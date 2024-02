Luego de 40 años fuera de Bahía, me zambullí en el artículo de Guillermina Rizzo ¿Ciudad careta? Lamentablemente me fumé un panfleto feminista, que apunta invariablemente al justiciero, al fuerte, al exitoso, al controlador; y así 15 categorías concomitantes. Bueh ¿En qué quedamos? "No sé si se puede definir como careta" Encontrar algunas pinceladas de la ciudad de ayer y de hoy, tendrá que quedar para mejor ocasión.

Ruben peralta