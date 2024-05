Hacia Alaska en una Cupé Chevrolet 1940, réplica de la de Fangio

layout="fixed-height">

Anahí González Pau agonzalez@lanueva.com Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

Audionota: Marina López

Javier Cambarieri / Agencia Patagones

Nahuel Rodríguez y Florencia Visconti, quienes son de Avellaneda (partido de Buenos Aires) iniciaron su sueño de unir Ushuaia con Alaska junto a su hijo Carlitos en una antigua Cupé Chevrolet 1940 que reconstruyeron como la réplica de aquella con la cual Juan Manuel Fangio ganó su primer carrera en el automovilismo

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Fue en el Gran Premio Internacional del Norte, uniendo Buenos Aires- Lima (Perú)- Buenos Aires. Aquella competencia tenía 9.445 kilómetros, divididos en tres etapas y es la que sacó del anonimato al ídolo de Balcarce”, contó Nahuel, fanático del automovilismo, del TC y del "Chueco", desde muy chico.

Florencia, por su parte, ama la fotografía y lo que más desea es retratar en persona las auroras boreales.

"Con mi pasión a cuesta y la de mi mujer por la fotografía decidimos emprender esta aventura que será también un estilo de vida”, destacó Nahuel, quien en el ingreso a Carmen de Patagones comentó que la gente que pasaba por allí solía frenar para ver a la Cupé.

No fue fácil conseguir la Cupé 40 en un modelo lo más original posible pero finalmente encontraron lo que estaban buscando y como querían replicar la historia de Fangio una vez que la obtuvieron la empezaron a convertir en auto de carrera para concretar la tan ansiada travesía.

Salida desde el Paseo Juan Manuel Fangio (Palermo-CABA)

En diálogo con La Nueva., Nahuel comentó que como en su trabajo percibía un salario mínimo de comercio el dinero no le alcanzaba para pagar un restaurador por lo tanto comenzó a hacer el mismo la restauración hasta que renunció a su empleo y se convirtió en remisero.

“Iba todos los días un rato a trabajar al taller de pintura, a la tornería y al mecánico. Así le fui contando a la gente lo que quería hacer. Hay muchos apasionados del automovilismo, por los que fui dando con gente que me ayudó y me empapé de lo que son los fierros”, destacó.

La restauración del auto comenzó en 2021 y quedó apto para rodar en febrero pasado.

"Nunca está listo, siempre hay algo por hacer o terminar, que seguramente se irá concretando en el viaje”, dijo.

“Está original desde su motorización hasta su transmisión, pasando por la estética, su interior, la suspensión y los frenos. Solo se han hecho los cambios necesarios, un poco como objetivo y, otro, por el bajo presupuesto”, aclaró.

Juan Manuel Fangio atravesó el puente Ferrocarretero que une Carmen de Patagones con Viedma en el año 1949 durante el Gran Premio de la República Argentina con su Coupé Chevrolet 1949. Buscando las huellas del automovilismo y el Chueco, HASTALASKA40 conmemoró su paso 75 años después con su coupé Chevrolet 1940.

La ruta hacia Alaska

El kilómetro 0 de esta aventura fue el Paseo Fangio, un espacio en la zona de los lagos de Palermo donde antiguamente había un circuito de la temporada internacional de Fórmula Uno, lo que hoy se conoce como la F1, en cercanías del edificio central del Automóvil Club Argentino, en Capital Federal.

Frente a la sede central del Automóvil Club Argentino.

El 16 de marzo pasado salieron desde allí, hacia el sur, pasando por Olavarría, Sierra de la Ventana, Bahía Blanca y Carmen de Patagones.

En este corto trayecto de inicio han tenido algunas complicaciones. Se les rompió el diferencial del auto y Florencia estuvo internada una semana por dengue.

"Las hemos sorteado a todas porque la gente que encontramos en el camino parece que la manda Dios”, reflexionó.

“Aquí rompimos el burro de arranque y encontramos a Sergio (Bécker) que nos dio una mano inmensa. Hace dos días que está abajo del auto. Ayer fui a comprar remaches y el ferretero me regaló los remaches y la remachadora, realmente no lo puedo creer”, relató sorprendido.

Luego de salir de Carmen de Patagones y Viedma, donde participaron de una jornada de autos clásicos en la capital rionegrina, el próximo destino será Trelew (Chubut).

“Buscamos ir derecho a Ushuaia porque está llegando el invierno y después va a ser más complicado. Pero ya hemos aprendido qué es lo que queremos hacer y luego lo que podemos durante el trayecto. De ahí, la idea es subir por la Ruta 40”, comentó Nahuel.

Respecto a la financiación del viaje, contó que lo hacen con el merchandising del proyecto, sumado a las fotos que toma Florencia, “todo está retratado en nuestras redes”.



“Nuestro viaje es buscando las huellas de Fangio y el automovilismo del pasado que para mí es algo supremo”, contó.

Por eso celebró la posibilidad de darle actualidad a una foto “muy linda” de Fangio pasando por el puente ferrocarretero, que une Carmen de Patagones y Viedma, que ocurrió en el año 49, en el Gran Premio del Sur.

“En esa oportunidad la cupé Chevrolet era 39, pero nosotros quisimos retratar el paso del Chueco en este lugar y por suerte lo logramos”, contó con orgullo.

Una charla marcó el camino

Nahuel recordó que el proyecto inicó con una “muy linda charla” que tuvo con Florencia.

“Ella es foto documentalista e hizo un parate con respecto a ese trabajo. En esa charla me contó que una de las fotos que le quedó por hacer en esta vida habían sido las Auroras Boreales. Mi consulta fue ¿dónde están?, me contestó en Alaska y ahí fue que le expresé, como llevo la aventura en la piel, vamos a armar un auto para llegar allí. Este auto estaba en mi corazón y ahí empezamos este proyecto”, recordó.

Dentro de los recuerdos que se le vienen a la mente en la entrevista, Nahuel recuerda que cuando era niño, hizo este auto en plastilina y allí logró la conexión y llevarlo en el corazón desde toda la vida.

“Y también me acuerdo, con 4 años, cuando mi viejo me llevó por primera vez a una carrera. Cierro los ojos y me veo en los hombros de mi papá, esperando ver pasar a los autos. Y uno de los primeros que vi fue el de Juan María Traverso”, señaló.

En las redes

- YouTube: HASTALASKA40

- Instagram: hastalaska40

- Alias: hastalaska40