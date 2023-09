Carlos Bianco: la huelga de Suteba en Bahía "no es un paro, es una medida ilegal"

Valentina Manfrin vmanfrin@lanueva.com Periodista y próxima licenciada en Comunicación en la Universidad Salesiana (UNISAL). Integra el equipo de redacción web de La Nueva. desde 2021. Realizó coberturas locales y regionales, vinculadas a lo social, la política y la salud, entre otras. Además, forma parte del equipo de producción audiovisual como conductora y generadora de contenido.

El jefe de asesores del gobernador Axel Kicillof, Carlos Bianco, dijo ayer que la medida de fuerza del Suteba bahiense “no es un paro, sino una medida ilegal” porque no está habilitada con el gremio a nivel provincial, y mencionó es llevada adelante por "una minoría perdedora".

En diálogo con La Nueva. en el marco de la visita de Kicillof a Bahía Blanca, el funcionario advirtió que “la Provincia va a tomar las sanciones que correspondan con quienes se plegaron a esta medida ilegal. Quiero dejar claro que esto no es un paro”.

La huelga docente de 48 horas comenzada este miércoles se realiza únicamente en Tigre, Marcos Paz y nuestra ciudad, donde las seccionales del Suteba responden al Frente de Izquierda. “Es una agrupación perdedora que maneja tres distritos”, dijo Bianco respecto de la Multicolor, que no está alineada con Roberto Baradel.

“Yo les quiero decir a esos sectores que hace dos días el gobernador anunció una extensión del aumento de la paritaria que estaba prevista en 15 % a 25 % y una suma fija para el mes próximo de 30.000 pesos en consonancia con lo que había establecido el gobierno nacional”, mencionó.

“No miremos la foto, miremos un poco la película. Durante el gobierno de [María Eugenia] Vidal los docentes perdieron aproximadamente un 13 % de su salario en términos de poder adquisitivo. En lo que va del gobierno de Axel [Kicillof] lo recuperaron y ahora, en lo que va del año, van a estar muy cómodamente por encima de la inflación”, aseguró.

Bianco también se dirigió a los padres que hace tiempo reclaman por los días de clases perdidos a causa de los paros: “Lamento que haya una minoría que tome una medida ilegal. Quienes pierden en este caso son los chicos y las familias. Los padres sabrán entender quiénes son los responsables de estas medidas y de que los chicos pierdan días de clases”, dijo.

De cara a las elecciones generales de octubre, el funcionario manifestó que Kicillof debería ser reelecto “por lo que hizo y por lo que falta”.

“Se hizo muchísimo. Mostramos muchos indicadores, las 173 escuelas que ya se han inaugurado, los 18 centros universitarios que hemos inaugurado, los más de 150 centros de atención primaria de la salud, los más de 4500 patrulleros que hemos comprado, los más de 5000 nuevos efectivos que hemos ingresado a la policía de la Provincia”, precisó Bianco.

Sin embargo reconoció: “Sabemos que falta un montón. No es que nosotros decimos ‘bueno, en cuatro años solucionamos los problemas de los bonaerenses’. No. Dimos un camino de solución a muchos problemas, pero no los solucionamos definitivamente”.

Respecto de los demás candidatos que se postulan para la gobernación, entre quienes se destacan Néstor Grindetti (Juntos por el Cambio) y Carolína Píparo (La Libertad Avanza), observó que “proponen todo lo contrario” a una gestión en continuidad con la de Kicillof.

“Dicen que van a ajustar, que van a retirar al Estado de la producción, que van a cerrar las universidades y a privatizar las escuelas y la salud. Ese discurso, en determinado segmento de la población de las principales ciudades del país quizá puede tener algún fundamento. Ahora, en la zona, en Daireaux, en Guaminí, en Sierra de la Ventana, en Tornquist, en los distritos chicos, retirar al Estado es que no haya más escuela pública”, aseguró Bianco.

En ese sentido, manifestó que la convivencia de un gobierno de Kicillof con un eventual presidente de otro color político sería “de resistencia”, ya que “la derecha tiene varios candidatos pero un solo proyecto, ajustar y retirar al Estado de los problemas económicos y sociales”.

En otro tramo de la entrevista, el asesor del gobernador bonaerense dijo que el hecho de que el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, haya obtenido la mayor cantidad de votos en las PASO a nivel nacional, puede interpretarse como “un voto castigo o disconformidad” ante las situaciones "que no pudimos revertir".

También sostuvo que "para muchos es un voto esperanza”, ya que el candidato liberal “ha venido a prometer algo que nosotros no hemos podido solucionar, como es la estabilidad de precios. Con una receta mágica, probablemente con una mentira, Milei le asegura a la población que va a dolarizar y va a obtener la estabilidad de esos precios”.

En ese marco Bianco sostuvo que la dolarización “es una mentira, es inviable y no es una buena medida”.

“Hay que explicar bien que una dolarización es inviable en este contexto y es indeseable para cualquier país. Salvo pequeños países, que se los suele denominar 'países bananeros', ninguno entrega su moneda. Y los que la han entregado se han arrepentido, como el caso de Ecuador”.

“El problema de la inflación solamente se va a poder controlar de manera definitiva con un aumento de las reservas. Para eso se necesita inversiones, muchas exportaciones y probablemente tomar decisiones más drásticas respecto de la deuda externa que tiene hoy Argentina. Ese es el plan y la discusión que hay que dar”, aseguró.

Axel Kicillof durante su visita a la UPSO

En nuestra ciudad el jefe de asesores bonaerense participó, al igual que Kicillof, de la jornada por el Derecho al Desarrollo Energético que se llevó a cabo el miércoles en la sede administrativa de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO).

En el encuentro se presentaron proyectos de inversión en materia energética que “van a terminar transformando definitivamente la estructura productiva de Argentina en gran parte y seguramente de la provincia de Buenos Aires”, aseguró Bianco.

El funcionario destacó que, si bien en ellos intervienen firmas extranjeras, “no hay que pensarlos solo como industrias extractivas exportadoras, hay que pensar cómo esos grandes proyectos pueden generar la mayor cantidad de derrames posibles en la economía argentina”.

Entre esas iniciativas, la planta de GNL proyectada por YPF para Bahía Blanca “va a tener un monto de inversión muy similar al del préstamo del FMI, pero que en este caso se va a utilizar para generar capacidad productiva, empleo y exportaciones”, mencionó Bianco, quien recordó que Kicillof intervino para que finalmente sea instalada en la provincia de Buenos Aires y particularmente en nuestra ciudad, en lugar de las otras provincias que se evaluaban.

Además se expusieron proyectos relacionados con el petróleo offshore en la costa bonaerense, la expansión del gasoducto del Norte y la expansión del puerto petrolero de Coronel Rosales. “En todos estos proyectos el gobernador ha estado tremendamente activo porque sabemos que tienen un potencial transformador pocas veces visto para la provincia de Buenos Aires”, cerró.