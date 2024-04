Habló la maestra golpeada por un alumno: "En 20 años de docencia nunca vi algo así"

La maestra que sufrió la fractura de maxilar tras ser golpeada por un alumno de 11 años dijo hoy que en "20 años de docencia jamás pensé que esto me podía suceder, a mí nunca me golpearon, sí he visto agresiones entre alumnos, pero nunca así".

El hecho sucedió este miércoles en la Escuela Nº 25 "Juan Gregorio Lemos", ubicada en la primera cuadra de calle Facundo Quiroga.

Ana María Lencina contó en diálogo con LU2 Radio Bahía Blanca que se encuentra mejor, "dolorida por supuesto, pero eso en cuanto a lo físico. Emocionalmente es otra cosa".

La docente relató el episodio: "Cada escuela tiene su reglamento de convivencia, firmado por los chicos y sus padres. Nosotros acordamos que capuchas, gorros y ese tipo de elementos solo se usan en el patio, excepto cuando se saluda a la bandera. Este chico desde el primer día transgredía lo que se había firmado".

Prosiguió: "Con el uso de la capucha en el aula él buscaba algo, pero uno no puede permitir que alguien rompa la regla porque sino los demás se copian. El desafío era constante".

El día del ataque, según explicó Lencina, "él ingresó al comedor para el desayuno sin capucha, luego se la puso y, cuando le dije que se la quite, se subió a una silla y me pegó. Y eso que él es más alto que yo, que no soy alta".

"Me dijo 'te voy a pegar'. Y lo hizo. El resto de los alumnos todavía sigue en shock. Y el chico, después de pegarme, me dicen que se largó a llorar. Pero eso no lo llegué a ver porque yo me fui al baño, me chorreaba sangre", dijo la docente.

Luego reflexionó: "Este chico trae un cúmulo de emociones desde su hogar, así que hay que tratarlo de otra manera, con más paciencia. De todos modos, si bien en la preadolescencia los chicos pueden desafiar, porque es algo propio de la edad, siempre se respetó el guardapolvo. Al menos en primaria, siempre se respetó el guardapolvo".

La maestra también explicó que el menor ya se había comportado de manera violenta con otros compañeros. "Desde la escuela se trabaja en el tema, se habla con él, con los padres, con los equipos de apoyo escolar, aunque a veces no alcanza".

Dijo que desconocía qué decisión se va a tomar con el alumno.

"La nuestra es una escuela de 8 horas y supongo que se está trabajando en que vaya a una de 4 horas para que pueda soportar mejor la jornada. Por lo que tengo entendido no está yendo ahora a la escuela, pero no sé qué pasará".

Desde hace unos años, existe una política de no expulsar estudiantes por determinado tipo de comportamientos, a diferencia de etapas anteriores. Se busca abordar estas problemáticas de un modo tal que se evite esa instancia.

Lencina remarcó: "A dos días de que sucedió esto, yo no puedo volver a dar clases con este alumno presente".

De todas formas, subrayó que "en la escuela se trabaja bien, somos un equipo. El resto de mis alumnos es totalmente diferente. La Escuela 25 es un gran lugar".