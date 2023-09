Kicillof criticó el paro del Suteba local y pidió "defender la educación pública"

El gobernador Axel Kicillof criticó esta tarde, durante su visita a Bahía Blanca, el paro de 48 horas que lleva adelante el Suteba local y pidió a los docentes “defender la educación pública”.

“Hay una cuestión gremial. En la provincia en general hubo cero días de paro, pero mientras la gran mayoría acepta los acuerdos salariales, reconoce las inversiones y ve las escuelas nuevas, algunas líneas sindicales deciden hacer paro”, expresó.

“No me van a ver denostando o chicaneando a alguien —agregó el mandatario bonaerense que va por la reelección—, pero si el paro no es oficial, el día se descuenta. Ya lo hemos hecho, no hay mas pretensión que la de cumplir las normas”.

El paro de este miércoles y jueves se realiza solo en Tigre, Marcos Paz y nuestra ciudad, donde las seccionales del Suteba están en manos de la Multicolor, que no responde a Roberto Baradel sino al Frente de Izquierda y una de sus principales referentes bonaerenses es Romina del Plá.

En lo que va del año, el Suteba local acumula 9 días de paro (8 de marzo; 25 de abril; 17 y 18 de mayo; 15, 16 y 22 de junio; 6 y 7 de septiembre) y 5 jornadas de protesta (1 y 29 de marzo; 18 y 26 de abril; 7 de junio). La conducción provincial, en tanto, no dispuso ninguno.

“Le digo a los docentes, también a los que hacen paro, que tenemos que defender la educación pública, porque en la época de [María Eugenia] Vidal y [Mauricio] Macri les sacaron 20 puntos de salario real”, apuntó Kicillof en conferencia de prensa junto a Federico Susbielles, candidato a intendente por Unión por la Patria.

“Estamos haciendo un esfuerzo enorme y tiene que ser colectivo y social. Cualquiera tiene la libertad de manifestarse como quiera, pero creo que el grueso de la sociedad reconoce que se está invirtiendo mucho en educación. Antes las escuelas explotaban por falta de mantenimiento y ahora tenemos 6.000 obras terminadas”, sostuvo.

El gobernador, además, recordó la suma fija de 60.000 pesos que se va a cobrar en dos partes durante septiembre y octubre. “Hay muchos docentes que no ganan menos de $ 400.000, pero para los que ganan menos está lo que decidió Sergio Massa”, indicó.

Y agregó: “En el año el aumento del salario de los docentes está en 70 %, es más que la inflación. Estamos haciendo más que lo que hacen otras provincias y lo que no hacen los privados”.

“Entiendo que las familias estén preocupadas”, dijo Kicillof, pero “vamos a seguir inviertiendo y trabajando, y esperamos encontrar unos interlocutores que tengan en cuenta los esfuerzos que se hacen”.

Kicillof inauguró un jardín en Villa Irupé, recorrió el puente de la avenida Circunvalación Norte que actualmente está en construcción, estuvo en el Hospital Penna y encabezó la entrega de 54 viviendas para trabajadores de Luz y Fuerza.

Después fue a la sede administrativa de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), ubicada en Ciudad de Cali 320, donde habló con la prensa antes de participar del cierre de la jornada "El derecho al desarrollo energético en la provincia de Buenos Aires".

En esta mesa es acompañado por la rectora de la UPSO, Andrea Savoretti, y junto a los titulares de los consorcios de gestión de los puertos de Bahía Blanca y Coronel Rosales, Federico Susbielles y Rodrigo Aristimuño, respectivamente.

Noticia en desarrollo