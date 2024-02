La ex actriz de Disney Bridgit Mendler ahora es CEO de una empresa espacial

Hace menos de una década, la cantante y actriz de Disney Channel, Bridgit Mendler, era considerada una estrella en ascenso del talle de Selena Gómez, Miley Cyrus o Taylor Swift. Sin embargo, en los últimos años decidió dejar a un lado su carrera artística para dedicarse al estudio y, recientemente, sorprendió a sus seguidores al haberse convertido en directora ejecutiva de una empresa de datos satelitales.

Se trata de Northwood Space, startup que tiene como misión crear una “autopista de datos entre la Tierra y el espacio”, facilitando el acceso a la comunicación con el exterior, comentó Mendler en una conversación con CNBC.

Según dijo, su “amor” por el derecho espacial se cultivó durante su trabajo en la Oficina Espacial de la Comisión Federal de Comunicaciones durante el 2022 y fue alentado por su esposo y co-fundador, el ingeniero Griffin Cleverly.

Es que Mendler, que publicó su última canción en 2017 y no participa de una producción como actriz desde 2019, decidió cambiar de rumbo en su carrera y enfocarse en obtener un doctorado en el Massachusetts Institute of Technology y, además, graduarse como doctora en la Facultad de Derecho de Harvard.

Tras comunicar su nuevo rol como CEO a través de su cuenta de X, la actriz de 31 años también añadió una noticia que impactó a sus seguidores: “Quería compartir que soy mamá de un dulce niño de 4 años. Comencé a acoger a niños en 2021 y lo adopté cerca de la Navidad de 2022. Tengo mucha suerte: ser madre es el regalo más grande y la experiencia más definitoria que existe”, expresó; marcando una nueva faceta de su vida.

Mendler ganó notoriedad en Disney con el papel de Teddy Duncan en la serie "¡Buena suerte, Charlie!", que se emitió desde 2010 hasta 2014. En ella, se puso en la piel de una joven que creaba videos diarios con consejos de vida para su hermana menor, Charlie. Antes de este trabajo, había tenido un rol recurrente en "Los hechiceros de Waverly Place".

Además, dejó salir su talento en la música con su rol protagónico en la película musical "Lemonade Mouth" (2011). Un año después del estreno, presentó su primer álbum.

Tras haber dejado su carrera artística de lado, en 2021, fue consultada si volvería a cantar o actuar en el futuro: “No lo sé. Soy la persona más aleatoria. He escrito guiones, he escrito música. Me siento tentada a volver al entretenimiento, pero también creo que realmente estoy construyendo algo con mi investigación, y eso es algo que quiero seguir haciendo”, sostuvo en diálogo con el podcast Techsetters.