Compromiso de obras, críticas a Milei y mucho más: lo que dejó la visita de Kicillof

En el marco de una visita que se extendió durante unas ocho horas a nuestra región, en la cual recorrió dos de los principales puntos turísticos de la zona, el gobernador bonaerense Axel Kicillof ratificó su compromiso para con la continuidad de las obras en Bahía Blanca y el Sudoeste, aseguró que la Provincia continuará acompañando a los sectores productivos y cargó en reiteradas oportunidades contra el gobierno nacional.

El mandatario bonaerense estuvo el último miércoles en Monte Hermoso y Pehuen Co, durante una de sus ya clásicas giras de verano por los principales centros de veraneo del territorio, donde también inauguró nuevas dependencias, mantuvo diversas reuniones y entregó vehículos cero kilómetro a los municipios en cuestión.

En todo momento, y como ya viene haciendo desde mediados de diciembre, el foco en sus palabras estuvo puesto en diferenciar a la Provincia y a la Nación en cuanto a la asistencia y colaboración para con los municipios, a lo que en esta oportunidad le sumó críticas a la presidencia de la Nación y sus proyectos como el mega DNU, la Ley Ómnibus y el recorte en los subsidios al transporte público de pasajeros en el interior.

En ese sentido, manifestó que el gobierno bonaerense reclamará "por vía administrativa todos los recursos que corta el gobierno nacional" y señaló que el Ejecutivo que encabeza Javier Milei "apunta a meterle la mano a los docentes y a las familias que usan el transporte público".

“Seguiremos todas las instancias necesarias porque no son políticas arbitrarias, sino el resultado de leyes y acuerdos que tienen un andamiaje jurídico -afirmó-. Hace poco decían que si no se aprobaba la Ley Ómnibus iban a buscar fundir a los gobernadores: después del error que cometieron y volvió el tratamiento a foja cero, cortaron las partidas destinadas al transporte y la educación en todas las provincias. Entonces, este no es un castigo para los gobernadores, sino un ajuste que ya pesa sobre toda la sociedad en su conjunto”, agregó.

Además, se refirió al Fondo Nacional de Incentivo Docente, que en enero ascendió a $ 14.500 millones y fue asumido por la Provincia, y al Fondo Compensador del Interior para el transporte público, cuyo monto en el caso de la provincia de Buenos Aires alcanza los $ 900 millones.

“Vamos a reclamar por estos fondos y a acompañar a todos los perjudicados por esta decisión política y arbitraria del Gobierno nacional -indicó-. No apuntan a fundir a un gobierno, apuntan a meterle la mano en el bolsillo a los docentes y a las familias que usan el transporte público en el interior de la provincia y el resto del país. Están ajustando a las familias bonaerenses; no a este gobierno, ni a este gobernador”.

Kicillof también anunció la creación de "un fondo para el apoyo financiero a los distritos", cuyo primer desembolso llegará en breve a "todos los municipios”.

“Estos recursos son para que, como hacemos en el gobierno provincial, todos usemos los instrumentos que tenemos para representar, defender y sostener la producción, el trabajo, la educación y la salud, es decir, para el desarrollo y la inclusión de la provincia de Buenos Aires”, explicó.

Al respecto, consideró que “por la deserción del gobierno nacional se está gestando una crisis sanitaria, educativa y productiva".

"En esa incertidumbre, nuestro compromiso es sostener todas las políticas públicas que promueven el empleo y el acceso a los derechos de los bonaerenses. Necesitamos integrar y distribuir. Así como el mercado busca la rentabilidad, el Estado también tiene sus leyes: trabajar por la inclusión y llegar a los más débiles”, concluyó.



“Aunque Milei nos corte los fondos, seguiremos con las obras en Bahía”



En cuanto a Bahía Blanca, aseguró que más allá de que la Nación envíe (o no) fondo para la continuidad de algunas obras, continuarán llevándose a cabo los distintos proyectos de infraestructura que la Provincia está llevando a cabo en Bahía Blanca.

“Aunque nos corte los fondos (el presidente Javier) Milei, vamos a seguir con las obras en Bahía”, aseguró.

En ese marco, señaló que si bien ante la ola de calor que azotó nuestra ciudad y la zona en los últimos días, “se tomaron medidas, no siempre son suficientes”.

“Por ello hicimos una transferencia de recursos y viajaron autoridades del ministerio de Infraestructura y ABSA, haciendo un esfuerzo muy grande. Nos interesa la continuidad de las obras estructurales, sobre todo de las hídricas, para las cuales nuestro compromiso es absoluto”, aseguró.

Kicillof se mostró esperanzado en solucionar la problemática del agua “de raiz, pero para eso hay que seguir con las obras grandes y acueductos”, para mejorar la “provisión general de agua que venía de décadas y décadas sin atención”.

“Ya hemos hecho más inversión que nunca, pero todavía no alcanza. Entonces, hay que continuar”, explicó.

El mandatario bonaerense recordó que en ocasión del temporal del 16 de diciembre pasado, “el presidente dijo que confiaba mucho en que pudiéramos solucionar la cuestión solos”.

“Efectivamente, todavía seguimos haciéndolo solos, desde el gobierno provincial. Bahía Blanca ha tenido la lucidez de votar un intendente como (Federico) Susbielles, que le pone el cuerpo y la cara a situaciones muy extremas y muy graves, y que trabaja en conjunto con la Provincia para solucionarlas”, aseguró.

También ratificó el acompañamiento que la ciudad tendrá de parte del gobierno provincial.

“En ocasión del temporal, estuve ahí durante todo el tiempo que se requirió y después mandamos los recursos. Hay dramas coyunturales y estructurales, y ahí vamos a estar”, indicó.



"Pasamos a un turismo de ocasión, intermitente y restringido"



En cuanto a la actualidad del sector turístico, que salvo contadas excepciones tuvo un verano muy por debajo de los números registrados en 2023, el gobernador bonaerense aseguró que “estábamos acostumbrados a temporadas récord tanto en afluencia como en prolongación de las estadías, y pasamos a un turismo de ocasión, intermitente y restringido”.

“Lo único que cambió respecto de las temporadas anteriores fue la política económica del gobierno nacional: hoy los recortes son para los trabajadores y la clase media, mientras que la única partida que crece es la de los intereses y los servicios de deuda -afirmó Kicillof-. La pregunta no es si el Estado está o no está, sino para quién trabaja. Hoy lo está haciendo para un grupo pequeño y en perjuicio de todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires”.

De acuerdo a los números presentados por la Provincia, durante la primera quincena de febrero más de 1,9 millones de turistas visitaron distintos puntos del territorio bonaerense. En lo que respecta al fin de semana largo por los feriados de Carnaval, las visitas cayeron un 6,3% respecto del año pasado, al tiempo que también disminuyó la ocupación en alojamientos turísticos.

“Estamos viendo un ajuste regresivo del turismo a tono con las políticas que se están aplicando desde el gobierno nacional, que les impiden a muchas personas viajar y a muchas otras disfrutar de las vacaciones como lo hicieron en años anteriores”, explicó el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.

En ese sentido, calificó que “lo que caracteriza la temporada es una dinámica dual, en la que se mantiene el turismo en zonas de altos ingresos y se desploma la estadía promedio y el consumo en los destinos más populares”.



En Monte Hermoso



En el balneario, Kicillof inauguró oficialmente el Parque Ambiental en el Paseo del Pinar, que posee una superficie de 10.500 metros cuadrados y dispone de composteras comunitarias; una huerta agroecológica; un aula natural para brindar charlas y capacitaciones; y un punto verde con cestos diferenciados para fomentar la separación del residuo en origen.

También hizo entrega de un camión para la gestión de residuos sólidos urbanos; una minicargadora para los trabajos de saneamiento del basural a cielo abierto; una camioneta 4x4, y un vehículo UTV para fortalecer las tareas de prevención y alerta temprana en la reserva provincial de Monte Hermoso-Pehuen Co.