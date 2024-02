Messi aclaró su ausencia en Hong Kong, habló del cansancio y de la vuelta a casa

Descontentos quedaron los chinos por la no inclusión de Lionel Messi en el partido de Inter Miami ante la selección de Hong Kong, por lo tanto, en otra escala de la gira, el propio rosarino salió a aclarar el motivo de su ausencia, más allá que el DT Gerardo Martino ya lo había hecho.

"Mala suerte que no pude estar el día del partido en Hong Kong. El primer partido de la gira de Arabia sentí una molestia en el aductor, por eso salí y en el segundo partido jugué los minutos que jugué para probarme y ver las sensaciones que tenía y cómo me encontraba, porque me había hecho una resonancia y me había salido que tenía un edema en el aductor, que lo tenía cargado pero que no tenía una lesión por eso intenté, probé", contó el 10.

Un entrenamiento a puertas abiertas que se desbordó, lo llevó a recluirse, además de querer participar de una actividad con niños que había programada. De todos modos, según aseguró, "la molestia seguía. Se me hacía muy difícil jugar", sentenció Leo.

En su arribo a Japón contó lo que significaba y cómo estaba.

"Estoy contento de estar otra vez acá en Japón. No es la primera vez que me toca venir, ya tuve la oportunidad en diferentes momentos y cansado un poco también de toda esta gira que llevamos y con ganas de jugar el último partido antes de regresar a casa", señaló.

Y amplió: "Venimos haciendo una gira de muchos partidos seguidos, mucho viaje, mucho cambio de horario y bueno, intentaremos prepararnos de la mejor manera para afrontar este partido antes de regresar a casa. Queremos seguir creciendo y más allá de cuál sea el resultado, sacar cosas positivas para lo que se viene", explicó.

Inter Miami enfrentará mañana miércoles al Vissel Kobe en el Estadio Nacional de Japón antes de emprender su vuelta a Miami, donde solo le queda un amistoso más ante Newell's antes del arranque de la MLS.