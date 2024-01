Bullrich contra el paro: "Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza"

En las primeras horas del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, salió al cruce de los gremialistas que llamaron a la manifestación con duras expresiones. “Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente Javier Milei”, escribió en sus redes sociales.

“No hay paro que nos detenga, no hay amenaza que nos amedrente”, agregó la funcionaria en su cuenta de X y se sumó al hashtag YoNoParo.

En la mañana de este miércoles, el secretario general de la Unión Ferroviaria seccional Oeste, Rubén “Pollo” Sobrero, apuntó contra Bullrich, a quien describió como “Pepita la pistolera, la Margaret Thatcher del subdesarrollo”. El gremialista expresó sus deseos de que la manifestación “sea escuchada”; si eso no ocurre, “después veremos qué hacemos”.

Además de la ministra de Seguridad, otros funcionarios comenzaron a manifestarse en contra de la jornada de lucha que encabeza el sindicalismo. El titular de la cartera económica, Luis Caputo, escribió en su cuenta de X: “Por si había alguna duda, además se suma [a la medida de fuerza] Axel Kicillof. Nunca tan claro para la sociedad que estamos frente a un paro político por tocarles privilegios”.

Y la canciller Diana Mondino aseguró: “El paro no tiene justificación”. La funcionaria dijo que la medida de fuerza fue convocada “por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chófer, falsos representantes de los trabajadores”. “Ratifica que estamos en el camino correcto. Las cosas se consiguen con esfuerzo, no llorando y pataleando. No les tenemos miedo”.

Trabajadores y militantes de las organizaciones sindicales nucleadas en la CGT y las dos divisiones de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y de los movimientos sociales pertenecientes a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), comenzaron a concentrarse desde las 9 en la Plaza de los Dos Congresos.

El principal objetivo de la primera protesta contra el Gobierno es, según quienes convocaron al paro, contra el proyecto de ley de “Bases” —que en la madrugada de este miércoles obtuvo dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados— y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.

Los primeros en llegar al Congreso son afiliados al Sindicato de Camioneros, de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) y de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), junto a militantes del Movimiento Popular (MP) La Dignidad; del Movimiento Evita y de la organización Liberación Popular.

Por su parte, y como parte del operativo especial, el Gobierno nacional montó un amplio operativo de seguridad para la movilización sindical de esta jornada y ubicó camiones hidrantes, carros de asalto, camionetas con efectivos y motos en la esquina de las avenidas Callao y Corrientes; Belgrano y Entre Ríos y en la esquina de Rivadavia y Ayacucho. (La Nación)