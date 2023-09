Alertan sobre un aumento en los intentos de estafa con correos falsos

Las estafas digitales siguen a la orden del día y los métodos, si bien cambian o se reciclan por parte de los delincuentes, tienen siempre la finalidad de capturar información para apoderarse de manera ilegítima de los ahorros de las víctimas.

Una de las modalidades es el phishing, que tiene como objetivo el fraude o engaño a un usuario para que revele algún tipo de dato financiero y poder así suplantar su identidad a fin de obtener beneficios ilegales.

En los últimos meses en nuestra ciudad crecieron los casos de personas que reciben correos electrónicos con la apariencia de pertenecer a entidades bancarias o de servicios, como por ejemplo plataformas de streaming de contenidos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En estas comunicaciones falsas se indica la necesidad de corroborar información de cuentas o se advierte sobre un problema con las mismas, solicitando acceder a un link que se proporciona, donde la víctima vuelca datos que posteriormente son utilizados para concretar la estafa.

Fuentes de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) indicaron que se registra gran cantidad de presentaciones realizadas por personas que han resultado damnificadas por este tipo de maniobras.

Señalaron también que la prioridad, más allá de la atención de cada caso en particular, es alertar y prevenir sobre estos hechos para evitar que se multipliquen las víctimas.

“En primera instancia hay que destacar que estas empresas no envían ese tipo de correo electrónico requiriendo la información y, por otro lado, lamentablemente mucha gente no revisa los datos del remitente. Si lo hicieran se darían cuenta que quien envió el correo no tiene nada que ver con esas firmas, por lo que fácilmente uno detecta que resulta apócrifo”, explicó un vocero consultado.

“La tipografía, colores y otros aspectos son similares a los que utilizan el Banco Provincia, Visa o Netflix, por decir algunas de las empresas, por lo que resulta fundamental observar quién remite el correo”, siguió diciendo.

También han utilizado el nombre de organismos del Estado y recientemente se alertó sobre correos con el logo de la Policía Federal conteniendo virus utilizados para consumar estafas.

Daño importante

Los correos electrónicos fraudulentos no solo afectan a las personas en su ámbito civil, sino que también varias firmas comerciales de seguridad sufrieron recientemente las consecuencias de este tipo de delito digital.

“Hemos tomado conocimiento de varios casos en Bahía Blanca y la zona donde son afectadas empresas que reciben un correo, generalmente por algún supuesto servicio o de un proveedor. En el asunto de esos mensajes colocan títulos como 'factura por productos' o 'servicios'”, describió el abogado Fernando Branciforte, director del Instituto de Derecho Informático del Colegio que nuclea a esos profesionales.

Explicó que “están elaborados con un texto sencillo y mencionan que adjuntan una factura con un archivo PDF. Generalmente un empleado realiza la apertura para ver de qué se trata y en apariencia no pasa nada, por lo que el trabajador lo cierra y sigue con sus tareas”.

“En realidad se trata de un archivo ejecutable, un virus, un famoso troyano, que queda dormido en la computadora y cuando la empresa abre el homebanking se activa o en un día determinado, según como haya sido realizado”, siguió diciendo Branciforte.

Describió que de esa forma el delincuente accede a la máquina y puede vaciar las cuentas.

En este sentido, comentó que algunas empresas resultaron damnificadas por montos que oscilan entre los 2 y 4 millones de pesos.

“Ya no es la estafa por la entrega de claves, sino que es el acceso a través de algún correo o archivo”, resumió.

Recomendación

Distintos organismos alertan regularmente sobre esta modalidad de estafas y comparten consejos para evitar caer en la trampa de los delincuentes.

“Si recibe un correo electrónico que le pide información personal o financiera, no responda. Si el mensaje lo invita a acceder a un sitio web a través de un enlace incluido en su contenido, no lo haga. Debe saber que las organizaciones ya están al tanto de este tipo de fraude y, por consiguiente, no solicitan información por este medio”, indica el Departamento de Tecnología Informática y Servicios Educativos de la Universidad Nacional de La Plata.

Los especialistas aconsejan también evitar la descarga o apertura de archivos no confiables en computadoras o dispositivos.

Describen que estos pueden contener virus o software malicioso que podrían permitir a un atacante acceder a la computadora y, por lo tanto, a toda la información que se almacene o introduzca en ella. En este sentido, aconsejan mantener actualizado el software de la computadora.

También recomiendan instalar las actualizaciones de seguridad del sistema operativo y de todas las aplicaciones que se utilizan.