Después de 22 meses y 64 partidos, Villa Mitre volvió a perder dos veces seguidas

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“La ilusión no depende de los resultados, va mucho más allá, seguramente terminaremos este Federal A como siempre, siendo protagonistas”, me dijo un hincha de Villa Mitre después de preguntar con insistencia: “¿cuánto hacía que el tricolor no perdía dos partidos seguidos?”.

En el actual certamen, la “Villa”, quinto en la Zona 1, cayó en sus últimas dos presentaciones (0-1 en Mar del Plata, ante Kimberley, y 1-3 en el clásico con Olimpo, el domingo que pasó), situación que no sucedía desde junio de 2022, cuando fue derrotado por Círculo Deportivo (el 12 de ese mes, en Nicanor Otamendi) 1-0 y por Liniers (a los cinco días, el 17, en El Fortín), también 1-0 (gol de Lautaro Cerato, hoy en Sarmiento de Junín).

Pasaron 64 encuentros, teniendo en cuenta sus participaciones en las distintas temporadas de esta categoría y las que afrontó por Copa Argentina.

Y porqué manifiesto que más allá de la preocupación, en el mundo villamitrenses no dramatizan en absoluto: comparando este inicio de campeonato --6 fechas disputadas-- con el de la edición anterior, en el de ahora tiene un punto más, 9, contra 8 que había cosechado hace un año (2 triunfos, 2 empates y dos derrotas).

En la actual competencia ganó 3 y perdió 3, continúa en el grupo de “clasificación”, aunque lo que miran atententamente y de reojo el DT Carlos Mungo (foto) y compañía son los 8 goles en contra, una cifra que nunca había recibido en los seis primeros cotejos de un torneo Federal.