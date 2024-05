El Indio Solari, contra Milei: lo trató de "loco" y aseguró que "dice burradas"

El cantante de rock nacional Carlos Alberto “El Indio” Solari tildó de “loco” a Javier Milei y criticó al Gobierno: “Me extraña que haya gente que crea que hay que darle más tiempo”.

El referente de la música argentina y exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota cuestionó con dureza al mandatario nacional, señalando que "independientemente de que le vaya bien, hay un loco de presidente; un loco-loco o un mascarón de proa de algún interés”,.

“Nunca pensé que un tipo con una motosierra fuera a llegar a presidente, que pasara todos los filtros. Esa gente cumple un rol hasta que lo cuelgan boca abajo en una plaza”, dijo.

También se refirió a la actitud “del pueblo” ante las medidas del Gobierno y aseguró que en otras oportunidades la misma gente sacó “del poder a los poderosos”, pero que a pesar de ello no le ha ido bien al país en situaciones así. “Creo que esto no va a terminar bien”, expresó.

“A mí lo que me extraña es que gente que ha hecho el secundario crea que hay que darle más tiempo a este tipo. No se necesita ser un bocho, simplemente un tipo que estudió el secundario puede darse cuenta cuando lo ve hablar, las cosas que dice su vocero”, dijo Solari y apuntó contra a Manuel Adorni: “Los noteros van a la mañana a escuchar y a tomar nota de un tipo que dice locuras y es el vocero del Presidente”.

Además, aseguró que la clase más humilde “es a la que vienen cagando toda la vida”, pero que la clase media es la “clase de cambios” por lo que lo sorprende que “esté tan pasiva y de pronto diga ‘vamos a darle un tiempito más’ mientras está cerrando su boutique”.

“Esta gente viene por más que lo económico, vienen por lo cultural también. Las obras de teatro que puedan filtrarse serán las que no valen la pena ir a ver, o para entretenimiento”, dijo.

Tras ello, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sostuvo que Milei “dice burradas”, pero que “tiene la inteligencia suficiente para darse cuenta de que está obrando en otra cosa mayor que defender la industria nacional”. “Ya pactó algo en otro lugar”, aseguró y agregó: “Termina siendo todo tan caricaturesco que te cuesta creer que el tipo tiene un grado de consciencia”

Su salud, la música y su relación con las Madres de Plaza de Mayo

Durante la extensa entrevista, El Indio, que tiene Parkinson, aseguró que no hace actividades que “no se puedan hacer en la cama” y que dedica sus días a componer y pintar. Además, contó que empezó a incursionar con la Inteligencia Artificial y sostuvo que le resulta “maravillosa”.

Respecto de las salidas de su casa, señaló que no le tienta “la multitud” porque se enfurece con facilidad. “Si entro a la carnicería y una señora de bastón dice la vacuna rusa no sirve, enseguida me enfurezco y me voy. Por eso trato en lo posible de no salir”, comentó.

Además, aseguró que se levanta temprano todos los días a leer, que se informa sobre la actualidad del país, pero que intenta no involucrarse.

“Trato de que nada me importe, sí de estar informado y de soportar desde el nombre que tengo las cosas que me interesan como el trabajo de las Madres de Plaza de Mayo”, completó Solari. (con información de TN)