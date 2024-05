La CGT Bahía Blanca se manifestó bajo el lema "La Patria no se vende"

En este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, la Confederación General del Trabajo (CGT) organiza diferentes movilizaciones en todo el país bajo la consigna "La Patria no se vende".

En Bahía Blanca, la concentración se dio en la sede cegetista de Mitre y Rodríguez. Sobre las 9.30 comenzaron a llegar las columnas de los distintos gremios que componen la central obrera.

Con banderas en alto, sonido de trompetas y ruido de bombos, algunos de los sindicatos presentes son Empleados de Comercio, UOCRA, Camioneros, Smata, ATE, UPCN, AEFIP, además de gremios portuarios y de aeronavegantes, entre otros.

La palabra la tomó el titular mercantil Miguel Aolita, quien luego de arengar a los manifestantes con un "Viva la Patria" y "Viva Perón, carajo", habló de la "preocupación del movimiento laboral" por la actual situación política y económica. En el escenario lo acompañaban los otros triunviros de la CGT local, Roberto Arcángel (Camioneros) y Carlos de Boer (UOCRA).

Luego leyó un documento compartido con otras centrales del país. El texto es el siguiente:

"Hace pocos días la conducción nacional de la CGT emitió un documento con propuestas titulado 'Agenda para un nuevo contrato social. Argentina hacia un país con desarrollo, producción y trabajo'. En el mismo plantea el derecho de los sectores del trabajo a participar en la discusión y el diseño de la sociedad a la que aspiramos. Además convoca a la construcción de un programa de consenso multisectorial, que nos permita avanzar hacia una agenda de diálogo para una Argentina del Desarrollo, la Producción y el Trabajo.

"El trabajo nos dignifica, y sin desarrollo y producción, no hay trabajo. Hoy nos hubiera gustado hablar de eso, discutir cómo preparar a nuestros trabajadores para los desafíos que nos plantean los cambios tecnológicos y las nuevas industrias, pero este 1° de mayo nos encuentra con una pérdida del poder adquisitivo que se aceleró en los últimos meses por la suba indiscriminada de precios, la no homologación de acuerdos paritarios y un Estado que ha tomado una postura férrea de perjudicar a trabajadores, jubilados, comerciantes, PyMES y a todo el sistema productivo.

"Una vez más, los mismos de siempre (porque los apellidos que están en el gabinete tienen mucha historia en gobiernos anteriores) castigan a los sectores del trabajo y productivos para habilitar el festival financiero. La pérdida de empleos del sector público y privado, la paralización de la obra pública, el desfinanciamiento de la educación, el aumento de impuestos a los trabajadores y la reducción de impuestos a las personas más ricas del pais son una vieja fórmula que hoy se aplica con brutalidad e incentivando la violencia verbal.

"Los trabajadores queremos trabajar tranquilos, con un salario justo y en condiciones dignas, no queremos encontrarnos todos los días con más problemas y no llegar a fin de mes. Deseamos que les vaya muy bien a las empresas en las que trabajamos y que funcionen eficientemente todas las áreas del Estado, pero ¿cómo pensar que eso puede suceder cuando se ataca al sector productivo y se paraliza el funcionamiento del estado?

"No hay recuperación del país sin un proyecto productivo y con trabajo, no hay seriedad cuando los gobiernos dicen una cosa y hacen otra, no hay Nación cuando se trata mejor a los extranjeros que a los argentinos, no hay futuro sin educación y sin salud. Parece que hasta ponen en discusión que el rol del Estado es construir un país más justo y no profundizar las injusticias.

"A sabiendas que en el pasado, lejos se quedó del ideal de un país justo, estamos convencidos que destruir todo, agredir por redes sociales y no dialogar, en nada va a acercarnos al ideal de país.

Anhelamos que esta y todas las expresiones de los trabajadores sean escuchadas para poder discutir sobre las soluciones que necesitamos y los proyectos que tenemos. Ya terminó la campaña electoral y es hora de gobernar en favor del pueblo y trabajar para la unión de los argentinos".

El acto cerró con la marcha peronista y el Himno Nacional.

Tras el discurso, en diálogo con La Nueva., Aolita se refirió a la sanción en Diputados de la Ley Bases y pidió que en el Senado le ponga freno a un proyecto que "perjudica a todos los trabajadores".

La CGT, por otra parte, llevará a cabo un paro general el jueves de la semana próxima, 9 de mayo, el segundo contra las políticas del gobierno de Javier Milei tras el realizado el 24 de enero.

Ayer la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que nuclea a diversos gremios de circulación terrestre, marítima, fluvial y aérea, anunció a su vez un paro sectorial para el próximo lunes, 6 de mayo, en rechazo a la aprobación en Diputados de la Ley Bases que impulsa La Libertad Avanza.