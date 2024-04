Polémica por el Circo Rodas en Palos Verdes: "Va a ser caótico"

Continúa la polémica por la inminente instalación de un circo en un terreno que la Universidad Nacional del Sur tiene en el barrio Palos Verdes, ya que un grupo de vecinos manifestó que complicará el día a día en el sector.

"La Universidad ya sacó la resolución por escrito de que cedió por alquiler al Circo Rodas el espacio que se encuentra entre Cabrera, Alsina, Scalabrini Ortiz y Sívori, frente a la escuela de Agricultura y Ganadería. El lugar que está destinado para este circo es bastante complejo, es de la UNS, está abandonado, siempre reclamamos que se limpie y de un día para el otro el lugar apareció limpio y arreglado", detalló Lorena Pérez.

En diálogo con Panorama, por LU2, la vecina contó que "desde el temporal pedimos el acceso de Scalabrini Ortiz, que es prácticamente imposible y nunca se arregló; y ahora, con esta noticia, el acceso está arreglado".

"Nos enteramos que el lugar tiene conexión de agua y de luz, cuando un montón de vecinos del barrio, a escasas cuadras, no tienen los servicios conectados. Es todo muy rápido para un circo que va a venir a estar de dos a seis meses", agregó.

Los vecinos también plantearon su preocupación por los ruidos molestos que se podrían generar durante las funciones y temen por hechos de inseguridad ante una gran cantidad de personas circulando por ese sector residencial.

"Algunos vecinos nos reunimos con autoridades de la Municipalidad y nos dijeron que no estaban al tanto de la instalación del circo. Sin embargo, Defensa Civil tenía la información para estudiar la factibilidad de la instalación", mencionó Pérez.

"Nos sorprende que si la Municipalidad no tenía conocimiento o no está aprobado, le generaran las aperturas de las calles, la conexión de agua, de luz. Es un circo demasiado grande como para que no se den cuenta", exclamó.

"Ese lugar está desocupado desde que yo tengo conocimiento. Es lindante a un barrio con personas que van a sufrir la cantidad de gente que va a estar circulando, ruidos... va a ser caótico entrar al barrio, con accesos de tierra. Es una locura", completó.