Argentino gritó campeón por segunda vez en el año: "Armamos un grupo muy lindo en poco tiempo"

El pasado fin de semana Argentino se consagró campeón invicto de la Copa de Plata del Torneo Apertura de la Asociación Bahiense de Hockey, y consiguió su segundo título del año, tras haber ganado en Bahía el Regional de Clubes "D", también sin perder ningún partido.

En ese maravilloso presente mucho tuvo que ver Agustina Etulain, quien contó sus sensaciones en "El Diario Deportivo", programa que se emite -de 14 a 15- en La Nueva Play.

"Estamos muy contentas. Nos lo merecíamos por haber formado en tan poco tiempo un equipo tan lindo", dijo Agus, quien terminó como goleador de la Copa, anotando 15 de los 38 tantos de su equipo (sólo le hicieron 3). En tan sólo siete partidos.

El Azul venció en la final a El Nacional "B", por 4 a 1, y se quedó con el título ya que también había ganado la etapa regular con números asombrosos.

"Creo que el 3 a 0 en el primer cuarto hizo que nos confiáramos y nos planchamos un poco. Nos metieron un gol y nos desesperamos bastante, después pudimos ampliar la ventaja y estar tranquilas", contó Etulain, en relación al partido decisivo ante el Celeste.

La llegada de refuerzos como Agustina, su hermana Eugenia, Paloma Rodríguez y Florencia Orazi (todas de Sportiva) y Antonella Puntilla (de Palihue), más la muy buena base que ya tenía el club, armaron un grupo nuevo y que desde el comienzo se impuso como candidato.

"Entrenamiento a entrenamiento nos fuimos acomodando, las chicas se acoplaron a nosotras y nosotras a ellas", reconoció Agus.

"El principio fue raro porque venía acostumbrada a otro tipo de partidos, lo viví más tranquila y fue más divertido. Formar el grupo es un desafío, sin fijarnos tanto el resultados", agregó.

Además de su llegada y la de Euge, también su padre Mauro se sumó a Argentino, como entrenador del plantel superior.

"Durante el partido lo tomo como un entrenador más, obviamente que me da cierta libertad y tranquilidad que sea mi papá pero cuando me tiene que decir las cosas, me las va a decir. Me encanta compartirlo con él", contó la más chicas de las hermanas.

Tras estos dos título, el Azul se enfocará en nuevos objetivos cuando comience el Torneo Clausura, que además del título tendrá como propio el ascenso a la Copa de Oro.

"La idea es no aflojar porque falta mucho para fin de año, arrancamos bien: dos campeonatos en cuatro meses. Pero lo importante es lo de fin de año. No tenemos que aflojar, porque así como nosotras mejoramos, los otros equipos también lo hacen", avisó Agus.

Su buen presente en el club, ilusiona a la delantera con una nueva chance en el seleccionado mayor de la Asociación Bahiense de Hockey, que este año será dirigido por Leonardo Woodward, quien comenzó a armar el plantel días atrás pensando en el Campeonato Argentino.

"El mensajito de Leo llegó, estoy muy contenta por tener esta oportunidad. Ojalá este año se me de, el año pasado no pude estar por distintos motivos, pero este año tengo ganas de estar. Además también llamaron a Euge y estar en el Seleccionado con ella sería una experiencia más que me encantaría vivir", admitió Agus.

Mirá la nota completa: