Champagne: "Estos son los partidos que soñamos con jugar; es un poco lo que vine a buscar a Olimpo"

A sus 38 años y tras superar un problema cardíaco que lo marginó de las canchas por un tiempo, Nereo Champagne armó el bolso y volvió a Olimpo, para ser uno de los refuerzos del aurinegro en la actual temporada del Torneo Federal A.

"Yo seguía el club desde afuera y veía en la situación futbolística que estaba y quería aportar lo mío, dar mi granito de arena. No quería dejar de jugar sin aportar mi granito de arena para devolver al club adonde tiene que estar, después puede salir o no pero no me quería ir sin darme esa oportunidad de poder ayudar", reconoce Nereo en diálogo con La Nueva.

Con el certamen ya empezado, el arquero oriundo de Salto se sumó al plantel que lidera la Zona A, y hoy disputará su primer clásico ante Villa Mitre.

Pero antes de meternos de lleno en el encuentro de esta tarde, vale la pena agarrar la pelota, parar, y repasar cómo vive Nereo su regreso a la ciudad y su vuelta al arco aurinegro.

"Estoy muy feliz porque Olimpo es mi casa, cuando vos llegás a tu casa ya conocés todo y se respira un aire lindo. Entonces es todo más fácil", resume Champagne.

El exarquero de San Lorenzo se sumó al club en los primeros días de junio y tras la lesión de Martín García, saltó a la cancha en "redebut" en el club. Fue en el 2 a 2 ante Santamarina por la fecha 17.

"En el día a día, en la ciudad y en el club, todo bárbaro -agrega-. La gente me trata 10 puntos, de primera, como siempre. El club está bárbaro también, en infraestructura y profesionalismo, mejor que cuando yo me fui. Y adentro de la cancha me sentí bien, si bien no venía en actividad venía entrenando mucho, con muchas ganas y muchas ilusión. Y de repente poder jugar, es espectacular. Partido a partido me voy sintiendo mejor, como es lógico", reconoce.

-Si te generaba algo de incertidumbre el recibimiento o el nivel personal, rápidamente te sacaste las dudas...

-El recibimiento fue espectacular, hoy por lo que pasa en las redes sociales, que son un termómetro, ya te podés imaginar algo pero la verdad que el recibimiento superó las expectativas ampliamente. Y en cuanto a lo personal, yo sabía que estaba entrenado y confiaba en mí. Siempre me cuidé mucho y estaba preparado porque sabía que la oportunidad podía llegar en cualquier momento. Obviamente que uno siempre tiene alguna incertidumbre, pero yo sabía que iba a estar preparado.

Al momento, Nereo acumula siete partidos en este torneo, con 4 victorias, 2 empates y sólo una derrota. En esa racha recibió 6 goles y terminó con tres vallas invictas.

"Para cualquier jugador la continuidad es clave, más para un arquero. Con el correr de los partidos me fui sintiendo cada vez mejor. El hecho de que sea en Olimpo, me da un plus, a mí jugar con este escudo me da un plus. Lo disfruto, disfruto mucho. Lo vivo distinto a otros clubes, siento otra cosa, diferente. Hace que lo disfrute mucho, no sólo con mis compañeros sino con toda la gente del club, el cuerpo médico, la utilería… uno cuando juega, juega para esa gente también no sólo para los que están en la tribuna. Que todos podamos disfrutar, hace que uno disfrute mucho más también", enfatiza el "1".

-¿El plus es desde lo sentimental y de la motivación?

-Sí, de traer a la memoria momentos que vivimos en el pasado y juntarlos con estos y tratar de traer al presente esas cosas, esa alegría y que el club pueda volver adonde tiene que estar. Genera una presión extra, pero linda a la vez. Uno sabe que cuando más presión hay, más grande es la recompensa. Es un desafío grande, que a mi edad me encanta y disfruto. Sufriendo pero se disfruta, es el placer de sufrir.

-En los entrenamientos y en este puñado de partidos, ¿con qué equipo te encontraste?

-Con un grupo humano muy bueno, que creo que es la clave de este equipo. Capaz este equipo tiene un poco menos de individualidades que el año pasado, pero es más compacto, donde todos los jugadores son importantes pero nadie es irreemplazable. Eso es importante porque en un torneo tan largo y tan cambiante te puede pasar que si dependes de un jugador, como pasó el año pasado con Brian (Guille), sino lo tenés empezás a mirar para los costados a ver qué hacemos. Acá por suerte hay un grupo muy unido, muy parejo desde lo futbolístico, que cualquiera puede dar soluciones y eso se está viendo en la cancha. Me encontré con un grupo unido, parejo y que sabe cual es el objetivo, que eso es muy importante. Y que juegue quien juegue deja la vid. Y, además, son buenos futbolistas porque sino no estaríamos donde estamos.

-¿Fue una alegría para vos, llegar y encontrar un buen grupo y en qué notaste eso?

-Sí, por supuesto. Para mí fue una alegría y una tranquilidad. Porque por más que yo venga con todo el entusiasmo del mundo y todas las ganas, si llegás y no están las cosas dadas para luchar por el objetivo es muy difícil. Uno no es el salvador. Yo vine a colaborar. Llegar y encontrar mucho camino recorrido en cuanto a lo grupal, la infraestructura, a la idea del equipo, a que nadie tenga miedo de hablar de la palabra ascenso, eso es muy importante y ayuda a que uno llegue y enseguida se incorpore. Cuando llegas y está todo encaminado es mucho más fácil para todos y una tranquilidad para los que venimos de otra época, que si bien es un lugar que ya conoces hay gente nueva, y llegar y que esté todo encaminado está muy bien.

Nereo, campeón con San Lorenzo en el Clausura 2007, disputó 157 partidos en Olimpo antes de este regreso (116 en Primera, 3 en Copa Argentina y 38 en la B Nacional) en cuatro temporadas y media en la institución. Fue clave en el ascenso 2013, en aquel equipo que dirigía Walter Perazzo.

-¿Qué se mantiene de aquella otra época?

-El espíritu de ascender, ese espíritu de saber que somos Olimpo y que tenemos que ascender, que no hay ningún problema en asumirlo. Saber que tenemos que volver, que tenemos que ascender y está buenísimo. Eso permite que uno disfrute del recorrido de cada victoria pero también sabiendo que el único objetivo que tenemos es el ascenso. Eso está muy bueno porque te obliga a no relajarte en ningún momento. Porque hoy estamos bien en la zona pero apuntamos a mirar la tabla general, el hambre de gloria del club está intacto.

-Ese espíritu ganador que viene con el escudo y la historia del club...

-Sí, por su puesto. El hecho de querer estar siempre jugando contra los mejores, de querer ascender y volver adonde tenemos que estar y que se transmite desde todos los ángulos: la gente que está en el día a día, la dirigencia, la gente en la cancha. Y eso está buenísimo: jugar con ese objetivo está espectacular.

El partido de esta tarde, será el primer clásico ante Villa Mitre que Nereo vivirá como protagonista. Ya que en el encuentro de la segunda ronda, recientemente llegado a la ciudad, estuvo en el banco de suplentes y no ingresó.

-¿Se viven de manera especial estos partidos, no?

-Por supuesto, se vive de una manera especial porque los clásicos son partidos aparte. Siempre es algo muy lindo jugar un clásico.

-¿Qué estén peleando el "1" contra Villa Mitre le da un plus?

-Sí... pero nosotros sabemos que siempre vamos a tener a alguien que también tenga nuestro mismo objetivo. Sea Villa Mitre, o Douglas en la general, obviamente que sea el clásico rival también genera un plus de presión pero que estamos acostumbrados y hay que saber manejarla. Nosotros salimos todos los partidos a ganar, porque en la lucha en la que estamos es lo único que sirve.

-¿Qué significa que sea en el Carminatti?

-Siempre jugar con tu gente te da un plus, es la ventaja que nosotros tenemos: nuestra gente. Y desde lo futbolístico va a ser un partido duro como todos los partidos del Federal. Somos dos equipos que por algo estamos arriba, somos muy parejos y va a ser un partido duro y parejo. Además de que jueguen los dos equipos que están arriba, es un clásico, así que va a ser más duro todavía.

-¿Le aporta algo al partido eso, que estén los dos ahí arriba?

-Un plus puede ser, sí. Pero es un clásico y hay que ganarlo, más allá de que estemos los dos ahí arriba. Obviamente que el hecho de ser puntero suma, pero el hecho de ser un clásico y que sea tan importante para todo el club y para toda la ciudad, ya con eso alcanza.

-¿Son tres puntos que pueden marcar mucho en la tabla pensando en lo que viene?

-Si, pero falta mucho. Ningún resultado es definitivo, es un torneo muy luchado y muy parejo. El resultado es importante desde lo anímico pero no es definitivo, faltan muchas fechas todavía y es fútbol puedo pasar cualquier cosa.

-¿Ya empezás a imaginar la salida del equipo, el marco de la cancha como en los grandes partidos?

-Sí, son los partidos que los futbolistas soñamos jugar, para eso recorremos el camino que recorremos: para jugar partidos como los del domingo (por hoy). Es un desafío, esa cancha llena, esos ambientes, es lo que uno sueña. Y un poco también lo que yo vine a buscar a Argentina y a Olimpo, esa pasión y esos domingos de fútbol a cancha llena.

¡Qué lo disfrutes, Nereo!