económico de Profertil, se inauguraron las obras en el club Pácífico.

--Exacto, y ahora Matías Campodónico, presidente de Dow Argentina, junto al intendente Susbielles, recorrieron las instalaciones de la Escuela Nº 58 y el Club Comercial en Ingeniero White para conocer más de cerca los trabajos de reconstrucción en ambas instituciones dañadas por el temporal realizados gracias al aporte de la compañía.

--Leí que la inversión de la compañía llega a los 400 millones de pesos.

--Exacto, acordate del aporte inicial por casi 130 millones de pesos que Dow realizó en 2023 para la compra de chapas para las viviendas afectadas por el temporal.

--Bien, ¿algo más antes de levantar campamento?

--Un par de cosas más: el miércoles, a las 9, con entrada libre y gratuita, en Colón 80 se realizará la XX Jornada Universitaria de Entidades de la Economía Social, organizadas por el Departamento de Ciencias de la Administración de la UNS y la Asociación Intercooperativa Regional (AIR), con el auspicio de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo.

--¿De qué se trata?

--Además de ser un número redondo, esta edición es muy especial porque se homenajeará a su impulsor, el Cr. Juan José Carrizo.

--Merecido reconocimiento. ¿Y el otro datito que tenías?

--Hoy se viene la segunda edición del Distinguished Gentleman's Ride, donde hombres en motos clásicas o de estilo vintage, vestidos con ropa elegante, se juntan en el playón de la UNS para visibilizar y activar conciencia preventiva en los hombres, con especial foco en el cáncer de próstata y el suicidio por depresión.

--Sí, me acuerdo que esta iniciativa vigente en muchos países comenzó a realizarse en Bahía el año pasado, impulsada por el doctor Guillermo Garde.

--Claro, y quienes participan, junto con familiares, amigos y empresas locales, realizan donaciones para la fundación Movember, que financió y seguirá financiando miles de programas de investigación para la salud masculina en todo el mundo.

--Bueno, ahora sí, pidamos la cuenta Juan. Seguro que ya tenés que salir corriendo a prender el fuego.

--Así es José Luis, se hizo tarde. Hasta el próximo domingo.

--Chau, buena semana.