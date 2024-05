De Leo, sobre JxC en Bahía: "Frente al descalabro de La Libertad Avanza era necesaria una oposición firme"

Andrés De Leo, dirigente de la Coalición Cívica, dijo esta tarde que "frente al descalabro que representa La Libertad Avanza en Bahía, era necesario mostrar un bloque de oposición que pueda ser responsable y firme cuando deba serlo", admitió haberse reunido con Adrián Jouglard y calificó a los gobiernos de Javier Milei y Federico Susbielles.

"Hemos hablado en ir en conjunto hasta donde podamos, con responsabilidad. Desde el punto de vista personal, voy a tener la responsabilidad política de defender el voto. Sabemos que la representación que hemos tenido es una alternativa política al intendente, al kirchnerismo local o como se llame", presumió.

En ese sentido, el exsenador provincial mencionó que "lo vi a Oscar Liberman muy ligado y siendo escudero del intendente, independientemente de los posicionamientos".

"Creíamos que el Concejo Deliberante bien podría estar en manos de la oposición. Uno respeta la legitimidad, pero no estamos hablando de un intendente que sacó 55 puntos", agregó en relación a la polémica por la presidencia del deliberativo, hoy en manos de Marité Gonard (LLA).

Invitado al programa Allica y Prieta, que se emite de lunes a viernes de 15 a 16 por La Nueva Play, el también ex precandidato a intendente reconoció que "desde el punto de vista político no me sentí perdedor" en relación a las PASO del año pasado ante Nidia Moirano.

"Cuando uno mira el escenario, me tocó competir contra el oficialismo, contra la lista nacional más potente, contra una estructura y contra el juego táctico de los adversarios que trabajaron para que yo no ganara la interna. Hicimos una elección tremenda, fue una gesta cívica. Con reglas más igualitarias hubiésemos andado mejor, quedamos conformes. Me tocó ser la Cenicienta, teníamos que ganar por nocaut", señaló.

Más adelante, sostuvo que "al gobierno de Javier Milei hay que evaluarlo con tres elementos claves" y enumeró "su rol de presidente, las características personales, los modos; segundo, sus ideas más profundas; y tercero, quiénes son los que están apalancando este gobierno, los grupos económicos".

"Cuando eso empiece aclararse, muchas cosas se van a aclarar para la sociedad. En el sentido de la expectativa de la gente, no la veo. Evidentemente el gobierno va a hacia una dirección política, social y económica que está en una transición para ser el primer presidente libertario del mundo, con el Estado corrido de casi todo lo que no sea seguridad y defensa de los intereses corporativos, una economía con darwinismo social. Creo que la Ley Bases termina mostrando eso", resumió.

Además, De Leo dijo que Milei "no cree en la república ni en la división de deberes" y afirmó que "el esfuerzo lo hace el jubilado, el pensionado, el laburante, el que tiene trabajo informal, los sectores productivos... mientras tanto los sectores más allegados al gobierno, que son los que empujan la locomotora del cambio, hoy la están juntando con pala (sic)".

El dirigente también calificó el mandato de Susbielles, al que tildó de "pecar con el exceso de protagonismo".

"Está claro que vino el temporal y eso generó una acción y reacción; estuvo bien. Se equivocó en sobreactuar las respuestas de EDES, lo mismo pasó con ABSA. Pero pasado eso, tengo una sensación, más allá de su perfil, que no le gusta que nadie le haga sombra, da la sensación que son un gobierno que está hace cuatro años y no cuatro meses", subrayó.

"Veo que ha cometido errores con la problemática de ABSA. Él acompaña al gobierno provincial que es responsable. Las respuestas eran dos: una, poner en marcha cuadrillas municipales para trabajar. Eso no pasó, no cumplió. Y frente al problema, sale con esta municipalización sabiendo que no es la solución y que no se va a llevar adelante al menos en el corto plazo", agregó.

"Tengo la sensación de un gobierno que se ha avejentado prematuramente", completó.

Mirá la entrevista completa acá: