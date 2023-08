Juicio por Natalí: "Buscamos obtener la prisión perpetua"

El juicio por jurados a Sebastián Calvo, acusado de matar a su exmujer, Natalí Rodríguez, en Oriente se inicia hoy y la familia de la víctima busca que el acusado reciba la pena máxima.

"Sus padres reclaman justicia y el pedido es obtener una condena de prisión perpetua", aseguró a LU2 Viviana Lozano, abogada representante de los particulares damnificados.

Para Lozano, la acusación podrá acreditar los hechos y el contexto de violencia de género, "más allá de que ellos fueron matrimonio y estaban separados".

La abogada puso reparos al sistema elegido por la defensa de Calvo (representada por el abogado Valentín Fernández) para ser juzgado: a través de jurados populares.

"No es sencillo, para poder acceder a esta pena requerimos unanimidad del jurado. En muchos casos de homicidios o abusos sexuales graves están optando por este sistema. Para lograr la perpetua necesitamos 12 votos de 12 y 10 de 12 para la culpabilidad (por un delito que no sea de perpetua). Si 4 de los 12 votan por la no culpabilidad, se lo absuelve y la acusación no tiene forma de apelar. La cuestión aritmética no tiene lógica", explicó Lozano.

En esa misma línea sostuvo que muchos acusados de homicidios o abusos sexuales graves están optando por este mecanismo.

Sobre la postura que podría adoptar la defensa, Lozano estimó que "seguramente planteará una emoción violenta", pero ella cree que no va a prosperar y también remarcó que durante el debate se expondrán situaciones de "antecedentes" sobre violencia de género.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.