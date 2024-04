Los 8 Escalones: un participante ganó pero le regaló el premio a su rival

Después del asombro generado por la impresionante actuación de Josefina Lettieri la semana pasada, al superar el récord de premios en Los 8 Escalones (El Trece) con más de 22 millones de pesos, Joaquín se convirtió en el protagonista destacado de estos días. Este joven atrajo la atención de los televidentes al llegar a la final de la competencia, ganarla y, de manera sorprendente, ceder los tres millones de pesos en juego a su contrincante, Omar.

El momento culminante ocurrió cuando ambos concursantes se enfrentaron a la última pregunta: "¿En cuál de estos países se encuentra la gran barrera de coral?". Tras responder correctamente "Australia", Joaquín celebró su cuarto acierto consecutivo en el programa conducido por Guido Kaczka.

Así las cosas, Joaquín embolsó unos 12 millones de pesos, pero su festejo se frenó cuando tomó el micrófono para decir unas palabras que dejaron sorprendidos a todos en el piso, empezando por el conductor. "He tomado una decisión, hasta acá llega mi camino", pronunció. "¿O sea?", le preguntó Guido, sin entender del todo lo que estaba por suceder. "Vamos a hacer el juego más interesante. No me lo llevo yo", dijo Joaquín al tomar la palabra nuevamente.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De inmediato el conductor lo interrumpió y le hizo una advertencia. "Pero perdés estos tres millones. ¿Y los tres millones para quién?", preguntó Guido. "Para mi compañero que llegó hasta la final. Para que siga jugando y siga rodando", dijo finalmente Joaquín.

Por su parte, el otro finalista reaccionó sorprendido. "Es un montón, una locura. Muchas gracias", respondió Omar. Y tras esto, ambos finalistas se fundieron en un emotivo abrazo que provocó un sonoro aplauso de todos los presentes en el estudio.

"Y volveré por esto, Guido", le señaló Joaquín al conductor al apuntar hacia la llave que le dará la opción de participar por el departamento. "Yo no soy avaro y la verdad es que me está costando seguirle el ritmo al programa. Esto de venir todos los días, es como que… Che, bueno, que le toque a otra persona más. Vuelvo por la llave nada más", justificó su sorpresiva decisión.

Guido felicitó a Joaquín por su acto de generosidad y reflexionó sobre la rareza de este tipo de decisiones en un juego donde el objetivo principal es ganar. Nicole Neumann, una de las jurados, elogió el gesto de Joaquín como un acto de bondad significativo, mientras que Guido explicaba la nueva dinámica del juego tras la decisión de Joaquín.

Entre risas y con la complicidad de su novia presente en el estudio, Joaquín aceptó el resultado de su elección. Así, entre papeles plateados que marcaban el final de la emisión, Los 8 Escalones proporcionó otro momento emocionante para su fiel audiencia. (Teleshow)