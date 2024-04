Reyes: "La Libertad Avanza en Bahía Blanca somos nosotros"

El concejal Mauro Reyes dijo esta tarde que "La Libertad Avanza en Bahía Blanca somos nosotros" al hacer referencia a la polémica en torno al partido en nuestra ciudad y destacó que "Oscar Liberman es quien propuso a los dirigentes regionales de Pami y Anses".

"Además, largamos la afiliación al partido y eso fue comunicado por la dirección nacional y provincial hacia nosotros", señaló.

Invitado al programa Allica y Prieta, que se emite de lunes a viernes de 15 a 16 por La Nueva Play, el edil subrayó que "somos La Libertad Avanza, no hay otra".

"Es la que encabeza a nivel nacional Javier Milei, con su hermana Karina como secretaria general de la presidencia. Que tiene un ordenamiento provincial que responde a Sebastián Pareja y que a su vez baja la orden nacional a las diferentes secciones. Y el referente regional y local es Oscar Liberman, yo entré a esto por él y no hay más La Libertad Avanza que la que responde a Javier Milei", resumió.

Reyes también negó que hayan acordado la presidencia de bloque para Carlos Alonso en una reunión interna.

"El reglamento dice que los bloques elegirán al presidente; no hubo una reunión del bloque. No existió esa reunión entre los cuatro integrantes del bloque. Después, desde la presidencia hubo comunicaciones dirigidas a Carlos Alonso cuando no había sido formalmente elegido", respondió.

"La reunión con Alonso, Gonard, Ferrández, Damiani y Nieto existió pero no era para definir presidente de bloque. Si hay una disputa entre cuatro y somos dos y dos, y yo convoco a alguien afín a mi idea para definir la votación, no es justificada. Y si vamos a llamar a un quinto que desempate, tal vez el candidato que arrimó 60 mil votos debería tener un poco más de peso", dijo en alusión a Liberman.

Más adelante, el edil contó que "si desde la presidencia se cursan notas a Alonso, no hay un acuerdo en el bloque de quién va a ser su presidente, se impone quién va a ser uno de los secretario de bloque… la decisión nuestra fue la de presentar una nota porque claramente no hay una voluntad de trabajar en equipo".

"Nosotros vamos a trabajar de otra manera siguiendo la línea central de La Libertad Avanza. La Libertad Avanza es una, responde a la línea presidencial y el contacto directo es con Oscar Liberman. Hay una representatividad y un liderazgo", sentenció.

Mirá la entrevista completa acá: