El Observatorio de Femicidios en Argentina reveló que en 2023 se registró un femicidio cada 26 horas

En enero se dio a conocer el informe 2023 del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro.

Desde 2008 La Casa del Encuentro (LCDE), elabora un informe mensual de femicidios basándose en los datos obtenidos por los medios de prensa, con el apoyo de Fundación Avon para la Mujer (FAM) y el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires.

Este año, los resultados arrojaron que desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2023 hubo un total de 334 víctimas de femicidios, 4 trans/travesticidios y más de 400 víctimas colaterales.

Los objetivos de difundir estos números es entender que detrás de cada uno de ellos hay una víctima de violencia de género, visibilizar el extremo al que llega la agresión de la cual día a día son objeto mujeres y niñas, e incidir en leyes de protección para poder llegar a tiempo.

“1 femicidio registrado cada 26 horas nos indica que en el 2023 hubo una mayor incidencia que el año anterior, un dato que no debemos pasar por alto. Difundimos las cifras del Observatorio con conciencia de que los números no deben anestesiarnos, sino permitirnos dimensionar y actuar sobre la realidad. Detrás de cada cifra hay mujeres, feminidades, personas trans y travestis y cada una de sus familias que no recibieron la ayuda y asistencia necesaria a tiempo, y esto nos obliga a seguir aunando esfuerzos y haciendo red con las organizaciones que trabajamos sobre la prevención, capacitando y concientizando, pero también escuchando y abordando cada situación”, afirmó Ana Inés Álvarez, Directora Ejecutiva de Fundación Avon para las Mujeres.

Fundación Avon apoya año a año a La Casa del Encuentro en sus proyectos de asistencia en violencia de género, tanto los Informes de Femicidios elaborados desde el Observatorio, como en el fortalecimiento del Centro Tripartito de Asistencia, Orientación y Prevención Integral en Violencia Sexista y Trata de personas (CAOPI), que se centra en la asistencia integral, el empoderamiento y la promoción de capacidades y capacitaciones a la comunidad.

“En cada informe tratamos de entender cuál es el camino para erradicar la violencia de género recordando que es multicausal, ligada a las diferentes situaciones en las que se encuentran quienes la atraviesan y es por eso que su abordaje debe ser integral, multidisciplinario y federal. Sin embargo, las medidas tomadas hasta ahora no han sido suficientes y aunque vimos cambios en su tratamiento, la transformación socio cultural que se necesita para derribar al patriarcado se produce muy lentamente dejando en el camino cientos de mujeres y compañeras travestis/trans que son asesinadas anualmente por razones de género”, concluyó Ada Rico, Presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro. (Filo News)