“El turismo es un sector sensible a las variables económicas”

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Del Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Trabajó en la revista Encestando (1985-2000). Actualmente, desde 1987 es redactor de la sección La Ciudad del diario La Nueva Provincia. Es periodista especializado en el sector agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios (Abopa). Responsable página web de la Asociación de Ganaderos (AGA).

“La Cuota Simple la da un poco de oxígeno al turismo nacional. Es una forma de incentivar a la actividad con una financiación acorde al momento que se vive”, dijo el Cr. Mariano Rossi, director de Viajes La Nueva.

Se trata de la propuesta lanzada esta semana por el Gobierno nacional (que reemplaza a Ahora 12), para que las prestaciones turísticas se puedan comercializar en 3 y 6 cuotas (con tasas bonificadas) dentro del programa con servicios y productos a ser prestados íntegramente dentro del territorio nacional.

Cuota Simple podrá ser utilizado para pagar pasajes de ómnibus de larga distancia, pasajes aéreos, hoteles y otros alojamientos turísticos, paquetes turísticos adquiridos a través de agencias de viaje, autos de alquiler, excursiones y actividades recreativas, y productos regionales. Y, a diferencia de otros 28 rubros lanzados con el mismo propósito, las cuotas sin interés se extenderán hasta el 6 de mayo venidero.

Respecto de las perspectivas para el corriente año, el Cr. Rossi señaló que los destinos nacionales tendrán una baja muy importante.

“El impacto es en la clase media, o media baja, las que pudieron acceder a través del Previaje. Fue algo que les dio una oportunidad a muchas personas”, sostuvo.

Yanina Martínez, subsecretaria de Turismo y el titular del área, Daniel Scioli, en el lanzamiento.

“El Previaje fue la herramienta que, durante la baja temporada, logró que se mueva la actividad. Se discontinuó, entiendo el por qué, pero en su momento fue un programa virtuoso. De allí que ahora sumamos una nueva expectativa con el lanzamiento de Cuota Simple”, expresó.

“Desde que empezó esta gestión de Gobierno, el sector turístico estuvo sin mayores precisiones más allá del DNU. Pero ahora vemos que se incorporó Daniel Scioli (NdR: secretario de Turismo, Deportes y Ambiente) y aparecieron los primeros resultados”, añadió.

Cr. Mariano Rossi, director de Viajes La Nueva

“La devaluación de diciembre había generado una incertidumbre muy grande y, por ende, subas de precios todos los días. Eso provocó que aumentaran muy fuerte los gastos en lugares turísticos importantes como, por ejemplo, El Calafate. Así, el destino resulta caro a todo nivel, ya sea nacional o internacional. Mas: hoy la Argentina es cara para el mundo, aún para quienes vienen a consumir y poseen dólares como moneda corriente”, explicó.

También dijo el Cr. Rossi que en los destinos regionales se está viendo una caída en la demanda.

“La segunda quincena de este enero fue buena. El movimiento se vio reflejado ahí y veremos qué pasa en lo que resta de febrero, pero lo cierto es que los salarios no acompañan el aumento de precios y es lógico que se empiece a ajustar en cuestiones que no son prioritarias. Está claro que el turismo no lo es”, admitió.

Turismo en el distrito de Tornquist.

“Esto sucede porque el sector es muy sensible a cualquier modificación económica que se produzca en el país. Que suba el dólar, que haya inflación y demás; todo tiene efecto inmediato. Se frenan las demandas y hasta las consultas”, sostuvo.

“¿El futuro? Será de acuerdo con las decisiones económicas que ha tomado el Gobierno nacional. En todas las actividades se depende del resultado de las modificaciones, que son muchas. Si la demanda se cae y la inflación también, porque no hay consumo, no veo una forma de poder salir de esta complejidad. Siempre me refiero a un determinado segmento, claro, porque hoy para quien viaja afuera del país diría que es un momento hasta oportuno”, aseveró el Cr. Rossi.

El DNU y las dudas

“Creo que todo exceso de regulación es malo. Y que la desregulación total también lo es”, dijo el Cr. Rossi.

Se refiere al DNU del Gobierno nacional que derogó las leyes Nº 18.828, de reglamentación sobre hotelería; Nº 26.356, sobre tiempos compartidos y, especialmente, la Nº 18.829, de noviembre de 1970, que creó el registro de agentes de viaje para garantizar el control de la calidad de los servicios prestados y asegurar la protección de los clientes.

“Al estar derogada la ley, no hay regulación de ningún tipo de parte del Estado, tal como se hacía con anterioridad. Era así porque uno vende servicios a futuro y debe existir algún tipo de control para que no lo realice cualquier persona”, añadió.

“Nosotros esperamos que esto se aclare y que alguien tome el control de las agencias, sea privado o público, para una mayor seguridad del pasajero. Lo cierto es que, hasta hoy, no sabemos la función del Estado respecto de la actividad turística”, comentó.