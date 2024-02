El posteo de Di María sobre los Juegos Olímpicos: ¿se junta con Messi?

Más allá de haber expresado días atrás en TyC Sports que “la Copa América es lo último” de su ciclo en la Selección Argentina, los hinchas albicelestes se ilusionan con ver a Ángel Di María en los Juegos Olímpicos, después de que la Sub 23 sellara su clasificación con el triunfo ante Brasil.

Javier Mascherano le abrió la puerta y, aunque parecía cerrada, el propio Fideo dejó una hendija de luz esperanzadora.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A través de su cuenta oficial de Instagram, que acumula casi 27 millones de seguidores, el extremo zurdo compartió un posteo reciente de FIFA World Cup con varias fotos de Beijing 2008, entre ellas la del festejo de su gol a Nigeria que le dio a la Albiceleste la medalla dorada.

Debajo de la postal, en la que se lo ve con los brazos abiertos, con la N°11 en la espalda y el cartel con los cinco anillos de fondo, el campeón del mundo agregó dos emojis: una pelota y las manos en forma de corazón.

El domingo, luego del 1-0 a su clásico rival en el Preolímpico, el Jefecito invitó a Di María y a Messi a ser parte del grupo de “mayores” que viajarán a la capital francesa en busca de una presea: “Hay que ser precavido, obviamente vamos a hablar, todos conocen mi relación tanto con Ángel como con Leo, somos amigos. Tenemos una relación espectacular, yo como entrenador lo que obviamente tengo es la obligación de invitarlos, pero uno también entiende que tienen otros compromisos y depende también de eso, no es tan sencillo”.

De todos modos, "Fideo" fue claro días atrás respecto a esta posibilidad, incluso antes de que la Sub 23 clasificara a París 2024.

"Creo que ya está. Me gané el poder decir hasta acá en el momento en el que yo lo decida. La Copa América es lo último. Decidí eso también porque tuve muchos años de sufrimiento con las lesiones y cuando no me salían las cosas".