“Llegamos mejor y más preparados”, dijo el DT de Bahiense, antes de jugar la Liga

El vóley de nuestra ciudad volverá a estar representado a nivel nacional la próxima semana, cuando Bahiense del Norte (en femenino) y Liniers (en ambas ramas) comiencen a disputar la Liga Federal, que se desarrollará en Santa Fe del 2 al 11 de febrero.

El tricolor, flamante campeón local, jugará en el segundo nivel nacional por tercera vez consecutiva, luego de las participaciones en 2022 (terminó 12°) y 2023 (fue 14°).

“Llegamos mejor y más preparados que el año pasado, con más cantidad y más volumen de entrenamientos. También tuvimos la suerte de tener el equipo completo durante mucho más tiempo, eso está muy bueno, porque las chicas tardan menos tiempo en conocerse y te hace llegar mejor al torneo”, explicó el entrenador Matías Pasquarella.

De la competencia, en mujeres, formarán parte 23 equipos y Bahiense integrará la Zona 1 junto a Club Bell, Brujas, Normal 3 y Gimnasia y Tiro de Salta.

“En las otras participaciones el saldo fue positivo; Liga tras Liga la idea es mejorar algunas cosas que no salieron del todo bien o había que corregir. Yo creo que para la próxima Liga también vamos a encontrar cosas para mejorar. La idea es esa: trabajar en pos de la mejora del equipo, apuntar a que nos vaya lo mejor posible, y a futuro, lo que el club busca es llegar al máximo nivel que pueda llegar el vóley”, reconoció el DT.

El equipo que él conduce comenzó con la etapa de preparación durante la primera semana de enero, sumando además algunos refuerzos al plantel base que tiene el club.

“Teníamos algunas jugadoras cerradas desde el año pasado, que se venían para el club ya definitivamente. También trajimos de refuerzo a una jugadora de Boca y algunas de la provincia (Mar Chiquita y Once Unidos), para reforzarnos”, explicó.

-¿Qué buscaban con los refuerzos?

-Por lo que nos pasó el año pasado, lo que buscábamos era hacer un poco más largo el equipo. Obviamente sumar en calidad de juego, pero también tener un plantel un poco más largo. Nos dimos cuenta que es un torneo muy largo. Por eso buscamos eso, con jugadoras que le suban el nivel al equipo y nos permitan tener un plantel más largo.

La delegación de Bahiense del Norte partirá desde nuestra ciudad a Rosario, donde realizará una serie de amistosos previos al debut en Santa Fe.

-¿Con qué objetivo viajan a nivel grupal y como cuerpo técnico?

-El objetivo como equipo siempre es mejorar la campaña anterior, ir superándonos. Y como objetivo de cuerpo técnico, seguir progresando, puliendo detalles, ver en qué podemos mejorar, poder detectar en qué anduvimos bien y en qué estuvimos mal, pensando en lo que viene después durante todo el año.

El pasado 13 de diciembre, el tricolor venció a Olimpo (3-1) y luego de tres subcampeonatos consecutivos logró dar la vuelta olímpica en el torneo Oficial que organizó la Asociación Bahiense de vóleibol. Algo que, de una manera u otra, le servirá en Santa Fe.

-¿Llegar como campeonas es una motivación y un impulso extra?

-Yo creo que sí, no te voy a mentir. Lo noto en las jugadoras, tienen esa carga emotiva de haber ganado acá una final. Eso ayuda a las jugadoras en su autoestima, para llegar un poco mejor. Estar en una final es algo lindo para cualquier deportista y motiva para lo que viene.

Su futuro en la Liga

No sólo por esto será especial la próxima Liga para todos los que integran Bahiense, sino también para su entrenador, que tras este torneo se sumará a Náutico de Rosario como asistente en la Liga Nacional. Luego, retornará a las funciones en el club.

“Me re sorprendió cuando me llamaron, dije que sí y después también me llamó otro equipo. Uno nunca piensa que está en el radar de un equipo de Liga Nacional. Me sorprendió y me alegró mucho. Es un poco un mimo al esfuerzo que uno hace. Además, porque uno lo aprovecha para crecer y después traer cosas nuevas y experiencias al club, es la realidad”, contó Pasquarella.

-Me imagino que también lo tomás como un premio a tu laburo…

-Sí, lo tomo desde ese lado, al laburo de uno y al esfuerzo de las chicas, porque nosotros somos el reflejo de ellas.

-Será una gran experiencia…

-Sí, es todo ganancia, es algo bueno y ojalá después se pueda replicar algo acá en el club.