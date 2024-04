“Uber es una realidad en el mundo, no sólo en Bahía Blanca”

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Del Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Trabajó en la revista Encestando (1985-2000). Actualmente, desde 1987 es redactor de la sección La Ciudad del diario La Nueva Provincia. Es periodista especializado en el sector agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios (Abopa). Responsable página web de la Asociación de Ganaderos (AGA).

“En Bahía Blanca ya hay cerca de 400 vehículos trabajando con Uber. Está claro de que es una realidad y por eso tengo expectativas para que la ordenanza se apruebe próximamente”.

Lo dijo el concejal Carlos Alonso, de La Libertad Avanza, a propósito de su proyecto sobre regulación de plataformas digitales de transporte de pasajeros.

“De las primeras charlas con representantes de diferentes espacios políticos, incluido el oficialismo, concluyo que hay coincidencia para el visto bueno a la instalación de Uber. ¿Cuáles van a ser las modificaciones? No me arriesgaría a mencionarlas aún, pero seguramente habrá algunas respecto del proyecto original. Y me parece bien que así sea, porque de eso se trata la democracia”, añadió.

El proyecto de Alonso, que ingresó el jueves 7 de marzo al Concejo Deliberante local, se argumenta en que la regulación actual no contempla este tipo de servicios y deja un vacío normativo que afecta tanto a usuarios como a conductores.

Tras ser aprobado por la Comisión de Transporte del cuerpo, el Departamento Ejecutivo lo pidió para una revisión y posterior informe técnico.

“¿Los tiempos? Dependen de ellos”, sostuvo.

“Tengo entendido de que el Ejecutivo piensa que Uber es una realidad sobre la que hay que avanzar, lo cual sería un indicio de que conllevaría un período prudencial de, acaso, no más de 15 días. Y luego seguirá el proceso legislativo”, explicó.

Demanda de la sociedad

Alonso recordó que la presentación del proyecto está relacionada con su compromiso social respecto de la demanda de los bahienses y que, en este caso, no sólo la sociedad utiliza Uber, sino que también están los conductores de la plataforma.

El concejal también es conciente de la resistencia de los representantes de la Cámara de Taxis, Remises y Autos Contratados de Bahía Blanca, quienes sostienen que, si bien siempre están abiertos a propuestas que mejoren el servicio, no se muestran receptivos a una eventual competencia que, cuanto menos, consideran desleal.

“Sé que hay otras voces, claro”, admitió.

“Pero estoy convencido de que, en líneas generales, las Cámaras fueron conformadas por empresarios que tienen mayoría en el sector, como con los taxis. Y las utilizaron para quedarse con un mercado y no permitir el ingreso de otros prestadores de servicios”, aseguró Alonso.

“Tal es el caso que, coincidentemente, los titulares de las Cámaras son los dueños de las radios de los taxis y de los remises”, sostuvo.

“Al entrar Uber pierden el negocio de cobrarles 150.000 pesos a cada vehículo con la contraprestación de darles los viajes, sin importar si trabaja o no”, comentó.

“La cuenta es muy sencilla. Si vos haces $ 150.000 por los 400 legajos que hay en Bahía Blanca te vas a dar cuenta del negocio millonario que tienen tres o cuatro personas”, aseveró.

En tal sentido, el concejal de LLA señaló que los temas relacionados con la desregulación y la libre competencia son los motivos principales por los cuales su agrupación ingresó a la política.

“Como empresario, toda la vida estuve pensando que las modificaciones que tenía que hacer el Estado eran en ese sentido. Cuando aparece Javier Milei en escena, no como político, sino como panelista en un primer momento defendiendo las ideas liberales, me di cuenta de que era liberal. ¿Y quién no ha dicho que habría que desregular tal o cual sector para mejorar la competitividad? Todos lo hemos hecho”, explicó.

El contenido y el marco

De todas maneras, el edil admitió que los cambios también deben estar contenidos en un determinado marco.

“Hoy vivimos en un Estado controlado en exceso, por lo cual la desregulación no sólo es necesaria, sino casi obligatoria. La comunidad así lo exige”, afirmó.

“El libre mercado, más allá de tener probables deficiencias en una sociedad que ha estado regulada durante tantos años, es necesario”, dijo.

“Entiendo que este proyecto pretende regular lo no regulado, porque es imposible controlar una aplicación que lo único que hace es vincular una persona que ofrece un traslado con otra que lo necesita”, manifestó.

“¿Quién no ha dicho que habría que desregular tal o cual sector para mejorar la competitividad? Todos lo hemos hecho”.

“El principio de Uber fue instalar, en grandes ciudades, un acuerdo de partes para ir al trabajo. Había mucho que recorrer, se ponía un vehículo durante una semana, alguien iba con sus compañeros y se repartían los gastos”, recordó.

“¿Si saldrá? Claramente. Uber es una realidad hoy en el mundo, no sólo en Bahía Blanca”, aseguró.

A punto de dar la vuelta la página en este tema, Alonso ya comenzó a trabajar en un proyecto de ordenanza para la democratización de los delegados municipales del distrito bahiense, a los efectos de que se elijan cada cuatro años y, a su vez, puedan ser removidos, así como en una novedosa propuesta en salud.

