Lucho Vallejos: el desafío de armar un nuevo midget, su llegada al Fiat Uno Pista y mucho más...

En las primeras horas del pasado 20 de abril Luciano Vallejos escribió para siempre su nombre en la historia grande del Club Midgistas del Sur, al consagrarse tricampeón de manera consecutiva del Campeonato Estival.

Unos días después y luego de unas merecidas vacaciones, Lucho pasó por "El Diario Deportivo" para repasar lo que fue un nuevo título pero, además, para contar cuáles son sus nuevos desafíos a nivel personal.

"En lo que más pienso es en la remontada de cuando cambiamos el motor (NdR: debió reparar tras la serie y llegó tercero en la final). Gracias a Dios esa fecha la pudimos remontar y sino fuera por eso hoy no estaríamos hablando del mismo resultado", recordó Lucho en el programa que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

En relación a la apasionante definición del Estival agregó: "Quizás vamos a caer mucho más adelante de la historia que hicimos en el Midget".

Pensando en lo que viene, Lucho aseguró que irá por más pero con algunos cambios.

"Vamos a tratar de volver el año que viene a revalidar el número '1' y seguir tratando de hacer historia", admitió.

Por otra parte señaló que "ahora arranca todo lo que tenes empezar a preparar para el Estival (que viene) y la motivación es que quiero llegar con un auto nuevo".

"Tengo algunas cositas en la cabeza que quiero ir a probar -agregó-. Creo que la motivación va a ir por ese lado, de probar un auto nuevo, de ver si anda. Obviamente que sabiendo que se puede volver a lo anterior. Sabemos que la vara está alta pero creemos que lo podemos hacer".

Además, Lucho confirmó en las últimas horas que competirá en el Fiat Uno Pista, algo que rápidamente tomó una gran relevancia en el ambiente motor de nuestra ciudad y la zona.

"Hay mucha gente que debuta en el Fiat Uno y lo nuestro tuvo mucha repercusión, eso es algo que te da el Midget que es una categoría muy pero muy popular. El prestigio que te da después se ve reflejado en esto, cuando vas a otra categoría sos el campeón del Midget. Eso habla muy bien del Midget también, que ha mantenido un nivel y hoy en día es muy importante", entendió.

Su llegada a la nueva categoría se dio por la suma de varios factores y voluntades.

"Teníamos muchas ganas, se terminaron de ver algunas cosas con el Villa Mitre Racing y de la mano de ellos vamos a subirnos a un auto de Pato Soto, que también tuvo una gran predisposición y le agradezco mucho. Todo eso con la atención de Agustín Caspe", explicó.

"Estoy contento de incursionar -agregó-, hace muchos años que queríamos y nunca teníamos la posibilidad. Ahora se nos dio y no la íbamos a dejar pasar".

Para él y su equipo será todo una nueva y desconocida experiencia.

"Me di unas vueltas hace un mes y me gustó muchísimo. Toda la gente que estaba alrededor mío se entusiasmó muchísimo y a mí me encantó", enfatizó Lucho.

En cuanto a objetivos y exigencias, tiene muy claro donde estará puesto el foco.

"Con el correr de las carreras veremos a ver cómo nos va, si me siento cómodo y si me pude adaptar. Obviamente que venimos mal acostumbrados del Midget, no voy a pretender ir a ganar. Para mí es totalmente nuevo todo, pero la esencia es ir a escuchar a los que saben y gracias a Dios estoy con alguien que me puede acortar muchos camino como es Agustina (Caspe) que sabe muchísimo. Tratar de lo que él me diga, escucharlo y hacerlo a la perfección. También contamos con un auto muy pero muy bueno. Si bien no pretendemos nada, ningún resultado, quiero andar lo mejor posible", admitió.

"Vamos a ver cómo nos adaptamos -continuó-, creo que va todo en base a resultados. Si te podes adaptar y tenés la suerte de que te va bien, quizás en uno o dos años podes pegar otro saltito. Para correr más allá del nivel regional no sólo tenés que manejar bien sino que tenes que tener alguien o mucha gente atrás que te de una mano en lo económico. Llegar hoy a nivel nacional es muy pero muy costoso. Por eso no nos ilusionamos con nada, vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos, a tratar de divertirnos y divertir a toda la gente que va a colaborar", cerró Lucho.

Mirá la nota completa: