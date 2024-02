Llega a la ciudad una conocida empresa y otro negocio de bahienses en el exterior del país

--Buen día, Juan, ¿cómo va todo, preparándote para el superclásico del próximo finde?

--Ja, ja, cómo se ve que ganaron un partido y ya te cambia la cara…

--Para nada. Veremos qué pasa hoy con Lanús, pero ustedes son una aplanadora y nosotros apenas un equipo en formación.

--Bueno, ya empezás a querer mufarnos. Mejor pedite los primeros cortados y arranquemos, ¿dale?

--Dale, ¿alguna otra nueva peste en Bahía?

--Y... parece que no podemos pasar una semana sin que aparezca un nuevo problema. Fijate el caso del murciélago con rabia detectado en O’Higgins al 100. Ya ha habido varios casos anteriores, te diría que todos los años aparecen.

--Si la gente no los quiere mucho, con este tipo de noticias menos los va a querer aún.

--Sin embargo, son animales muy útiles. Por ejemplo, una noche pueden comer miles de mosquitos.

--Bueno, parece que no están haciendo bien su tarea de control biológico porque mosquitos y moscas tengo para hacer dulce estos días.

--Ja, es verdad, encima ahora tenemos los primeros tres casos de dengue autóctono.

--¿Siguen aumentado?

--Estos días, además del cronograma habitual, fumigaron en White por un caso sospechoso, no autóctono, y sumale otro, según mis fuentes, de un chiquito de tres años, que vive en el microcentro, y que debió ser internado.

--¿Y del covid cómo estamos?

--Se mantiene estable, sigue habiendo internados en piso y en terapia, según me dicen.

--Hablando de males. Así que tuvimos un tercer derrame de hidrocarburos en el estuario en menos de dos meses.

--Tal cual, increíble. Pero en este caso no fue crudo ni estuvo involucrada la empresa Oiltanking, de Puerto Rosales.

--Contame.

--Fue fuel oil y todas las miradas se dirigen, obviamente, a la Base Naval, más precisamente a la firma a cargo de los tanques de almacenaje.

--Che, ya que estamos con pálidas, aún no hablamos nada de la inflación. Según el Indec, en enero fue 20,6%. Si bien marcó una desaceleración respecto al pico de diciembre de 25,5%, se mantuvo en niveles altos.

--Y..., fíjate que enero 2023 a enero 2024 acumuló 254,2 por ciento.

--Mamitaa...

--Te digo más, en Bahía los precios de los alimentos en Bahía subieron 273% en los últimos 12 meses. Esperemos que la inflación siga a la baja, pero ahora se vienen aumentos de tarifas.

--Según el presidente se está logrando bajar la inflación.

--Ojalá. Milei dijo que en las dos primeras semanas de febrero el índice “viene al 10 por ciento” y que el momento más duro será entre marzo y abril, pero luego, “como tocás fondo, empezás a rebotar”.

--Veremos, pero contame algo a nivel local: las ventas siguen cayendo, ¿no?

--Totalmente, y la gente busca precios a más no poder, así que las segundas y terceras marcas están a full, al igual que las promociones bancarias o cuenta DNI.

--Y... sí. Las colas en las carnicerías, los días sábado, ya son un clásico.

--Claro, y muchas familias compran usando las cuentas de varios de sus integrantes para lograr un mayor descuento, pero si me dejás te comento algo del tema carne.

--Dale, avanti, seguro estuviste con “el hijo del carnicero”.

--Ja, ja, exacto, me cruce con Mauro y el precio de la carne ya está acomodado pero está faltando carne de buena calidad, sobre todo por el tema de la sequía. Por otro lado, así como ocho meses atrás faltaba carne de cerdo y por eso se había equiparado con el precio de la carne vacuna, ahora hay mucha oferta y está mucho más económico que la vaca.

--Buen dato, seguí con las novedades comerciales. ¿Abre algún comercio nuevo? Tirá algún dato que haga ruido, Juancho.

--Ja, ja, qué fácil es para vos.

--Daleee...

--Bueno, escuchá, este dato no lo tengo 100% confirmado, pero todos los caminos conducen a Roma.

--Así me gusta, confiá en tus fuentes y tirá la info entonces.

--¿Viste la esquina donde estaba London Travel?

--Sí, en Alem y Rodríguez.

--Bueno, me aseguran que allí va a desembarcar una gran cadena de heladerías con locales no sólo en muchas ciudades argentinas, sino del exterior, como por ejemplo Orlando, Nueva Jersey, Miami, Punta del Este, Roma, Barcelona, Málaga, Valencia, etc.

--Epaa... ¿la de nombre italiano?

--Así es, la cadena surgida en Mar del Plata, en 2011, y que logró un crecimiento explosivo. Ya hay movimiento en el local y si no es esa heladería, será otro local gastronómico, estemos atentos.

--Che, ya que estamos hablando de este sector. ¿Cómo anduvo el Día de los Enamorados? ¿Se trabajó bien?

--El miércoles 14 estuvo toda la gastronomía a full. Esa fecha, junto en el Día del Amigo, son las que más gente festeja, de eso no hay dudas.

--Y supongo que la fecha también habrá traccionado ventas en florerías y bombonerías, por ejemplo.

--Efectivamente. Para lo complicado que viene todo, ese día no dejó de ser una ayudita.

--Bueno, ¿te tiro un dato yo?

--Por supuesto, sería buenísimo, José Luis, que hagas llover un poco...

--Ja, ja, escuchá. Esta novedad tiene que ver con la casa de hamburguesas estadounidense más conocida en todo el mundo.

--Ah... bien, seguí.

--Me dijeron que la firma Arcos Dorados acordó con empresa PCR abastecer de energías renovables sus locales de comidas rápidas. El acuerdo implica el contrato de 60.000 MWh suministrados por los parques eólicos de PCR Vivorata y Mataco III.

--Ah, éste último es una ampliación de Mataco-San Jorge, el parque eólico ubicado en Tornquist.

--Claro, y el acuerdo con la empresa PCR se suma a otro ya existente, desde 2021, con Pampa Energía y permitirá que cerca de 30% de la energía eléctrica consumida en los locales provenga de fuentes renovables. Pero ya está, ahora seguí vos.

--Pedite otro par de cortados y seguimos. Si querés te comento algo que el otro día me preguntó el Colo del Noroeste.

--¿Qué quiere saber nuestro amigo?

--Qué están construyendo y quién en la esquina de Rondeau y Sixto Laspiur, donde supo funcionar el cabaret Barrabás.

-- Ja, que hayas mencionado al Barrabás no habla muy bien de vos Juan. Te recuerdo que allí funcionó la histórica Escuela 11, que luego pasó a Bolivia al 400.

--Ya sé, el me preguntó por ese local. Y te digo más, hace unos 50 años atrás allí funcionó también un cabaret que se llamó Las Brujas y, hasta su demolición, una mueblería.

--Bueno, pero qué averiguaste. Concretá.

--La esquina la compró la firma Gili, creo que te lo había comentado hace mucho, y ahora están construyendo locales comerciales.

--Tenés razón, incluso me dijiste que a la firma de materiales de construcción sólo le falta comprar una sola esquina de las cuatro que conforman el cruce de Rondeau y Sixto Laspiur, la que ahora alberga a una panadería. ¿Qué más? Comentame algo del mercado inmobiliario.

--Dale, justo el otro día estuve charlando con Nacho Dignani, el vice de Liniers, y me comentó que los precios de los alquileres se fueron por las nubes.

--Me interesa.

--Y claro, me dijo que con la ley anterior hay muchos propietarios enojados porque les terminaron pagando migajas, por ejemplo, ahora se le desocupó un depto de un dormitorio, en el Barrio Universitario, por el que estaban pagando 33 mil pesos.

--¿Y ahora para renovar cuanto piden?

--200 mil pesos. En muchos casos los contratos van a ser impagables porque algunas inmobiliarias hacen acuerdos trimestrales y ajustados por índice de inflación, que recién se va calmar dentro de cuatro o cinco meses.

--¿Y la compra y venta de propiedades cómo está, qué te dijo?

--Igual que antes, y lo poco que se mueve es a valores bajos. A su entender este es un momento espectacular para comprar, las propiedades están en su piso, y si el dólar blue y el oficial se juntan, los valores van a recuperar.

--¿Y los deptos de un dormitorio siguen baratos?

--No siguen bajando pero están en su piso. Hay algunos que están, en barrio Universitario, 32 o 35 mil dólares. Hay algunos a estrenar, premium, que se hicieron para vender a 95 mil dólares, y hoy se ofrecen 67 mil y en 60 mil probablemente se venda.

--¿Alguna cuestión comercial más?

--Sí, y creo que es interesante porque se trata de otro negocio de bahienses en el exterior.

--Apaa... claro, contame.

--Oka, seguramente te acordás que el año pasado te mencioné que Total Carnes, de Silvio Siracusa y su esposa Carmen, abrió en el norte de Miami una sucursal y que el piloto Juan Pipkin, radicado en USA hace unos años, armó la fábrica de cerveza, “Prison Pals Brewing Co.”.

--Sí claro, me dijiste que en ambos casos les va muy bien.

--Exacto, y ahora en Miramar, una ciudad del Estado de Florida, entre Miami y Fort Lauderdale, otros bahienses acaban de abrir también un negocio.

--Bueno, aportá más data entonces.

--Se trata de un resto bar y la inversión la hicieron Mauro Grippo y Rodrigo Gómez, mientras que el que atiende el local es Claudio Grippo. Ah, me olvidaba, se llama Louis Caffee & Bakery y creo que tiene locales también en Boca Ratón y Miami Beach.

--Impecable, Juan. Felicitaciones a los emprendedores en este nuevo desafío. En cualquier momento hacemos nuestras charlas desde allá.

--Ja, ja. Me sumo con el saludo y te tiro otra data, pero mirá que el mensaje que me llegó es encriptado, solo para entendidos.

--Bueno, capaz algo puedo cazar, dale.

--Seguramente sabrás que se terminó la feria de verano y volvió la actividad en Tribunales.

--Sí, claro. ¿Y?

--Esta semana que pasó se pudo ver a un conocido periodista que inició un pleito contra un abogado al que denunció acusándolo de propalar mentiras y difamaciones en el marco de un caso judicial. ¿Me seguís?

--Sí.

--Ok. Al parecer, en paralelo, un alto funcionario provincial también llevaría a juicio al letrado para que responda por aseveraciones realizadas públicamente. Y te digo más, habría contratado los servicios de un civilista de dilatada trayectoria.

--Bueno, seguramente no me podés dar más datos pero iré procesando lo que me acabás de comentar para armar el rompecabezas. Estaré atento. ¿Qué más?

--Seguro que te habrás dado cuenta de que la Muni viene realizando un montón de operativos de seguridad vial y prevención en zonas calientes, del que participa personal municipal y policial.

--Por supuesto, no vivo en Marte. Todas las semanas leo y veo que hay muchos autos secuestrados, etc.

--Bueno, con esos y otros operativos de control de tránsito es mucha la gente que debe concurrir al Tribunal de Faltas, en Brown 1112, esquina Misiones.

--El otro día pasé y vi como media cuadra de cola en la vereda.

--A eso iba. Es de esperar que para el invierno eso se acomode porque los días de invierno y lluviosos las molestias se van a duplicar. Bueno, por mí nada más, ¿vamos levantando campamento?

--Pará un minuto, ¿dónde tenés que ir con tanto apuro? Seguro que a prender el fuego.

--Por supuesto, pero te escucho. Decime, José Luis.

--Gracias. Si bien las clases seguro no van a empezar por alguna medida de fuerza, ¿cómo marcha el programa de reconstrucción de escuelas, sabés algo?

--¿Te referís a “Orgullo Escolar”, el que lanzó el intendente y que cuenta con el apoyo de la Provincia, Municipio, Embajada de los Estados Unidos y las empresas TGS, Dow, Unipar y Profertil?

--Claro, por 1.800 millones de pesos.

--Se está trabajando a full, con muchas cuestiones para atender porque en algunos casos los chicos concurrirán a clase con las escuelas en plena obra. Si querés, a manera de ejemplo, tengo un panorama de lo que está haciendo Profertil.

--¿A ver?

--El Municipio les asignó obras de reparación en cinco instituciones educativas de White: Escuelas Primarias N° 13 y N° 15 y jardines de infantes 953 (Barrio Vialidad), 905 (Centro) y 932 (Boulevard Juan. B Justo). Se arrancó en casi todos lados, algunas obras están casi terminadas, sobre todo los edificios escolares y jardines que tienen prioridad para llegar bien al inicio de clases.

--¿Qué trabajos se realizan?

--Recambio de techos, recuperación de aislaciones, persianas y zinguería, retiro de arboles caídos, etc. En cuanto a los clubes, con Pacífico se definió quién hará las obras y arrancan en breve. Con Huracán lo mismo y ahora están priorizando Bella Vista. Queda Defensores del Sur en White para ver cómo se puede reforzar la estructura del techo.

--Bueno, ahora sí, zarpemos.

--Dale, nos vemos el próximo domingo.

--Oka, hasta la semana que viene, Juan.