Champagne y Manchafico, de aquella pensión de San Lorenzo a este clásico en el Carminatti

Los dos se conocieron cuando eran adolescentes llenos de sueños y bien lejos de sus casas, más precisamente en la pensión de San Lorenzo de Almagro.

Con el correr de sus carreras, ambos encontraron en Bahía su lugar deportivo en el mundo.

Hoy, después de muchos años y cientos de partidos, serán rivales por primera vez ni más ni menos que en un Olimpo-Villa Mitre.

El arquero aurinegro, Nereo Champagne, y el defensor tricolor, Víctor Manchafico, se verán las caras en una nueva edición del clásico que paralizará la ciudad por unas horas.

"Somos casi de la misma edad. Vivimos varios años en la pensión y después en Reserva jugamos mucho tiempo. Nos vimos el clásico pasado, hacía muchos años que no nos cruzábamos. Siempre es lindo verte con gente que compartiste muchos años", reconoció el arquero de Salto, quien regresó a Olimpo a sus 38 años.

"Fue lindo volver a encontrarlo porque son de esas personas con las que compartiste la adolescencia, las inferiores. No era de los que estaba siempre al lado mío, pero sí sé que es un pibe bárbaro. Tengo los mejores recuerdos de él y la verdad que haya vuelto después del problema que tuvo me pone contento", contó Mancha, de 37 años, quien hace cinco que está en la Villa.

Por la segunda rueda del Federal A, Champagne y Manchafico se fundieron en un abrazo e intercambiaron alguna charla, antes del encuentro en El Fortín. Aunque no se enfrentaron porque el "1" fue suplente.

"¿Viste cuando te pasa que hay gente que nos ves por años y cuando la ves parece que hacía dos días que no lo veías, tenés esa confianza…? Fue lindo sobre todo porque es gente que compartiste la pensión, que son muchos años, y que es mucho del día a día, se te vienen a la cabeza un montón de anécdotas o amigos que tenemos en común. Es un poco recordar esas épocas", resumió Champagne.

Aquel breve encuentro también removió la memoria de Mancha.

"Cuando lo vi y hablamos un poquito, recordamos un poco todo lo que hacíamos. Era un fútbol totalmente diferente al de ahora. Yo me acuerdo cuando me fui en el 2000, no había videollamadas, ni nada eso. Éramos 60 chicos adentro de una pensión. Todos esos recuerdos se vienen a la mente, tengo los mejores recuerdos", señaló el defensor neuquino.

-Nereo, además, es una época especial en la vida, uno está lleno de sueños, de proyectos. En sus casos, de jugar en Primera o vivir del fútbol...

-Exacto. Es una etapa muy linda, donde uno va apuntando a estar arriba pero sabiendo que tiene que rendir en el día a día, más en un club como San Lorenzo que todos los lunes teníamos 50 a 100 chicos probándose, buscando su lugar. Hace que uno se vaya criando con esa presión y que uno se una con los que están alrededor. Y más con los que están en la pensión, que son como tus hermanos, porque son lo que están en el día a día acompañando en los buenos y los malos momentos. Sobre todo en los diciembre o los julio que es cuando dejan libre a los jugadores, acompañando en esa época que son las más difíciles cuando uno vive en pensión.

-Víctor, ¿Cómo siguió tu carrera después de esos años en San Lorenzo?

-Dejé casi dos años de jugar, porque falleció mi papá en Neuquén y me quise quedar allá con mi mamá. El fútbol era otro, no era como ahora. No fue la mejor decisión que tuve pero bueno era muy chico y no tenía el consejo de alguien como para ver las cosas diferentes y decidí dejar de jugar. De ahí me fui a Río Gallegos, a jugar el torneo del interior y ascendimos, me volví a Neuquén para estar con mi familia, me fui a Buenos Aires a jugar con Camioneros y volví otra vez. Siempre traté de volver a Neuquén para estar con mi familia, después de lo que pasó me costó irme mucho tiempo. Y después ya Villa Mitre…

Otra particularidad entre ambos es que para Champagne, que jugó en Olimpo en todas las categorías (Primera, B Nacional, Federal A y Copa Argentina) este será su primer clásico ante Villa Mitre como protagonista.

Enfrente, Manchafico vive una situación totalmente opuesta ya que es el único jugador de los dos equipos que estuvo en todos los clásicos (10) desde que ambos clubes comparten esta categoría.

"Nunca nos enfrentamos con Víctor y será especial. No sabía que era el único que había jugado todos los clásicos, habla de su profesionalismo y de la categoría de jugador que es. Lo está haciendo muy bien, con Mancinelli están muy bien los dos, al igual que todo el equipo y eso se refleja en los rendimientos y los resultados", señaló Nereo.

"¿Ya son 10 clásicos? No sabía", se sorprende Mancha.

-Sí y para Nereo será el primero, ¿Qué le dirías sobre el cásico?

-Que trate de disfrutarlo, que por ahí a veces es difícil porque se viven muchas cosas, pero son partidos muy lindos. Son importantes, cada uno para su club, pero que lo trate de disfrutar", dijo Manchafico.

Nereo y Víctor fueron "hermanos" de pensión, recorrieron diferentes caminos profesionales y hoy serán rivales por primera vez, ni más ni menos que en un clásico. Lejos de su lugar de nacimiento pero en dos clubes que ya son su segunda casa.

A la cancha...