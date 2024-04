Esta semana comienza el MSI 2024 y Estral dice presente

por Nicolas "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Estamos a muy pocas horas del inicio del primer gran evento de League of Legends del 2024, y como no podía ser de otra manera, Argentina nuevamente esta presente gracias al talento de sus jugadores. Estral debuta este mismo miércoles desde las 8:00 am frente a nada mas ni nada menos que T1, el ultimo campeón mundial y quien ya tiene mas de tres de estos trofeos en su vitrina.

El equipo conformado por los argentinos Josedeodo, Ackerman y Snaker se encuentra en Chengdu, China representando actualmente a toda la región Latinoamericana en un evento por fases: Play-In Stage y Bracket Stage. A continuación les dejamos un vídeo explicativo del formato para no perderse ningún detalle del MSI 2024.

Los mejores equipos de cada región se enfrentaran desde el 1 al 19 de mayo para asegurarse un lugar en el Worlds 2024, el torneo de League of Legends mas importante del año. Todas las partidas se van a transmitir en vivo por los canales de Twitch y YouTube oficiales de Riot Games, asi como de Watchpartys de terceros autorizadas.

Cabe destacar que hace unos días atrás otro argentino que sigue deslumbrando al mundo, y que se encuentra permanentemente dentro de la orbita de Riot Games, es nada mas ni nada menos que Lit Killah quien presento Mi Clan.





Como siempre te recordamos que si querés estar al tanto de todas las novedades relacionadas a League of Legends, así como sobre todos los torneos de Riot Games, no te olvides que nos podes encontrar en las redes sociales como @cubildelmal.