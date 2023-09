Los Pumas debutan en el Mundial de Francia con el objetivo de recuperar protagonismo

Con totalidad de jugadores nativos -unos que jugarán su primer mundial y otros el último-, un entrenador de nivel internacional y algunos resultados que avalan el proceso, el seleccionado argentino de rugby pondrá hoy estas virtudes al servicio de su chance en el Mundial de Francia 2023.

El debut albiceleste es hoy, ante una Inglaterra deslucida, con cinco derrotas en sus últimos seis partidos, críticas de la prensa, de los fans y hasta un capitán tildado de autoritario. Pero que como tantos otros que no llegan de la mejor manera, cambiará la cabeza en el torneo más importante y del que fue campeón hace 20 años.

El Vélodrome de Marsella, la casa del Olympique y hoy del debut Puma.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Se juega a las 16 en el estadio Stade de Marseille, en Marsella. El árbitro será Mathieu Raynal (Francia), quien tendrá como asistentes a Pierre Brousset (Francia) y Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda), con Marius Jonker (Sudáfrica) como oficial de revisión de jugadas (TMO).

Los Pumas afrontan un torneo en el que la fortaleza física será crucial. Por eso Cheika ratificó los apellidos en su pack de delanteros (con excepción del tercera línea Santiago Grondona, baja por lesión junto con Nahuel Tetaz Chaparro) y entró en la onda que impuso Sudáfrica en sus amistosos: un banco con predominio de forwards (la fuerza de choque) por sobre backs (los que juegan por afuera).

El wing tucumano Mateo Carreras, cuota de try entre los titulares para hoy.

Lo que pasó fue que los Springboks colocaron 7 delanteros en un total de 8 recambios y desató polémica. Lo usual es equilibrar, aunque Cheika hoy quiere dar batalla a los británicos desde el primer segundo y propone una relación 6/2. De ahí también la apuesta a poblar la línea de tres cuartos con el talento, pero sobre todo, con la potencia y energía de jugadores como Mateo Carreras, Lucio Cinti y Santiago Chocobares. Así, el DT australiano tampoco se inclinó por poblar el XV inicial algunos jugadores históricos y que muchos tal vez esperaban ver, como Agustín Creevy (va al banco), Nicolás Sánchez, Matías Moroni (banco) y Juan Imhoff (no quedó entre los 23 para hoy). Pero a quienes sí tuvo en cuenta para una merecida despedida con Los Pumas en un Mundial. Y así cerrar las heridas del ciclo de Mario Ledesma, en el que Creevy y “El Cachorro” Sánchez estuvieron prácticamente cancelados.

El australiano Michael Cheika quiere llegar alto con Los Pumas.

Formaciones

Argentina: 1- Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán), 3- Francisco Gómez Kodela; 4- Matías Alemanno y 5- Tomás Lavanini; 6- Pablo Matera, 7- Marcos Kremer, 8- Juan Martín González; 9- Gonzalo Bertranou y 10- Santiago Carreras; 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Emiliano Boffelli; 15- Juan Cruz Mallía. Técnico, Michael Cheika.

Suplentes: 16- Agustín Creevy, 17- Joel Sclavi, 18- Eduardo Bello, 19- Guido Petti, 20- Pedro Rubiolo, 21- Rodrigo Bruni, 22- Lautaro Bazán Vélez y 23- Matías Moroni.

Inglaterra: 1- Ellis Genge, 2- Jamie George, 3- Dan Cole; 4- Maro Itoje y 5- Ollie Chesum; 6- Courtney Lawes (capitán), 7- Tom Curry, 8- Ben Earl; 9- Alex Mitchell y 10- George Ford; 11- Elliot Dally, 12- Manu Tuilagui, 13- Joe Marchant, 14- Jonny May; 15- Freddy Stewar. Entrenador, Steve Borthwick.

Recambio: 16- Theo Dan, 17- Joe Marler, 18- Will Stuart, 19- George Martin, 20- Lewis Ludlam, 21- Danny Care, 22- Marcus Smith y 23- Ollie Lawrence.

Debutantes

Los Pumas presentarán 14 jugadores que disputarán su primer mundial: Lautaro Bazán Vélez, Eduardo Bello, Martín Bogado, Mateo Carreras, Lucio Cinti, Santiago Chocobares, Thomas Gallo, Francisco Gómez Kodela, Joaquín Oviedo, Juan Martín González, Ignacio Ruiz, Pedro Rubiolo, Joel Sclavi y Rodrigo Isgró.

Desde la izquierda, Joel Sclavi, Rodrigo Bruni, Santiago Chocobares y Pedro Rubiolo.

Experiencia

Los Pumas serán el 3º equipo con mayor cantidad de caps (partidos internacionales) promedio entre los 20 seleccionados del torneo, con 41,8. Encabeza la lista Nueva Zelanda (45,9) y le sigue Inglaterra (45). Con su cuarto mundial en Francia, el hooker Agustín Creevy acumula 101 caps, seguido por el apertura Nicolás Sánchez (98).

100% argentos

La disputa del mundial reflotó la polémica por el cambio en las reglas de elegibilidad de jugadores extranjeros en distintos seleccionados. Sólo Argentina y Sudáfrica contarán con planteles cien por cien nacidos en su territorio. Les siguen los debutantes Chile y Uruguay.

Rodrigo Isgró, convocado desde Pumas 7s, aguarda su chance con Pumas..

Los Cóndores cuentan con el pilar Salvador Lues (nacido en Perú, hijo de padres chilenos) y el centro y tryman Matías Garafulic (nació en San Pablo, Brasil, hijo de padres chilenos). Los Teros tienen al argentino Baltazar Amaya, fullback formado en Hindú y quien se radicó en Uruguay a los 8 años.

La TV oficial

Los partidos del seleccionado argentino serán televisados por ESPN y por la TV Pública. También van a pasar encuentros puntuales, como el cotejo inaugural de ayer que ganó Francia y como lo será la gran final.

Sólo la plataforma de programación por streaming Star+ televisará los 48 partidos y ofrecerá contenidos relacionados las 24 horas.

A continuación, la agenda de televisados para este fin de semana:

El apertura tucumano Nicolás Sánchez, con 34 años, podría jugar su último mundial.

Día Hora Partido

Hoy 8 Italia-Namibia (Grupo A)

Hoy 10.30 Irlanda-Rumania (B)

Hoy 13 Australia-Georgia (C)

Hoy 16 Inglaterra-Argentina (D)

Mañana 8 Japón-Chile (D)

Mañana 12.45 Sudáfrica-Escocia (B)

Mañana 16 Gales-Fiji (C)

¿Candidatos?

De no mediar sorpresas -un plus que los mundiales suelen regalar- el organizador Francia (3º en el ranking mundial), Sudáfrica (campeón mundial defensor), Nueva Zelanda (campeón del Rugby Championship 2023) e Irlanda (campeón del Seis Naciones 2023) pintan como favoritos, aunque no hay que descartar a una muy joven Australia. Se espera que Argentina, Escocia, Gales e Inglaterra alcancen al menos los cuartos de final.

Pumas de bronce

La mejor ubicación de Argentina en una Copa del Mundo fue el 3º puesto logrado en Francia 2007. También fue meritorio lo hecho en Inglaterra 2015, cuando Los Pumas finalizaron 4º. Alcanzaron cuartos de final en Gales 1999 (8º) y en Nueva Zelanda 2011 (8º). En las demás ediciones no superaron la fase de grupos, como en el último torneo, Japón 2019 (11º).

Juan Imhoff, histórico wing albiceleste, llega a Francia 2023 con 35 años.

Puntuación

Los partidos tendrán un sistema de puntuación habitual en rugby: 4 puntos por partido ganado, 2 por empate y un tanto adicional (bonus) por lograr tres o más tries de diferencia sobre el rival y/o perder por 7 o menos puntos de desventaja.

Dominan el podio

Los títulos mundiales logrados por Nueva Zelanda ('87, '11 y '15) y Sudáfrica ('95, '07 y '19) los sitúan como los países con más títulos en Copa del Mundo.

Les siguen Australia ('91 y '99) e Inglaterra (2003).