"Va por la derogación de la Constitución", opinó Elisa Carrió y cuestionó la gestión de Javier Milei

"Milei va por la derogación de la Constitución", señaló tras varios meses de silencio, la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió, quien cuestión la gestión del gobierno libertario.

En una extensa entrevista que le concedió al medio Infobae, Carrió contó que leyó a uno de los guías anarcocapitalistas que inspira al Presidente y admitió que cree en que hay que reformar el Estado: Murray Rothbard. “Milei no cree en ningún Estado, porque él cree que toda imposición de impuestos es un robo… Con lo cual esa asociación criminal se convirtió en una asociación criminal que le robó dinero a la gente, que con eso hizo calles, que con esto conquistó tierras, y la hizo como tierras públicas, cuando en realidad toda tierra no producida la puede apropiarse cualquiera, y esta asociación criminal estableció el monopolio de la fuerza. En consecuencia, para que haya libertad el gran combate es la aniquilación del Estado”, explicó la ex diputada sobre el “pensamiento anarcocapitalista que tiene el presidente”.

En esa línea continuó: “Él (Milei) va por la derogación de la Constitución, porque si vos sos anarcocapitalista vos no tenes que tener Estado. Es decir, tenes que tener el apoyo popular para cambiar la Constitución y para derogarla, esa es la lucha cultural”; y completó: “Esa es su utopía".

“Hay que achicarlos, cambiar la calidad de la educación, estoy de acuerdo en todo”, sostuvo Carrió, aunque agregó que “si un Estado desaparece y las grandes potencias están en guerra, tu territorio va a ser apoderado a través de inversiones privadas por esos estados que están en guerra, ya sea Estados Unidos, ya sea China, ya sea Rusia. Te convertís en tierra de nadie”.

A su vez, la jefa de la CC remarcó que el proceso que encabeza Milei tiene “la metodología del atropello, de la estigmatización, de la autocensura, de enojarse con los periodistas”, por lo que afirmó que “las facultades delegadas no hay que dárselas a nadie nunca, porque terminan en corrupción”.

“La pregunta es a dónde vamos. Para ir al anarquismo tenés que convertirte en un dictador”, dijo Carrió, quien explicó que Milei sería “un dictador popular, no populista, popular, dice él, para después aniquilar el Estado, y que las calles sean privadas, que no haya educación pública, esto lo dice perfectamente (Bertie) Benegas Lynch”.

“Aunque sea exitoso este modelo no lo quiero para la humanidad, no creo en la idolatría del dólar, creo que hay enormes contradicciones en el capitalismo, creo que no hay otro sistema, soy democrática, soy republicana, creo en los derechos humanos como derechos naturales, pero en todos los derechos humanos, no en los derechos de propiedad”, señaló la ex diputada y ejemplificó: “Él (Milei) dice ‘yo soy propietario exclusivo de lo que pienso’, entonces le podes decir al otro cualquier cosa. No. No hay injurias, no hay calumnias. En el fondo es muy argentino lo que está pasando, de alguna manera muy maradoniano, es sin reglas, es a lo que dé”.

El aumento de los salarios de los senadores

En otra parte de la conversación, Carrió consideró que no está de acuerdo “con duplicar los sueldos de los senadores, pero sí estoy de acuerdo en garantizar que vayan enganchados a la categoría 1 de la cámara, de los empleados”. “Un diputado no puede ganar menos que un asesor, o un director, con 25 años de servicio y título. No puede. Hoy lo duplica”.

Por otra parte, Carrió también se refirió a la secretaria general de la Presidencia y la hermana del Presidente, Karina Milei, sobre quien afirmó: “No la conozco, y cuando no conozco a alguien, uno conoce a las personas por sus actos, empezó a actuar”. “Él (Milei) es un gran actor de la escena nacional, es un showman, un avatar espectacular, puede engañar a todos. Es un rockstar”. (Perfil y La Nueva.)