El ítalo-argentino Dardieri superó con claridad a Bagnis y se quedó con el Córdoba Open ATP250

El ítalo-argentino Luciano Dardieri, de 21 años y oriundo de Villa Gesell, se consagró esta noche campeón de la sexta edición del Córdoba Open ATP250, al superar al rosarino Facundo Bagnis por 6-1 y 6-4, en un encuentro en el que fue dominador desde el inicio y que se jugó entre dos tenistas que llegaron al cuadro principal provenientes de la Qualy.

Es la tercera vez en la historia del ATP Tour (que se inició en 1990) que a la final arriban dos jugadores provenientes de la clasificación. Los antecedentes de esta inusual situación se dieron en Sídney 2015 cuando el serbio Viktor Troicki superó al kazajo Mikhail Kukushkin; y en Kitzbuhel 2018 con el triunfo del eslovaco Martin Klizan ante el uzbeko Denis Istomin.



Con el título obtenido en Córdoba, Dardieri, que defiende la bandera de Italia, será por primera vez Top 100 del circuito mundial y pasará mañana de su actual 136ta posición a ocupar el puesto 76, también cerró una gran semana Bagnis, que escalará desde el puesto 207 al 138 la semana entrante.

Mucho calor



Fue otra vez agobiante el calor en la cancha central del Polo Deportivo Kempes, la temperatura cercana a los 30 grados al caer la noche no daba tregua a los jugadores, que en cada descanso se hidrataron más de lo habitual, sintiendo también el trajín de una semana de muchos partidos, todos bajo una elevada temperatura.



Ese desgaste físico lo pagó más caro Bagnis, porque cuando logró emparejar el juego en el segundo set la fatiga en sus cuádriceps comenzó a jugarle una mala pasada, y la merma física era un problema ante la frescura del joven italiano.



No hubo equivalencias en el primer set, porque el italiano estuvo muy efectivo, ganó el 75% de los puntos que tuvo con su saque, y en esa estadística radicó la principal diferencia para alzarse con un contundente 6-1.



El rosarino Bagnis, por su parte, no encontraba claridad y con su primer servicio solo consiguió ganar el 25% de los puntos, padeciendo la gran tarea de Dardieri en la devolución.



Por eso el argentino nacionalizado italiano quebró rápidamente el saque del local en un par de oportunidades y se imponía 5 a 0, con todo a pedir para ganar un set en el que finalmente solo cedió un juego, el sexto, para asegurarlo luego con su saque.



En el set que cerró la acción del Córdoba Open fue todo equilibrado hasta el noveno juego, cuando Dardieri logró quebrar el saque ante el desgastado Bagnis, se puso adelante 5-4 y luego sirvió sin problemas para festejar junto a su equipo su primer título de ATP.

"Es muy especial"



Apenas finalizado el partido, Dardieri dijo: “Es mi primera final, mi tercer torneo ATP, ganar el título significa mucho para mí, sobre todo en Argentina con toda mi gente, con mi papá, con mi novia. Venimos trabajando desde que soy chiquito para lograr esto, y la verdad que es muy especial, me pone muy contento”.



“Yo creo que todos los tenistas saben lo que significa llegar hasta acá, cuanto esfuerzo requiere llegar, es de toda la vida, así que estoy muy contento por estar en esta instancia”, siguió eufórico el oriundo de Villa Gesell.



Sobre el juego de esta noche, Dardieri destacó que “fue una final bastante difícil desde el aspecto nervioso. Tengo que felicitar a Facu porque tiene 33 años y estar en la final de un ATP es una cosa increíble”.



Para arribar al juego decisivo, Dardieri tras superar la Qualy, en el cuadro principal superó al chileno Tomás Barrios Vera (4-6, 6-1 y 6-2), al austríaco Sebastian Ofner (6-0 y 6-3), al alemán Yannik Hanfman (7-6 y 6-1) y en semifinal dio cuenta del bonaerense Sebastián Báez, segundo preclasificado, por 6-1, 3-6 y 6-3.

Guido Pella, en la primera



El abierto cordobés cumplió su sexta edición, un certamen que se instaló en el centro del país en 2019 con el título logrado por el entonces revelación Juan Ignacio Londero, quien venció en la final al bahiense Guido Pella.



En 2020 fue el chileno Cristian Garín quien se alzó con la corona, superando en el juego decisivo a Diego Schwartzman; en 2021 el campeón fue Juan Manuel Cerúndolo al vencer en la final al español Albert Ramos Viñolas, aunque el ibérico tomó revancha un año después al consagrarse en 2022 frente al chileno Alejandro Tabilo. En tanto, Sebastián Baéz celebró el año pasado ante Federico Coria en el juego decisivo.

De Córdoba a Buenos Aires



La mayoría de los tenistas que jugaron en el Córdoba Open, serán de la partida del Argentina Open, que se disputa esta semana en Buenos Aires, por lo que las raquetas de Francisco Cerúndolo o Tomás Etcheverry, eliminados repentinamente del certamen cordobés, cuentan con mayor tiempo de recuperación que el resto y se perfilan nuevamente como candidatos.



También se mete entre los candidatos Báez, quien ayer cayó en una de las semifinales del abierto cordobés.



Otro que siempre genera expectativa, aunque se encuentra en un prolongado bajón tenístico, es el 'Peque' Diego Schwartzman, quien llegó a ocupar el octavo lugar en el escalón mundial, y actualmente cayó al puesto 114, tras ser en los últimos años el número 1 de Argentina.



Schwartzman pasó sin pena ni gloria por el polvo de ladrillo del Kempes, en su debut del último día martes cayó sin atenuantes ante el juvenil Burruchaga, 6-1, 4-6 y 6-4.