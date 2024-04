Susbielles, sobre la maestra golpeada: "Es muy importante bajar el nivel de violencia en la ciudad"

"En primer lugar quiero expresar mi solidaridad y acompañamiento a la docente. Me parece que es muy importante bajar el nivel de violencia en la ciudad".

Las palabras pertenecen al intendente Federico Susbielles, quien se refirió hoy a la agresión sufrida por la maestra Ana María Lencina, de la Escuela Nº 25, quien fue golpeada por un alumno de 11 años y terminó hospitalizada con una fractura en el maxilar.

Susbielles dijo que "quienes somos padres vemos que con el correr de los años hay una situación cada vez más frecuente de poner en cuestión al docente o al personal de escuelas, lo cual en nuestra generación no ocurría".

Luego pidió que, en línea con la búsqueda de menor violencia, "cada uno desde su lugar baje el nivel de odio en su discurso, para tratar de ser constructivos en la diferencia".

"Debemos trabajar fuertemente contra la violencia, contra al bullying. Esto es un llamado de atención que tenemos que tomar, que no se puede naturalizar. Como Municipio debemos involucrarnos junto a las autoridades educativas para asegurar en el futuro esos lazos de convivencia y armonía que Bahía suele tener".

El ataque a Lencina se produjo el miércoles. Hoy, en diálogo con LU2, la maestra dijo que en "20 años de docencia jamás pensé que esto me podía suceder, a mí nunca me golpearon, sí he visto agresiones entre alumnos, pero nunca así".

Este hecho se suma a las denuncias por violencia en la Secundaria Nº 36. Días atrás se viralizaron videos donde se observa cómo un grupo de chicas agrede a otras, tanto fuera como dentro de la institución.