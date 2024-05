Daniela Rossi presenta nuevos discos en escenarios de todo el mundo: "Nunca lo habría imaginado"

Antonia Romano Periodista y próxima licenciada en Comunicación en la Universidad Salesiana (UNISAL). Integra el equipo de redacción web de La Nueva.

"Son como cosas que se van hilvanando, conectando, no busqué directamente nada de esto", reflexionó la guitarrista clásica bahiense Daniela Rossi, en diálogo con La Nueva., al referirse a su historia y a los últimos años de su carrera, que la tienen como protagonista de conciertos en importantes escenarios del mundo.

Actualmente en su ciudad natal por unos días, Daniela hace más de 15 años que se estableció en Inglaterra y desde entonces se ha subido a escenarios de lo más diversos y trabajado con guitarristas, compositores y profesores de gran trayectoria.

Actualmente se encuentra presentando su primer disco, con obras musicales de Giulio Regondi, compositor del siglo XIX; así como está grabando el segundo, una serie de homenajes al compositor John W. Duarte, a cargo del propio hijo de Duarte.

Del mismo modo, está a punto de comenzar con el tercero, una obra del compositor serbio Dusan Bogdanovic que él mismo dedicó a Daniela.

Sobre este último, la intérprete aseguró que se trata de "una especie de sueño que nunca habría imaginado".

"Yo conocí su música cuando tenía 15 años, por un profesor que es de los mayores referentes de guitarra clásica en el mundo, Eduardo Isaac. Él tocaba obras de Bogdanovic y, cuando escuché su música por primera vez, me hice completamente fanática", relató.

Unos años después, ya viviendo en Europa, la vida los encontró en uno de los tantos concursos en los que Daniela participó, en el que Bogdanovic oficiaba como parte del jurado.

"Le gustó mi forma de tocar y empezamos a ponernos en contacto. Y me empezó a escribir música, así de la nada; a veces se da esa conexión entre compositor e intérprete porque el compositor necesita del intérprete y, el intérprete, del compositor", explicó.

Sin embargo no es la primera vez que Daniela se encuentra con compositores de renombre o con sus propios referentes musicales. Algunos de ellos, como Vincent Lindsey-Clark (The New Folias) o Jeffrey McFadden (Rumores de Perales), también escribieron y dedicaron obras para ella.

"Fue muy emocionante, obviamente, pero después te das cuenta que son también seres humanos de carne y hueso con los que podés establecer una amistad. Te empezás a escribir y qué sé yo, de repente te cuentan que el hijo tiene gripe... los humanizás", reconoció Daniela, que aseguró que conocer a sus referentes trajo experiencias de aprendizaje fundamentales para su carrera.

"Ya no es un hombrecito que aparece en la partitura, es una persona de carne y hueso como vos", sumó.

"Cuando vuelvo a Bahía se mueven mucho las emociones", contó Daniela, que esta semana estuvo de visita y aprovechó para presentarse en vivo en algunos espacios de la ciudad.

"Encontrarme con mis profesores de cuando tenía 8 u 11 años, con amigos de toda la vida, visitar el Conservatorio donde estudié, ver cómo cambia todo, es siempre muy movilizante. Para mí lo importante es mantener la conexión con mi país, con mi familia, con mis amigos, con Bahía", manifestó.

La artista continuará con una serie de giras para presentar sus discos, ciclos de conciertos en institutos artísticos y clases magistrales en varios países. También se encuentra formando parte de la grabación de una película sobre el compositor británico John Duarte, para la que interpretará dos obras.

Pero además de las importantes producciones con las que seguirá viajando, Daniela contó que uno de los proyectos que más anhela es volver con más frecuencia a Bahía Blanca.

"Me gustaría poder estar más acá y empezar a tocar más en Argentina. Me encantaría por ejemplo tocar en el Teatro Municipal. Quizás la próxima vez que venga...", dijo.

"Pienso que he tenido suerte con las personas que me crucé en esta ciudad, profesores como Sergio Natali , Andrea Tonellotto, Alberto D’Alessandro y Lito González Velasco. Me tuvieron tanta paciencia cuando era más chica y quería tocar lo que yo quería o hacer las cosas a mi manera. Me han sabido acompañar cada uno desde su lugar, cada uno en su momento", cerró.

Los próximos proyectos de Daniela incluyen conciertos en Europa y Canadá, además de las grabaciones con Bogdanovic. Recientemente colaboró con Guitar by Masters, grabó su séptimo video tutorial, hizo tres vídeos para Siccas Guitars y un concierto online para Altamira Guitars.

Ganó numerosos premios y fue reconocida en Sudamérica y Europa por su interpretación. Entre estos se encuentra el primer premio en el Concurso Internacional de Guitarra de Londres (2015), el segundo premio en el Concurso y Festival de Guitarra de Heinsberg en Alemania (2017) y el primer premio en el XXXVI Luis Concurso Internacional de Música Sigall realizado en Viña del Mar, Chile (2009).