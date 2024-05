Moria apuntó contra Susana y su vuelta a la televisión: “Era hora de que trabaje”

La relación entre Moria Casán y Susana Giménez ha sido un tema recurrente en los medios durante años. Esta vez, volvió a arremeter contra la diva de los teléfonos, acusándola de estar en “retiro impositivo” tras su mudanza a Uruguay.

En una nota con LAM (América) sobre su nueva incursión en el streaming, Moria reveló detalles de su próximo programa en el canal Picnic extraterrestre, dirigido por Paula Vázquez. “Mi programa se va a llamar Nave nodriza y voy a tener un monólogo donde repasaré la actualidad. Yo no puedo omitir mi autorreferencia”, afirmó.

Cuando le preguntaron si entrevistaría a Susana, Casán no dudó en responder. “Ni se nos ocurrió. A mí me parece bien, todo lo que sea farándula y gente del medio”, señaló. Además, reveló que hay personas a las que no invitaría, aunque no dio nombres concretos.

Destacó a Miguelito Romano, quien recientemente tuvo un enfrentamiento con Susana. “A él lo invitaría para que hable de la vida que tiene”, expresó, agregando que no cree que la pelea haya sido por motivos relacionados con el cabello, sino por “descortesía” de Giménez hacia la esposa de Romano, quien está enferma.

Cuando los periodistas intentaron indagar más sobre la pelea entre el peluquero y Susana, Moria mostró su desinterés. “Nada me interesa menos que hablar de la señora esa que está con retiro impositivo. Así que respetémosla, es una compatriota uruguaya”, lanzó con picardía.

Ante la noticia de la vuelta de la figura de Telefe a la televisión argentina, Casán no pudo contenerse y comentó entre risas: “Qué bueno, era hora de que trabaje”. (Teleshow)