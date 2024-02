“Pasó el tren y me subí, este es el desafío más importante de mi carrera futbolística”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Toda la semana tuve la cabeza como un sonajero, no sabía como enfocarme en este desafío que me llegó tan de golpe y que puede marcar un antes y un después en mi carrera futbolística”.

El mismo día que cumplió 26 años, el jueves que pasó, Guido Villar arribaba a Quito, la capital de Ecuador, y empezaba a sentir la adrenalina de su primera experiencia en el exterior. “Esta ciudad es monstruosa”, palpitó vía mensaje de WhatsApp.

El arquero bahiense, que arrancó el 2024 embarcado en otra misión con Olimpo en el Federal A, contó como fue ese vaivén de sensaciones cuando su representante, Sebastián Cerisola, lo llamó y, sin mayores precisiones, le informó: “te vendimos a Ecuador”.

A partir de ahí, todo marchó sobre rieles y el destino final fue el acuerdo entre clubes. Independiente del Valle adquirió el 72,5 por ciento de los derechos económicos del arquero (más el 100% de los federativos) en 225.000 dólares oficiales divisa (a eso hay que descontarle el 26,5% de gastos administrativos e impuestos por la transferencia), con la posibilidad para el aurinegro de Bahía de “prenderse” en una futura venta por haberse quedado con el 27,5% del pase del jugador.

“Cuando mi `repre´ me dio la noticia, lo primero que le pregunté era si la cifra que se manejaba le servía a Olimpo, ya que lo que podía venir después, al menos para mi, era secundario”, contó Guido mientras “googleaba” sobre el poblado donde iba a estar el departamento que le alquiló la dirigencia de los “Rayados del Valle”.

El 1 de Villa Rosas residirá en pleno centro de la mini ciudad de Cumbayá, ubicada a 15 kilómetros al oriente de Quito --en las praderas de Tumbaco y a 2.200 metros sobre el nivel del mar-- y a 27 de la localidad de Sangolquí, a donde se encuentra el complejo especializado en alto rendimiento deportivo que los lugareños llaman Independiente del Valle.

--¿Sabías todo eso?

--No, con el temblor mental que tengo es imposible retener tantos datos precisos. Sé que es un club poderoso, uno de los más grandes de América en cuanto a infraestructura y manejo institucional. En 2016 sacó a River y a Boca de la Copa Libertadores, y a partir de ahí explotó deportivamente. En 2022 fue campeón de la Sudamericana y en 2023 se quedó con la Recopa.

Después de instalarse y de recibir la bienvenida protocolar, que incluyó un divertido y original posteo en las redes sociales del club, Guido se presentó ayer a entrenar y el plantel lo recibió con la popular “formata” (una especie de túnel humano que hacen sus compañeros, parados, en fila y con los brazos extendidos). Es el cuarto arquero de la lista, pero el más grande de edad: ya estaban los ecuatorianos Moisés Ramírez (23 años), Alexis Villa (22) y Kleber Pinargote (20).

“Es un gran paso en mi carrera, es la chance que tengo para sacarme la duda esa de si estoy o no para atajar a otro nivel”, dijo el nene mimando de mamá Diana.

“Sabés que me cuesta alejarme de mi familia, pero esta determinación fue consensuada con ellos y por eso te digo que fue una despedida triste pero alegre a la vez. Me voy con muchas ilusiones en la valija”, señaló mientras revoleaba los ojos y le costaba tragar saliva.

--Nunca te vi tan emocionado.

--Me hubiese gustado compartir este momento tan especial con mi papá (Alberto), quien desde el cielo seguramente me apuntalará con algún consejo. Sé que él hubiese tomado la misma decisión, y me estaría bancando en esto de irme lejos de casa para forjar mi propio destino futbolístico. Así que le voy a meter para adelante, pese a que todavía no me cayó la ficha y ando un poco en el aire... (risas).

Mamá Diana y papá Alberto, quien seguramente alienta desde el cielo, en una nota del 25 de marzo de 2018.

“Te digo más, tenía la cabeza puesta en Olimpo, en llegar a los 100 partidos (en el Federal A lleva 79 en tres ediciones: 2019-2020, 2021 y 2022), en dar una mano para tratar de ascender, y de golpe y porrazo salió esto, que con mucha cintura manejó Alfredo (Dagna, presidente olimpiense), el que en definitiva cerró el trato con Independiente del Valle”, aseguró el menor de cuatro hermanos: Ramiro (39 años), Emiliano (36) y Albano (27).

--No es muy común que un futbolista, juegue en el puesto que juegue, salte desde el tercer escalón del fútbol argentino a un equipo de elite ý de renombre como al que vas vos, que en este 2024 competirá otra vez en la Copa Libertadores.

--Es todo muy loco, aunque en mi carrera suelen ocurrir hechos raros que son difíciles de explicar. No sé, decíme vos, ¿cómo ves todo esto?

--¿Yo?, más que preguntar no puedo hacer.

--En diciembre desestimé algunas ofertas de equipos de la Primera Nacional y dos muy buenas de clubes de la Liga Profesional, todo porque quería volver a Olimpo. Mi idea era conseguir continuidad y comprometerme con el objetivo del ascenso. Incluso, el primer día de pretemporada le di a mis compañeros la palabra de que iba a estar a muerte con cada uno de ellos y con el grupo, pero esta posibilidad de emigrar atravesó hasta los límites menos esperados. Y acá estoy, pasó el tren y me subí; sin dudas esto es lo mejor que me pasó en mi carrera.

--¿Cuánto tuvo que ver en tu elección que el DT de Independiente sea el argentino Javier Gandolfi?

--No lo sé, cuando hablemos seguramente surgirá esa inquietud. La ansiedad no me tiene que perturbar, debo estar tranquilo, recién llegué a Ecuador y no sé lo que va a pasar. Para volar hay tiempo, por ahora los pies sobre la tierra y mente en blanco para dejar todo desde el primer día de entrenamiento (fue en la víspera).

En este 2024, Independiente participará en la Serie A (torneo de Primera división, que arranca el 17 de marzo), en la Copa de Ecuador y en la Conmebol Libertadores.

“No sé si me tocará atajar, pero yo le peleó el puesto hasta al `Dibu´ Martínez. Cuando era chico andaba de baldío en baldío, me tiraba en pisos de tierra y con piedras, por eso ahora de que me voy a quejar. Lo que tenga que hacer lo haré con la mejor cara, como hice siempre, aunque sé que el futbolista llega a su mejor nivel jugando, sumando minutos y afianzándose en el puesto. Voy camino a eso”, indicó este golero querido por todos.

“Algunos ex compañeros de Olimpo me hablaron muy bien del club y de Ecuador, como Adrián Gabbarini (desde 2018 está en Liga Deportiva Universitaria) y Luis Vila. Me dijeron `ni te imaginás con que te vas a encontrar´. Independiente es un monstruo por todo lo que tiene, y trataré de disfrutar lo que más pueda”, subrayó entusiasmado.

A fideos y arroz

Después de disputar 8 encuentros en Barracas, en la Liga Profesional 2023, Guido decidió retornar a Olimpo, con el que mantenía un contrato hasta diciembre de 2025.

--¿Por qué la vuelta cuando ya estabas instalado en el mundo de Primera división?

--Sucedieron algunos hechos que no vienen al caso comentar y extrañaba bastante, pero lo que me llevó a tomar la decisión final fue que no estaba jugando y no conseguía continuidad. Sobre el cierre del año que pasó no llegué a un acuerdo para renovar el préstamo y pensé: “lo mejor es sumar minutos, sentirme activo, y eso lo voy a lograr en Olimpo, así que no dudé y me volví”, sin darle relevancia al factor económico o al hecho de bajar tres categorías de un saque.

“Quería volver a ser el Guido 2022, el que pudo mantener varias vallas invictas en Olimpo. Ese año fue fabuloso en lo personal, lo que me permitió tener ofertas de varios equipos de la B Nacional y dar el salto a Barracas”.

--¿Iba a ser un volver a empezar?

--No, Olimpo es tan o más grande que algunos clubes que hoy están en Primera división. Pretendía ver acción, recobrar la energía que me da mi familia y enfocarme en el objetivo del ascenso. Todos los días preguntaba por el formato del Federal A; estaba remetido.

--¿Por qué le dijiste que “no” a dos clubes importantes de Primera división?

--Porque ninguno me aseguraba que iba a atajar, iba como segundo o tercer arquero, y vos te perfeccionas estando abajo de los tres palos. Estoy en un muy buen nivel, pero no en mi mejor momento; necesito jugar y demostrarme que soy capaz de atajar al nivel que ahora me toca. Nunca le tuve miedo a nada, y menos ahora que ya tengo unos cuantos partiditos en el lomo.

--¿Ya te adelantaron que en Ecuador se come poca carne, que es bastante cara en el mercado y que no es esencial en las comidas?

--Sí, me quiero matar... Viviremos a arroz y fideos, morir no me voy a morir, me tendré que adaptar a una región con distintas costumbres a las nuestras.

--Una ciudad que está a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Acordate lo que dijo Pasarella: la pelota no dobla.

--Mientras no vaya al ángulo y entre, lo demás tiene solución. Los arcos miden lo mismo en todos lados y tal vez le tenga que agarrar la mano al peso de la pelota y a la velocidad que viaja a cortas y largas distancias.

--En Olimpo, ¿te pidieron que aportes algún nombre de arquero para que venga a ocupar tu lugar?

--Nombres hay muchos, pero yo le pongo todas las fichas a Martín García, si mantiene el nivel que mostró antes de lesionarse el arco de Olimpo está bien cubierto. El año pasado, antes de que llegue Nereo, se había ganando el puesto sin ayuda de nadie, y ahora lo va a lograr otra vez. Antes de sumarme para esta temporada, lo llamé y le expliqué el motivo de mi regreso, y entendió perfectamente. Es más, me avisó que me iba a pelear el puesto y que nuestra relación iba a ser la mejor dentro y fuera de la cancha. Me fue de frente y con la verdad, y eso es lo que le valoré.

“Como en todo plantel con semejantes pretensiones, como son las de Olimpo, debe haber dos arqueros con experiencia, así que creo que van a buscar a alguien más, pero con la intención de que Martín sea el 1”.

--El hincha de Olimpo, en las redes sociales, te desea lo mejor en este nuevo desafío, algo habrás hecho en tu paso por el aurinegro...

--Ja, ja, siempre tuve un gran apego con el seguidor de Olimpo, con la gente que trabaja en el club y con el bahiense en general. Escuché por ahí que volví a Olimpo sabiendo que ya me habían vendido a Ecuador, nada que ver, no se puede ser tan mal pensado. Por suerte el hincha genuino entiende que no fue una farsa, que yo quería atajar en Olimpo y que de la nada surgió está posibilidad de irme a Ecuador.

“Me acuerdo cuando atajé el penal contra Sansinena (a Juan Amieva, cuartos de final del Federal A 2022), el estadio estalló y empezaron a corear mi nombre,. Todavía hoy me hace eco en los oídos esa ovación que llevo en el corazón. Siempre voy a estar agradecido a Olimpo, a su gente y a toda la ciudad, porque todos hicieron fuerza para que yo crezca, me convierta en arquero profesional y tenga esta oportunidad a otro nivel.

--No te olvides de Bella Vista.

--No, para nada, me mandaron saludos y felicitaciones; ahí pasé mis primeros cuatro años, en infantiles, hasta los 12, cuando me fui a Olimpo para jugar en las menores de AFA.

--El salario mensual en tu nuevo club, ¿te alcanza como para ir pensando en una diferencia económica?

--No, mi convenio es como jugador de tercera categoría, después está en mi ir subiendo en el escalafón. El salario es básico y el sueldo como jugador de Primera división me lo tendré que ganar en la cancha, jugando o estando en la consideración del entrenador. No voy a estar sobrado económicamente, por el momento soy una incorporación con contrato vigente; todo lo referente a primas y premios me enteraré con el correr del tiempo.

El “jefe” de la negociación

“Aunque perdemos al arquero para el torneo Federal que se viene, siempre es un orgullo vender a un chico del club. Se firmó todo y enviamos a Ecuador el correspondiente contrato. Guido ya es parte de una de las diez instituciones deportivas más importantes de Sudamérica”, fue el relato del presidente aurinegro Alfredo Dagna.

“Hay que tener en cuenta que el jugador del Federal vale cero pesos en el mercado de Primera división, en el de acá o donde sea. Lo único que te pueden ofrecer es un préstamo barato y, si ese jugador llega a andar bien, ahí pueden llegar a evaluar si hacen uso de la opción de compra. Pero para llegar a eso...”, destacó el titular olimpiense.

“Fue una operación increíble, que no se suele dar entre un grande de América con un equipo de una tercera división de su país, eso es lo que hay que valorar y destacar”, agregó.

“Guido ya tenía la cabeza puesta en Olimpo, pero surgió esta oferta y no nos podíamos hacer los distraídos. Es una oportunidad única para la carrera del jugador, hoy no se da cuenta, pero cuando caiga de la estratosfera se va a dar cuenta que dio un pase gigante a los 26 años”, graficó el mandamás del club céntrico.

“Una vez que se apruebe la transferencia, el pago del monto total será en cuotas. El dinero nos ayudará para afrontar un montón de cuestiones, aunque no modificará la historia del club ni nos servirá para techar el Carminatti, como para que se den una idea”, afirmó antes de aventurar hacia donde estarán destinados los fondos por la venta de Guido.

“Será un espaldarazo para afrontar sin sobresaltos la temporada 2024 delFederal A, además de terminar, de una vez por todas, de desendeudar al club. Este ingreso es un alivio, sobre todo porque se viene un año complejo para los clubes, por los presupuestos altos que se manejan y por una inflación que sigue avanzando. Estábamos angustiados y preocupados, pero esto nos va a dar un respiro”.

“También reservaremos algo de dinero para terminar de poner en pie todo aquello que rompió el paso del temporal del 16 de diciembre. En tiempo récord arreglamos la pileta, una inversión de casi 60 millones de pesos. Hay que seguir trabajando y gestionando, no vamos a parar, y esto de Guido nos alegra un poco la vida del día a día; ojalá sea el puntapié de otros pases que pueden llegar, condiciones y personalidad no le faltan”.

