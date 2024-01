¿Qué hará el miércoles la CGT Regional Bahía Blanca?

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

Tras un Plenario que contó con gran parte de los gremios nucleados, la CGT Regional Bahía Blanca decidió sumarse al paro general previsto para el próximo miércoles en todo el país.

“Decidimos movilizar aquí en Bahía Blanca”, confirmó Sebastián Mas, secretario general de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos.

“Para ello, conformamos un grupo que se encargará de la organización para que sea lo más ordenada posible. La idea es no molestar a los vecinos, pero sí hacer ver nuestra posición”, agregó el también integrante de la Comisión de Prensa de la CGT Regional Bahía Blanca.

Cabe recordar que los tres secretarios generales de la Regional Bahía Blanca (Carlos Boer, Roberto Arcangel y Miguel Aolita) participaron en Buenos Aires del Plenario de delegaciones Regionales de la CGT, convocada por la Secretaria del Interior de la entidad madre, para delinear el plan de lucha en el interior del país.

Allí se resolvió el apoyo contundente y unánime a la estrategia y acción del Consejo Directivo Nacional de la CGT, como así también el rechazo al DNU dictado por el Poder Ejecutivo.

“Cada regional expresó la delicada situación en la actual crisis que trae como consecuencias la pérdida brutal del poder adquisitivo y la pérdida de fuentes de trabajo actuales y a futuro”, se señaló.

A su vez, los más de 250 dirigentes sindicales mostraron su preocupación y rechazo a aquellos aspectos de la llamada Ley Ómnibus que van contra la soberanía del país, los derechos laborales, el derecho de libre expresión y protesta, el modelo sindical argentino y las prestaciones de salud y previsionales, como así también repudiaron la criminalización de la protesta social como método represivo de un plan de ajuste económico del actual gobierno.

Los representantes de las delegaciones se comprometieron a llevar adelante reuniones con los legisladores representantes de cada jurisdicción provincial a los fines de que acompañen con el voto lo que se mantiene con el discurso comprometido en cada lugar desde donde provienen.

“El diálogo y el consenso es una herramienta de la política pero cualquiera de esas instancias no puede hacerse a espaldas del pueblo trabajador. Y con más razón aquellos representantes que provienen del campo nacional y popular”, señaló Carlos Boer.

Cabe recordar que la CGT bahiense canceló la marcha organizada contra Javier Milei de fines de diciembre para ayudar a los afectados por el temporal ocurrido en nuestra ciudad.

En aquel momento, los sindicatos expresaron su rechazo a las medidas anunciadas por el Gobierno y se mantuvieron activos en las acciones solidarias.

“Lo que expresa el movimiento obrero de Bahía Blanca es que la situación amerita una movilización para manifestar una disconformidad contundente al atropello de la democracia con el DNU publicado por el presidente Milei. Pero en Bahía vivimos una situación muy particular y los gremios estamos avocados en lo que podamos colaborar, ayudando a distintas familias, no podemos desconcentrar a esa gente y convocarlos a una movilización, por lo tanto en Bahía la CGT no va a movilizar por ahora”, señaló Aolita en la conferencia de aquella vez.

La situación en nuestra ciudad ha mejorado y por ello, en el último plenario, los gremios bahienses decidieron sumarse activamente al paro general y a la movilización que planteó la CGT Nacional.