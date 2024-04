“Estoy lejos de mi ciudad, pero en Sporting me tratan de diez, no me hacen faltar nada”

A los 24 años, Lautaro Bartoloni, el lateral-volante que deja surcos en Sporting, se ilusiona con dar el salto de calidad y jugar a otro nivel, aunque más allá de eso manifestó que “la Liga del Sur es una de las mejores vidrieras del país”.

De antesala del partido que el rojinegro sostendrá, el sábado ante Bella Vista en Punta Alta, el “Colo”, que llegó al “sangre y luto” proveniente de Olimpo (en 2022) manifestó, en el programa

El Diario Deportivo, que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play,

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“tenemos plantel como para pelear el título”.

Además, lejos de su ciudad (nació el 1 de febrero de 2000, en Villa María, Córdoba), destacó: “en Sporting me tratan de diez, no me hacen faltar nada”.

Hasta los 18 años estuvo en Renato Cesarini, después pasó por Independiente (2019), Quilmes (2020-2022) y el aurinegro de Bahía, en el primer semestre de 2022.

Mirá la nota completa: