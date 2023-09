Susbielles: “Ahora se logró otro vínculo entre el puerto y la comunidad”

Por Adrián Luciani / aedgarluciani@gmail.com

La concreción de varios grandes proyectos con fuerte impacto en la comunidad podría comenzar a materializar, antes de fin de año, el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.

Entre estas iniciativas se destacan, por ejemplo, la licitación de los accesos viales desde la zona de Grünbein – El Triángulo y complejo de puentes La Niña, la recuperación del ex Muelle de Elevadores y zona conocida como Rambla de Arrieta, y la ejecución de una nueva etapa de obras en el Parque Marítimo Almirante Brown, en proximidades del balneario Maldonado.

Todas, según señaló Federico Susbielles, aspiran a mejorar aún más el vínculo de la estación marítima local con la ciudad y la región.

Precisamente, a tres años y medio de haber iniciado su gestión al frente del Consorcio, Susbielles no dudó en destacar la nueva relación lograda por el ente portuario con la comunidad, y entre esta última y la línea de costa.

A continuación se transcriben los tramos principales del diálogo mantenido por el titular de puerto con La Nueva.

--Así como hace 30 años nacía el Consorcio de Gestión y nacía un nuevo puerto, hoy hay grandes proyectos en danza, públicos y privados, que permiten volver a pensar en un nuevo puerto de Bahía Blanca. ¿Cuál le parece que ha sido su aporte, su contribución en este proceso?

--Creo que haber recogido la experiencia previa que el puerto tiene, es decir, no perder la agilidad que el formato público - privado le otorga para la tramitación y para la generación administrativa de obras y expedientes e incorporar, junto al directorio, una visión más moderna y más integral.

--¿Podría profundizar en esto?

--Sí claro. En su primera etapa el puerto fue muy exitoso en lo que es la generación de tierras disponibles y la atracción de proyectos de inversión, pero claramente no había puesto énfasis en el trabajo con la comunidad y hacia la sostenibilidad ambiental para apalancar integralmente ese proyecto.

--Si no me equivoco se refiere a que ahora hay una mirada a tono con la que tienen los puertos más avanzados del mundo…

--La matriz tradicional tenía que ver con la atracción de inversiones, mantener la infraestructura portuaria en buen estado, los canales de navegación, la atención al concesionario.

“Digamos que la figura clásica comercial es una parte del proyecto, pero hoy no hay proyecto portuario sin una visión de sostenibilidad, de sustentabilidad. Esto tiene que ver con una agenda muy importante de la comunidad, pero también con mantener operativo el puerto porque si en el futuro no estamos a tono con las nuevas exigencias, por ejemplo disminución de las emisiones de carbono, no podremos comerciar”.

--También en ese aspecto marcha una nueva relación del puerto con la comunidad, algo que comenzó a plasmarse en los últimos años.

--El puerto es un activo de quienes vivimos en Bahía, es parte de la comunidad y la comunidad hace una ofrenda al desarrollo y al movimiento económico de la ciudad, resignando espacios donde antes podía disfrutar de la costa.

“Por eso el puerto tiene que contemplar también una mejora en la calidad de vida de la gente, o sea, tienen que tiene que avanzar en paralelo. Es importante porque la licencia social, que es el último aval que el puerto necesita para crecer o para ampliarse, lo da la comunidad. La última luz verde para los proyectos, la última autorización, la prende la gente. Por eso me parece que este norte que hoy tiene el Consorcio es el adecuado”.

--Y la figura del Consorcio, un ente público – privado donde está representada la Provincia, el Municipio, y los distintos sectores, portuarios, evidentemente le otorga también un aval importante en ese sentido.

--Es un ámbito de construcción de consensos y ha logrado acelerar un montón de decisiones en estas líneas, mejorando, por ejemplo, los niveles de inversiones portuarias. Hoy el puerto es récord en materia de inversiones propias. El Plan Quinquenal prevé 100 millones de dólares en 5 años y viene avanzando de acuerdo a lo planteado.

“Tenemos un nivel de inversión de nuestros concesionarios, también de los más importantes de nuestra historia. Están todas las concesionarias, tanto las cerealeras como las químicas, con proyectos de ampliación, muchas de las cuales en obras, con muy importantes proyectos futuros. En materia de cuidado y sostenibilidad ambiental nunca hubo tanto presupuesto como hoy y en materia de relación con la comunidad tampoco. Me parece que es un modelo integral que está avanzando en línea y me parece que es lo más positivo de estos años de gestión”.

--¿Cuáles son, en su opinión, las principales obras encaradas y previstas por el puerto para mejorar su relación con la comunidad?

--La obra del acceso por Dasso ha sido importante y fue fundamental que el Consorcio impacte en el sector del bulevar y barrio Saladero con asfalto e iluminación. También es clave el tema salud, la obra del Hospital Menor que está próxima a iniciarse, son 250 millones de pesos, más intervenciones en espacios verdes. Creemos que, de acá a diciembre, tiene que haber un plan de cara a los próximos dos años para White y el Bulevar y esto después tiene que ampliarse al cordón sur de Bahía Blanca, que es también una zona costera degradada.

“Por otro lado, el Paseo Portuario hoy es una hermosa realidad, con miles de familias que lo disfrutan, con mucha actividad cultural. La Fiesta del Camarón y el Langostino ya es una marca muy arraigada, más de 300 mil personas pasaron este año”.

--¿Qué proyectos tiene en carpeta el Consorcio para la línea de costa? Me refiero a proyectos que se vinculen directamente con la comunidad.

--Esperamos poder avanzar antes de fin de año con la recuperación del ex Muelle de los Elevadores de Chapa, mediante un nuevo proyecto.

--¿Es un nuevo proyecto porque los cálculos estructurales realizados en el primero no dieron bien? ¿El antiguo muelle no iba a soportar las obras previstas en el proyecto ganador?

--Sí, y este nuevo proyecto que elaboramos con la gente de Ferrowhite va a sorprender. Tiene planteado también espacios de gastronomía, poner en valor todo lo que es el patio trasero de Ferrowhite y que el ex Muelle de Elevadores sea un espacio de tránsito, con equipamiento y dos o tres lugares gastronómicos, para que la gente pueda pasear y disfrutar del mar.

“En una segunda etapa, que sería el año próximo, contemplamos la recuperación de lo que se conoce como la Rambla de Arrieta (un proyectado paseo público en torno al Castillo de la Usina, con hermosas vistas al canal principal)”.

--¿Hay algo previsto para la zona del Parque Almirante Brown, en proximidades del balneario Maldonado?

--Tenemos listo el proyecto y mi idea es hablarlo con el intendente municipal para poder incluirlo dentro del convenio Ciudad – Puerto y concretarlo en 2024. La idea es llamar a licitación a fin de este año.

--¿Es una segunda etapa del proyecto iniciado años atrás?

--Es un proyecto diferente al de 2009. Por ejemplo, tenemos planteada la construcción de una confitería, un sector para pesca deportiva y una escuela náutica.

“Creo que cambiaría mucho la relación de la ciudad con el estuario porque si pensamos en el Paseo Portuario, Muelle de Elevadores y Parque Almirante Brown, más la recuperación del muelle de Cerri que estaremos licitando a fin de año, con un centro de avistaje de aves, va a quedar una línea de costa distinta, con una ciudad que mire hacia el mar. Además, el programa ecoturismo ya casi lo tenemos terminado”.

--¿Incluye la construcción de tres embarcaderos en el estuario?

--Sí, uno en la dársena de pescadores, otro en el Club Náutico y un sector de desembarque en una de las islas. Y el programa Mi Puerto es muy interesante. Este año van estar pasando 16 mil niños y niñas de jardines de infantes y escuelas, van a estar conociendo el estuario por primera vez.

“Hoy hay una relación fuerte con la comunidad y este es un terreno ganado, donde el directorio entiende la importancia que esto tiene y donde la gente volvió a valorar su puerto”.

--Sí, paulatinamente empieza a percibirse una nueva relación de la comunidad con el puerto y el mar más cercano.

--Claro, y lo vemos en los números de cada año. El programa White 2030 es una muy buena política y todas las obras con la comunidad que estamos realizando se ven de otra manera y me parece que también el futuro tiene que ver con eso. Hoy, por ejemplo, estamos a las puertas de inversiones muy importantes (ver aparte) y esperamos tener para fin de año esa hoja de ruta en la que trabajan la UPSO, la UTN y la UNS para potenciar el impacto positivo en la comunidad de esos grandes proyectos.

“En otros años no se hubiera planteado de esta manera, esa gran inversión se hubiese concentrado solo en el puerto. Bueno, nosotros somos conscientes que esas inversiones son una gran oportunidad para Bahía y la región y tenemos que tener desarrollo de cadena de valor, proyectos generación de empleo y formación para que la gente sea parte de ese proyecto. Hasta ahora la gente siente que todo eso le pasa por arriba de la cabeza, más allá de que al municipio ingresa una cantidad de tasas e impuestos importante y que todo esto hace al movimiento económico de la ciudad. Por eso hoy estamos trabajando fuerte para atraer inversiones, pero buscando que esas inversiones sean realmente algo que le cambie la vida a los vecinos”.

--Anteriormente hablamos de la relación del puerto con la gente, pero no tocamos el tema de los accesos viales y el gran movimiento de camiones, otra cuestión que impacta fuertemente en la ciudad.

--El puerto tiene que dotar a la ciudad de infraestructura. Por un lado, finalizar la circunvalación, es decir, que la obra de Paso Urbano – El Cholo, que logramos mantenerla activa se termine, y que siga avanzando la Circunvalación Norte (sobre el arroyo Napostá), que viene muy bien. Además buscamos avanzar en la línea que hemos trabajado con Sergio Massa para lograr hacer los accesos portuarios en un tiempo corto.

"El Consorcio ya avanzó en la confección de los anteproyectos y la semana próxima voy a estar viajando a Buenos Aires para reunirme con Vialidad y acelerar con la licitación de la primera etapa antes de fin de año".

--¿Qué tramo quiere concretar primero?

--Es una decisión del directorio del Consorcio pero entendemos que el tramo Grünbein e ingreso a El Triángulo, más puente La Niña y ampliación de la rotonda de Vélez Sarsfield sería una primera etapa interesante, para en una segunda realizar todo lo que es la unión con la ruta 3 sur y, además, el camino donde están las empresas petroquímicas.

--Obviamente la obra en el complejo La Niña implicaría un nuevo puente.

--Sí, un nuevo puente y eso implica para gran parte del tránsito pesado evitar la ciudad. Hoy son 16 kilómetros adicionales que se hacen para para poder llegar. Empezaremos por la parte más costosa, pero en esto el directorio tiene una posición clara.

--Hablemos de las grandes inversiones en danza. ¿Cómo las ve? ¿Es optimista?

--Las veo en línea de largada. En el Consorcio estamos trabajando muy fuerte porque hay muchas cuestiones técnicas que tenemos que tener listas como expansiones, rellenos, diseño del canal, situaciones que no permiten tener un mayor tráfico de buques. Vemos avanzando muy bien el mega proyecto de GNL de Petronas –YPF, estamos a la espera de la ley para ese combustible. Es un momento un poco difícil en términos políticos, pero sería importante que se debata y sancione.

"Petronas e YPF están avanzando para largar los estudios técnicos de ingeniería. Eso nos permitiría ganar tiempo en tanto se discute la ley para que cuando se dispare el proyecto poder empezar rápidamente con la obra (en las tierras que tenía la minera Vale). Veo mucho interés, estamos hablando de forma continua con las empresas, la semana anterior recibimos aquí en Bahía Blanca al gerente de licuefacción de YPF (Gustavo Matta y Trejo), estuvimos conversando y hay una reunión del comité ejecutivo de YPF y Petronas definir si se avanza con los estudios, lo que sería un paso adelante".

--Y después está el proyecto de licuefacción de TGS – Excelerate, en la zona de Galván.

--Exacto, en este caso se viene avanzando en todo lo que es la ingeniería y nosotros hacemos nuestra parte.

--¿Hacia dónde puede crecer el puerto?

--El secreto del puerto es mantener el mantener su perfil diversificado de cargas y yo creo que en eso tenemos una gran fortaleza. Por un lado, en cuanto a todo lo que tiene que ver con energía, en materia de licuefacción el puerto va a crecer y en materia de petróleo, tanto puerto Rosales como Galván van a crecer, de eso no hay duda.

"Obviamente el GNL va a poner al puerto en otro umbral. Es un proyecto de 25 millones de toneladas anuales y que nos va a disparar la cantidad de toneladas movidas, pero además, todas las cerealeras están invirtiendo, puede llegar algún proyecto nuevo, pero todas las que están se encuentran mejorando su capacidad de almacenaje o su capacidad de descargas, algunas hasta planteando una planta de crushing (producción de harinas y aceites). El ADN granelero del puerto se va a mantener y eso es muy importante".

"A esto debemos sumar el hidrógeno verde porque disponemos de gran potencialidad en el puerto. Por ejemplo, hay un proyecto de YPF y Profertil que viene avanzando muy bien y hay varias empresas que están preguntando por tierras para proyectos de hidrógeno verde, aunque por acuerdos de confidencialidad no podemos dar mayores detalles. A esto debemos sumar los biocombustibles y combustible sintético (para aviones)".

--Más los proyectos de ampliación de Mega, por ejemplo, para el aprovechamiento de los líquidos del gas de Vaca Muerta.

--Por supuesto, y el proyecto YPF - Petronas es una nave nodriza, trae aparejado un montón de empresas del sector. El puerto está en la antesala de un enorme crecimiento y que se ha preparado muy bien estos años para poderlo concretar. Hay un trabajo técnico que venimos realizando con mucha ejecutividad. La verdad es que nunca hubo tanta cantidad de estudios, licitaciones y obras como las que el puerto hoy tiene.

“Tenemos que estar preparados porque esto es inminente, por eso es importante también cuando nosotros hablamos de un plan rector de la sostenibilidad y de la comunidad. Tenemos que avanzar en conjunto porque es un gran desafío de gestión, no solamente para el puerto, también para la ciudad, ya que todo esto demandará infraestructura en materia de vivienda, salud, etc".