Milei mandó al psicólogo a Llaryora y aseguró que echó a Giordano porque “está durmiendo con el enemigo”

El Presidente Javier Milei aseguró hoy que no tiene que pedirle disculpas al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, por nada y defendió el despedido de Osvaldo Giordano del ANSES, que responde a ese gobernador, porque “está durmiendo con el enemigo”, en referencia a la pareja del exfuncionario, la diputada Alejandra Torres, que votó contra la Ley Ómnibus del oficialismo.

“Yo no tengo que pedirle disculpas por nada. No estoy en política para resolver problemas psicológicos”, dijo Milei a radio La Red, en referencia al reclamo de Llaryora, quien anoche en una entrevista le reclamó al Presidente un pedido de disculpas similar al que tuvo con el papa Francisco después de llamarlo “representante del Maligno en la Tierra”.

El mandatario cordobés hizo ese pedido anoche en televisión. "Yo espero que algún día nos veamos con Milei y me explique en la cara lo que dijo", expresó luego de que el jefe de Estado tratara de traidores a un grupo de gobernadores por el fracaso de la Ley Ómnibus.

"De la misma manera que le pidió disculpas al Papa, que lo trató de maligno, espero que también me pida disculpas", insistió.

Luego habló de listas negras de gobernadores: "Hubo listas negras de periodistas, de artistas en festivales y ahora con gobernadores. Es peligroso. Yo lo que creo es que hay que llamar a la cordura y trabajar en el consenso".

En ese contexto, el Presidente defendió su decisión de echar al titular de ANSES, Giordano. “¿La mujer de Giordano no votó en contra de la ley?”, se preguntó Milei.

“Está durmiendo con el enemigo, está durmiendo con un traidor, es la vida”, argumentó el jefe de Estado, que el viernes pasado les pidió la renuncia a Giordano, de ANSES, y a Flavia Royón, de la secretaria de Minería, luego del voto negativo de diputados de Córdoba y Salta contra la Ley Bases.

Alejandra Torres, diputada peronista de Córdoba, que responde al gobernador Llaryora fue una de las legisladoras que se opuso en particular a artículos de la iniciativa que terminó siendo retirada de la sesión por orden del presidente Milei desde Israel tras el rechazo a varios incisos de los artículos 4 y 5 del proyecto, que tenía sanción en general de la Cámara Baja.

Además, Milei se refirió a la autodenuncia que presentaron un decena de diputados de la Unión Cívica Radical en la que piden que se lo cite a la Justicia para ratificar acusaciones de "coimeros" en contra de varios representantes de la UCR que votaron contra la Ley Ómnibus.

"Ellos sabrán por qué se sienten aludidos, qué se yo", se limitó a decir, sin darle demasiada relevante a la presentación en Comodoro Py por presunto cohecho.

Habló también de la relación tirante con los gobernadores provinciales, tras el recorte de fondos discrecionales al Interior y luego de la eliminación del Fondo Compensador al Transporte de colectivos, anunciado días atrás que repercutirá en la suba del boleto en todos los distritos.

La relación con los gobernadores, dijo Milei, "es la relación que tiene que haber entre Nación y provincias". Asimismo, ratificó la eliminación total del fondo de incentivo docente que giraba el Gobierno. "No hay más fondo de incentivo docente, tienen que pagarla de la propia, que dejen de hacer recitales a beneficio y le paguen a los docentes", lanzó.

"En lugar de estar contratando a artistas y hacer publicidad política y atacar a espacios de distintas ideas, esta lleno de artistas que cobran del Estado en distintas provincias", insistió, retomando su pelea pública con Lali Espósito. "La responsabilidad de la educación es de las provincias", expresó.

Rechazó también un posible cogobierno con el PRO. "Eso de cogobierno es una tontería inventada por periodistas operadores que responden a intereses de un politico que les pone caja", lanzó.

"Desde que entré en la política siempre dije que debía haber un ordenamiento en términos ideológicos: los que defienden libertades individuales de un lado, los colectivistas del otro que les gusta el consenso del choreo del otro. La Ley Bases ordenó el espectro político", graficó.

Milei también respondió las críticas de Cristina Kirchner, quien ayer miércoles publicó un documento de 33 páginas criticando la política económica de Milei. "A mi me votaron para bajar la inflación, para que la economía vuelva a crecer y para terminar con la inseguridad. Para eso me votaron, yo estoy haciendo lo que dice el manual que funciona, ella usaba manual que no funcionaba".

"Que siga negando la naturaleza monetaria de la inflación, la unica manera de cortar la inflación es cortar la emisión, en la vida pasan un montón de cosas, los resultados llegan tarde o mas temprano", sostuvo.

El Presidente además afirmó que la pérdida del poder adquisitivo del dinero no es su culpa, sino parte de la herencia que le dejó el kirchnerismo y la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía.

"Si no hacia esto, estaríamos en hiper con 95% de pobres. Yo no devalué, el dólar fue al valor del mercado", dijo y ratificó que la dolarización se hará cuando se terminen de sanear las arcas del Banco Central. (Clarín)