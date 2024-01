“Me sigo sorprendiendo del cariño que me tiene la gente de Villa Mitre”

El atacante bahiense Rodrigo Sánchez tuvo un 2023 más que positivo. Si bien Luján no pudo pegar el salto de calidad, el artillero de nuestro medio se despachó con 14 conquistas que lo catapultaron a volver a Deportivo Merlo para disputar la tercera división del fútbol argentino.

“Acepté lo de Merlo porque es un club donde ya había jugado, me tocó ascender y le tengo un cariño muy grande. Me llamaron para volver y no lo dudé porque es un salto en mi carrera en cuanto a lo deportivo, viste. Sinceramente, estoy chocho, estoy feliz”, le contó a La Nueva.

“Es una gran ventaja no tener que mover toda mi familia porque en Merlo estamos muy cómodos”, amplió.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El centroatacante jugará su sexta temporada en el fútbol de ascenso de la zona metropolitana. Pasó por Cañuelas, Merlo, Lamadrid, Atlas y Luján.

Y habló de lo que fue jugar en la C.

“Es una categoría que me gustó. Me sentí muy cómodo, pero tenía el objetivo de subir de categoría y por fortuna llegó ese llamado”, expresó.

“Antes de sumarme a Luján, me había llamado de Cañuelas para la B Metro, pero había una diferencia económica. Y si bien la categoría me seducía, pero no podía dejar de pensar en mi familia”, añadió.

--Con Luján se quedaron a las puertas de pelear por un ascenso. Pero en lo individual te fue bárbaro.

--Hubo muchos ascensos y no haber podido pelear por uno de ellos fue una desilusión, pero en lo personal terminé conforme porque por segundo año consecutivo pudo convertir 14 goles.

--Y en una divisional que no es sencillo marcar esa cifra.

--Es verdad, pero por suerte los campos de juego mejoraron mucho y se está intentando, por suerte, jugar un poco más. Pero no es fácil hacer esa cantidad de goles.

--Lo bueno que no va a tener que adaptarte al club; ya lo conocés.

--Tal cual. Ahora estoy muy ilusionado con todo lo que se viene. Desde que me fui a Merlo y me dieron el departamento, pedí quedarme allí y me hice cargo de los alquileres. Estamos súper cómodos y me gusta la ciudad. El nene (Juano) va a jardín y a fútbol a cinco cuadras y mi señora (Macarena Husar) trabaja a diez. Y soy yo el que se trasladaba.

“Hay un poco de inseguridad, pero vivo en una zona tranquila y se escucha poco ruido. Por eso, preferí quedarme en ese sitio”, agregó.

--A tus 34 años, ¿cómo te sentís?

--A esta edad, lo fundamental es estar bien físicamente. Sinceramente, si me lo preguntabas hace algunos años, no me imaginaba que a esta altura de mi carrera iba a estar tan pleno físicamente. Pero en estos últimos años me estoy cuidando como nunca, entrenando mejor que nunca y muy contento porque atrás quedaron lesiones y dolores. No me quiero poner una fecha, pero hoy puedo decir que me quedan algunas temporadas más.

--También es verdad que cada vez se mira menos el calendario del futbolista.

--Y me parece bárbaro porque creo que al jugador hay que medirlo por el rendimiento, no por la edad. Si te rinde igual o mejor que un joven es buenísimo porque la experiencia suma mucho también.

--¿Se puede decir que sos uno de los últimos mohicanos en tu posición?

--¿Sabés que sí?. Me lo comentan mucho los dirigentes que me llaman y también los técnicos con los que hablo. Es como que está mutando ese puesto en el fútbol y muchos estilan jugar con delanteros muchos más movedizos y más rápidos. No hay tantos 9 de áreas y me sirve porque somos requeridos, ja, ja…

--Conociéndote, imagino que seguiste a tu querido Villa Mitre. En algún momento de tu carrera, ¿vas a pegar la vuelta?

--Siempre lo sigo y con el mismo fanatismo de otros años. También sigo mucho a San Francisco porque tengo un afecto hacia el club y al cuerpo técnico, donde tengo grandes amigos.

“Y en cuanto a la vuelta, me sigo sorprendiendo del cariño que me sigue teniendo la gente de Villa Mitre. Ya hace 6 años que me fui y sin embargo, en cada mercado de pases, se sigue acordando de mí. Me escriben y lo expresan en las redes sociales. Y me pone muy contento”.

--¿Pero…?

--Pero la realidad es que nunca hubo un llamado, ni nada por el estilo. Sé que es difícil volver, pero yo tengo el sueño que algún se dé. Me gustaría entrar con mi hijo (Juano) a El Fortín, algo que también me motiva a seguir haciendo las cosas bien. Y como uno nunca sabe de las vueltas de la vida y del fútbol, si se da sería bárbaro y si no me sirve de motivación.

--¿Cómo viviste lo del temporal?

--Me agarró en Bahía. Gracias a Dios sólo tuvimos algunas pérdidas materiales como casi todos los bahienses, sobre todo en la casa de mi cuñado (Martín), pero no más que eso. Y aprovecho para solidarizarme con la gente que la pasó mal.

--¿Qué vas a pedir para el 2024?

--En lo humano, que me familia tenga salud y amor. Y en lo deportivo, quiero seguir ganando cosas con el equipo y tratar de ser uno de los goleadores del torneo.



Con las de acá



--228. Son los partidos que disputó con la camiseta de Villa Mitre. Anotó 104 goles.



--13. Los cotejos con la casaca de Huracán de Ingeniero White, donde convirtió 3 goles.

(*) Datos estadísticos proporcionados por Eduardo "Cocho" López.