Milei haría la apertura de las sesiones ordinarias de espaldas al Congreso

Hay incertidumbre en el Congreso. No se sabe si Javier Milei inaugurará o no en el recinto un nuevo período de sesiones ordinarias el 1 de marzo, ya que diferentes legisladores de bloques parlamentarios recibieron el adelanto por mail que el presidente “está evaluando no dar el discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa”. Se podría repetir lo sucedido el pasado 10 de diciembre, cuando habló en las escalinatas de espaldas a los diputados y senadores.

El próximo 15 de febrero (se puede extender hasta el 29) finaliza el período de sesiones extraordinarias que habilitó por decreto el presidente Javier Milei con un resultado magro. El Gobierno esperaba sancionar en este tiempo la Ley Ómnibus, “Bases y puntos de partida para la Libertad de los argentinos”, que naufragó en el debate en particular (se aprobaron solo seis artículos y varios de ellos de manera negativa para LLA).

El jefe de la bancada libertaria, Oscar Zago, solicitó que el proyecto retornara a comisión obedeciendo la orden que, desde Israel, dio Milei. Desde la otra Cámara, la implementación de la Boleta Única de papel, el proyecto de reforma electoral que está trabado en el Senado y donde el oficialismo logró únicamente el dictamen de comisión.

La actividad en la Cámara de Diputados está frenada hasta el regreso del presidente del exterior (viajó a Israel, Italia y el Vaticano, donde se reunirá con el Papa Francisco).

De tratarse nuevamente la Ley Ómnibus, deberá comenzar desde foja cero, es decir, abrir el plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda.

Otro de los puntos de fricción entre la Libertad Avanza y Unión por la Patria (UxP) es el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, que en el pasado mes de diciembre, el presidente Milei y su gabinete firmaron y denominaron “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, con numerosas normas tendientes a desregular la economía de nuestro país.

El DNU nunca fue tratado por la comisión Bicameral de trámite legislativo, ya que esta nunca se conformó. Desde la oposición, responsabilizan al diputado Menem por no designar a los representantes de Diputados.

UxP, que encabeza Germán Martínez, le envió tres notas a la presidencia del cuerpo sin recibir respuestas. Solicitaron, además, por retrasar la conformación de la Bicameral, tres cuestiones de privilegio en el recinto de la Cámara en la última sesión. Dos presentadas por Unión por la Patria y la restante por el diputado radical Fernando Carbajal.

El bloque de Martínez argumenta que por la proporción de las representaciones políticas en Diputados (son 99 legisladores nacionales), les corresponden cuatro lugares de los ocho para la Cámara Baja. Para Martín Menem, a UxP le tocan solamente tres sillas.

En el Senado, donde la vicepresidenta Victoria Villarruel ya firmó la resolución con los ocho integrantes que representan a su Cámara, UxP reiteró el pedido de sesión especial para debatir directamente en el recinto la validez del DNU en cuestión. “Este DNU, así como está, es inconstitucional”, señaló el formoseño Mayans y reiteró por nota a Villarruel el pedido de sesión especial en el Senado para el próximo 15 de febrero. Lo acompañan los senadores Juan Manzur, Sergio Leavy, Anabel Fernández Sagasti, Juliana Di Tullio y el resto de la bancada de UxP, quienes argumentaron que se está violando el reglamento del cuerpo.

Ante el primer pedido que solicitó la oposición para debatir el DNU (el pasado 24 de enero), la vicepresidenta Villarruel contestó por la red social X: “El kirchnerismo no maneja más la agenda política. Nadie viola la Constitución ni el reglamento del Senado, vamos a sesionar con el acuerdo de todos los senadores y no solo de aquellos que atropellaron las instituciones”.

Villarruel también fue denunciada penalmente por incumplimiento de sus deberes de funcionario público por no convocar a la solicitada sesión especial.