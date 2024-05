Sansinena arrancó la semana con 9 bajas, pero también con la "promesa" de que “todo cambie”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“En esta temporada la situación está más convulsionada que en otras”, se escuchó ayer en el entorno del plantel de Sansinena, tras el 0-2 frente a Olimpo por la fecha 10 (inicio de la segunda rueda) de la Zona 1 del torneo Federal A.

Aunque los futbolistas del conjunto cerrense hayan decidido no hablar con la prensa sobre el momento crítico que vivieron en la semana, y es lógico, antes del cotejo ante el aurinegro se pudo saber que “los jugadores se quejan porque no cobran, algunos no tienen ni para comer y otros viven de prestados en casas de amigos o compañeros solidarios”.

Es más, el equipo, al mando –interinamente-- del técnico bahiense Mauro Brunelli, estuvo a punto de no presentarse en el estadio Carminatti y, siempre por los que nos llegó de la boca de allegados al club, el grupo no entrenó tras el 0-0 del miércoles ante Santamarina: es decir jueves, viernes y sábado.

Pero no hay mal que por bien no venga y hoy, bien temprano, llegaron buenas noticias: los referentes del equipo y algunos jugadores que buscaban salir del hotel donde estaban en busca de departamentos, recibieron el llamado de Dámaso Larraburu, único responsable en el manejo del fútbol profesional de la entidad de Cerri, con la “promesa” de que “entre esta tarde y mañana la situación se puede llegar a acomodar”.

“Los chicos que se tuvieron que ir del hotel (supuestamente por falta de pago) se están reubicando en departamentos”, avisaron no hace mucho desde el cuerpo técnico, adelantando además que mañana, a las 9.30, retoman las prácticas en el Luis Molina.

Por lo que pude averiguar, esta la intención de pago para que el plantel siga con la vida futbolística normal en el certamen, donde se encuentra último con 7 puntos.

Con respecto a la continuidad de Mauro Brunelli, que ya dirigió tres encuentros (dos empates y una derrota), no hay nada confirmado, pero creo que hay cuestiones más importantes que atender, ¿no?

En la semana y durante el finde el “tripero” sufrió nueve bajas: Lucas De los Santos, Nahuel Navalon, Luciano Copetti, Facundo Reynoso (se fue a Sportivo Belgrano), Gerónimo Hernández, Brian Noriega, Gonzalo Díaz y los brasileros Weslley Rasyel Da Silva y Wemerson Costa Dos Santos.